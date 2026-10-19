Vladimir Lučić: Dobar rezultat u Ligi konferencije? Polufinale ili finale

Utakmica u Švajcarskoj je bila izuzetno teška za analizu, s obzirom na to šta se sve desilo u završnici, posle veoma dobrog otvaranja utakmice. Teško je objasniti šta se dogodilo u završnici.

„Dobro smo ušli u utakmicu i ispoštovali smo sve što nam je trener Rijera rekao da uradimo. Međutim, iz nekih naših grešaka i pada koncentracije dozvolili smo im da nas kazne. Te evropske ekipe to odmah kazne - to možda kod nas u ligi prođe, ali na evropskim takmičenjima ne. Napravili smo neke izmene, a na terenu je bilo dosta mlađih igrača koji nemaju dovoljno iskustva. Ipak, ovo nam je velika škola i nauk da iz ove situacije izađemo još jači. Nadam se i čvrsto verujem u to da ćemo pobediti Kopenhagen u četvrtak”, rekao je Lučić na početku razgovora u podkastu „2x45“.

Čini se da je izlazak Radeta Krunića najviše uticao na igru. Koliki je zapravo njegov stvarni uticaj na terenu?

„Jeste, to često komentarišemo među sobom. On je stvarno srce i motor ove ekipe. Kada god on igra, nama saigračima olakša poziciju da dođemo u što bolje prilike. Kada je on van terena, teže dišemo i teže funkcionišemo. Njegov izlazak je sigurno jedan od glavnih razloga zašto smo izgubili, jer bi on to postavio mirno i na iskustvu zatvorio“.

Kako izgleda to kada vas usmerava igrač sa tolikim iskustvom, koji je igrao u Milanu, s obzirom na to da se njegova reč sluša bez pogovora?

„Čovek ima neprocenjivo bogatstvo s obzirom na to gde je sve igrao, i jako ga cenim prvo kao čoveka, pa onda kao igrača. To se vidi i na treningu, nije samo na utakmici. Na treningu nam sugeriše sve što vidi da kod nas možda ne valja kako bismo to ispravili, a mi to gledamo, slušamo i upijamo”.

A kako gledaš na svoju ulogu trenutno? Toliko si puta ulazio u tim, bio sklanjan, vraćao se. Kako sada gledaš na to?

„Pa, s obzirom na to kakva je situacija bila, trenutno sam zadovoljan, samo što želim još bolje i mnogo više da igram. Rijera mi pruža šansu i nadam se da je iskorišćavam na pravi način“.

Jesi li imao neki razgovor s Rijerom u smislu toga kako te vidi i gde te vidi?

„Generalno nismo imali pojedinačne razgovore s njim, ali kada je došao, rekao je da počinjemo od nule, da svima daje šansu - ko je bio u kavezu i ko nije. Tako da smo tu svi odmah postali jednaki, što mi je sigurno dosta pomoglo da se prilagodim i da se nametnem“.

Kada je u tekstovima Darjana Nedeljkovića izlazio termin „kavez“ bilo je baš žustrih komentara "što pišete kavez, to asocira na životinje, vređate igrače"... Zašto se zove „kavez“ i da li taj naziv smatraš uvredljivim?

„Ne, nije uvredljivo. Naprotiv. To je taj teren gore gde treniram. Dole su pomoćni tereni, a ima taj gore deo gde je ograđeno, pa mi to onako zovemo „kavez“.

Lučić u svojoj biografiji, kao i još nekoliko njegovih saigrača ima Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije.

„Sigurno da je to veliki uspeh za mene individualno i za moju karijeru, i baš mi je drago zbog toga. Naravno, voleo bih da igram Ligu šampiona, ali svako evropsko takmičenje je dobro na svoj način i mislim da ćemo ove sezone dogurati daleko u tom takmičenju, iskreno, što nam je i cilj“.

Šta bi za tebe bio dovoljno dobar rezultat?

„Polufinale ili finale da igramo“.

Znači ispadanje u Ligu konferencije vidite kao priliku da stignete do same završnice Lige konferencije.

„Pa da, sigurno da je, kako da kažem, lakše. Svaka ekipa koja igra u Evropi je dobra, ali Liga konferencije je možda malo slabije takmičenje nego Liga šampiona i Liga Evrope, mada tu isto imaš ozbiljnih timova. Sa tim nekim ozbiljnim timovima mi možemo da se nadmećemo, tako da zato i mislim da možemo da doguramo daleko“.

Postoje one dve škole mišljenja: da li je bolje da Zvezda igra Ligu šampiona gde nije toliko konkurentna, ili Ligu Evrope ili Ligu konferencije gde može da se takmiči za neki visok domet.

„Sigurno je za klub bolje da igramo Ligu šampiona, pre svega zbog finansija. To je bolje za klub, imaš jače utakmice i želiš da igraš protiv vrhunskih igrača kao što su oni iz Sitija, Reala i sličnih klubova - to je sigurno lepo iskustvo. Ali ovako, kada smo već u Ligi konferencije, želimo da dokažemo da smo mi ti pravi i da možemo da uradimo veliku stvar u ovom takmičenju“, poručio je između ostalog Vladimir Lučić u podkastu „2x45“.

U kompletnoj epizodi podkasta „2x45“ saznajte šta je Vladimir Lučić rekao o iskustvu sa Barakom Baharom, Vladanom Milojevićem i Dejanom Stankovićem, kako gleda na svoje pozajmice u IMT i Čukarički, kao i da li u primeru Mateja Gaštarova vidi svoj ulazak u prvi tim Crvene zvezde.