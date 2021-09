Vlahović: Promašio sam penal za Zvezdu, a kada me Partizan pozvao, poslušao sam srce

Mnogo je igrača u srpskom fudbalu koji su navijali za jednog večitog rivala kao dečaci, a zaigrali u dresu drugog. Neki su se srodili s tim drugim klubom, neki su i pored toga ostali verni svom dečačkom izboru.

Takva situacija je mogla da se desi i Dušanu Vlahoviću. Kada je zavoleo fudbal, zavoleo je i Partizan, ali je odigrao i utakmicu u dresu Crvene zvezde, što je ispričao u intervjuu za DAZN.

“Crvena zvezda me je pozvala da odigram utakmicu za nju. Imao sam ispite i u dogovoru sa ocem sam preskočio taj meč, ali sam igrao na sledećem, postigao sam nekoliko golova i promašio penal. Ali me nisu odbili zbog toga. Kada me je Partizan pozvao, poslušao sam svoje srce, jer sam oduvek navijao za crno-bele i nisam razmišljao dva puta kada je poziv stigao. Šest meseci pre nego što sam odigrao prvi večiti derbi, navijao sam za te iste momke sa kojima sam bio na terenu”, ispričao je Vlahović.

Kao što je srcem doneo odluku da ode u Partizan, Dušan kaže da mnogo odluka u životu donosi na taj način.

“Lepo je živeti u Firenci, osećaš se bogovski. A, došao sam kao vrlo mlad. Kako sam odlučio da ostanem u klubu? Mi Balkanci većinu odluka donosimo iz srca. Osećao sam da je to prava odluka, jer mogu ovde još da napredujem. Pričao sam sa porodicom, prijateljima…”

IZBOR UREDNIKA

Kada su idoli u pitanju, poznato je kojeg je fudbalera oduvek obožavao. Ali i jednog drugog je iskopirao igrajući za mladi tim Fjorentine.

“Moj idoli su moji otac, majka i sestra. A kada je fudbal u pitanju, to je Ibrahimović zbog jake volje i karaktera. Posle dve-tri godine u Firenci tražio sam mu dres, dao mi je, slikali smo se zajedno. Rekao mi je da samo nastavim ovako. Da li volim da rizikujem? Ako ne probaš, kao da nisi ni živeo. Sećam se Totija i njegove 'panenke'. Kada sam igrao za Fjorentinu u Primaveri dosuđen nam je penal zbog kojeg su igrači Torina protestovali. Tad sam rekao saigračima da ako nam dosude još jedan, izvešću 'panenku' kao Toti. I to sam i uradio. Lakti mi je rekao da nisam normalan. Možda je u pravu”.

Haland ili Vlahović. Dvojica predvodnika mlade generacije napadača. Oko obojice najveći klubovi Evrope lome koplja.

“Haland je brži od mene. Oko svega ostalog možemo da se takmičimo”, poručio je Dušan Vlahović.