Vlahović se oporavio i stiže na obalu Crnog mora da reši još jedan derbi
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Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 13:48
Srpski napadač u timu za meč sa Trabzonom
Zbog stomačnih problema Dušan Vlahović je propustio Bešiktašov meč u Ligi Evrope sa Hofenhajmom. Ali, na njegovu sreću, Orlovi iz Istanbula su dobili utakmicu u Nemačkoj (3:2).
Vlahović je bio dva dana na infuzijama zbog virusa, terapije su urodile plodom i srpski napadač će biti u Bešiktaševom timu za predstojeći veliki derbi sa Trabzonom.
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Bešiktaš je objavio spisak igrača koji će putovati u grad na obali Crnog mora, koji konkurišu za utakmicu sa Trabzonom u ponedeljak veče. I na tom spisku od 23 imena je i Dušan Vlahović.
Srpski špic je na sjajan način počeo sezonu u novom klubu, u novoj ligi. Postigao je šest golova na pet utakmica u turskoj Superligi i nalazi se na deobi drugog mesta liste strelaca. Ispred njega su, sa golom više, Gift Orban iz Ameda i Mohamed Salah iz Trabzona.
Dušan Vlahović je već rešio jedan veliki derbi turskog prvenstva, doneo je pobedu Bešiktašu u gostima protiv Fenerbahčea, pa će u ponedeljak veče probati da reprizira taj učinak.