Vlahovićeva levica se usijala! Još dva gola do učinka kakav niko nikad nije imao u Seriji A (VIDEO)

Blago onom ko ga sada ima i blago onom ko ga bude kupio... Jer Dušan Vlahović vredi svaku paru! Srpska golgeterska mašina se ne zaustavlja, sada više ni Liga šampiona ne deluje kao nedostižan cilj! Fjorentina je savladala Salernitanu rezultatom 4:0 (1:0) čime je stigla do treće uzastopne pobede i učvršćene pete pozicije na tabeli, a prvo slobodno mesto u elitnom takmičenju koje drži Atalanta uz utakmicu manje je sada samo četiri boda daleko...

Svaka čast Džeku Bonaventuri i Jusefu Malehu što su dali svoj doprinos pobedi, Vlahović je opet ukrao šou! Levica se usijala, nova dva gola dovela su ga do kote 32 u kalendarskoj godini i sada ga još samo dva pogotka u poslednja dva kola do kraja 2021. dele od učinka kakav nikada niko nije imao u Seriji A! Elitno društvo u kojem su još Luka Toni sa 31 i Kristijano Ronaldo sa 33 pogotka u godini moglo bi ubuduće da bude nošeno najboljim srpskim špicem. Vlahović je danas pretekao bivšeg napadača Palerma, Viole, Bajerna i stao na gol od doskorašnje superzvezde Juventusa, a dva do večnosti. Jer, ako bude došao bar do 34 recke, Vlahović će postati prvi špic u istoriji Serije A sa takvim učinkom i pitanje je da li će ga neko i kada prestići u narednim godinama...

Setimo se, Kristijano Ronaldo je prošle godine postao prvi fudbaler još od 1961. sa 33 ligaška pogotka u kalendarskoj godini. Već sada Vlahoviću se “crta“ mesto na tronu italijanskog klupskog fudbala! Do kraja 2021. Fjorentina će odigrati još tri utakmice, ali dve u Seriji A – prvo protiv Sasuola na Svetog Nikolu u matine terminu (12.30), zatim 22. decembra na gostovanju Veroni zatvara godinu na izmaku. Vlahović ima realne šanse ne samo da prestigne učinak jednog od najboljih fudbalera u istoriji, već i da se postara da mu još dugo niko ne primiriše.

To što je današnji rival bila Salernitana ni za promil ne umanjuje ono što Dušan Vlahović radi. A to je čista fudbalska poezija! Sa takvom lakoćom nekadašnji biser Partizana rešeta protivničke mreže, prosto da se smrzneš. U golmane je uterao toliki strah, da ni oni sami više ne znaju šta da rade kada se nađu oči u oči sa njim. To najbolje zna golman Salernitane Vid Belec koji je kod prvog Vlahovićevog gola reagovao kriminalno loše, ali teško da bi slovenački čuvar mreže uspeo da se sačuva jer je samo bilo pitanje kada će Srbin pronaći metu! Nadali su se svi u Fjorentini da bi mogao već danas makar još jednom da pogodi metu, a to je učinio u savršenom trenutku. Igrao se 84. minut kada je Rikardo Sotil poslao savršenu loptu koju je Vlahović samo preusmerio iza Belecovih leđa. Takva dominacija jednog mladog napadača se zaista ne pamti...

Vlahović je zatresao mrežu na petoj uzastopnoj ligaškoj utakmici, a posle dva Milanu – uz jednu asistenciju –, te po jedan Empoliju, Sampdoriji i Bolonji, stigao je do sedam golova u ovom periodu što je samo po sebi impresivno. Srpski centarfor takođe je stigao do 15 ligaških golova ove sezone čime je popravio učinak na vrhu liste strelaca i pobegao Ćiru Imobileu koji ih ima dva manje, mada njegov Lacio gostuje u nedelju Sasuolu.

Sa 21 godinom i 318 dana, Dušan Vlahović je postao najmlađi fudbaler Serije A sa 15 golova u uvodnih 17 kola sezone još od Altafinija i Antonija Valentina Anhelilja, koji su to uradili u sezonama 1958/59. Na kraju, u ovom trenutku samo Robert Levandovski ima više ligaških golova od Vlahovića od početka sezone. Jednostavno, da ti pamet stane!

Srpskom napadaču ugovor ističe u junu 2023. godine, a Viola je dosad tražila 70.000.000 evra za njegovo obeštećenje. Kako stvari stoje, klub iz Firence bi komotno mogao da traži i 100.000.000...

SERIJA A – 17. KOLO

Petak

Đenova - Sampdorija 1:3 (0:1)

/Destro 78 - Gabijadini 7, 67, Kaputo 49/

Subota

Fjorentina - Salernitana 4:0 (1:0)

/Bonaventura 31, Vlahović 51, 84, Maleh 90/

18.00: (9,50) Venecija (4,80) Juventus (1,40)

20.45: (3,90) Udineze (3,50) Milan (2,05)

Nedelja

12.30: (2,45) Torino (3,20) Bolonja (3,25)

15.00: (4,10) Verona (3,70) Atalanta (1,95)

18.00: (1,38) Napoli (5,40) Empoli (8,50)

18.00: (2,80) Sasuolo (3,40) Lacio (2,65)

20.45: (1,20) Inter (8,00) Kaljari (14,0)

Ponedeljak

20.45: (1,45) Roma (4,80) Specija (7,75)

