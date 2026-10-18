Vlahović se oporavio i stiže na obalu Crnog mora da reši još jedan derbi

Bešiktaš je objavio spisak igrača koji će putovati u grad na obali Crnog mora, koji konkurišu za utakmicu sa Trabzonom u ponedeljak veče. I na tom spisku od 23 imena je i Dušan Vlahović.

Srpski špic je na sjajan način počeo sezonu u novom klubu, u novoj ligi. Postigao je šest golova na pet utakmica u turskoj Superligi i nalazi se na deobi drugog mesta liste strelaca. Ispred njega su, sa golom više, Gift Orban iz Ameda i Mohamed Salah iz Trabzona.

Dušan Vlahović je već rešio jedan veliki derbi turskog prvenstva, doneo je pobedu Bešiktašu u gostima protiv Fenerbahčea, pa će u ponedeljak veče probati da reprizira taj učinak.