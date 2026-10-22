Vlahoviću samo dvadesetak minuta, ‘orlovski derbi’ u Istanbulu bez pobednika

Ima tih utakmica kad je rezultat na semaforu u nekom trenutku u potpunoj koliziji sa dešavanjima na terenu i kada u vazduhu lebdi da to neće moći dugo da traje. Takav trenutak bio je kraj prvog poluvremena duela Bešiktaša i Kristal Palasa u Istanbulu, u meču trećeg kola Lige Evrope, a takav rezultat bilo je vođstvo domaćina od 1:0, koje mu je pogotkom u sudijskoj nadoknadi doneo Vilfred Endidi.

Ni sami puleni trenera Vinćenca Italijana ne znaju kako su stigli do te prednosti, iako su gosti imali mnogo konkretnije napade, jedan čak i pretvorili u gol koji nije priznat zbog ofsajda, ali ta iluzija raspukla se kao mehur od sapunice posle samo deset minuta igre u nastavku. Orlovi iz Londona postigli su dva gola, preokrenuli i privremeno nadleteli Crne orlove iz Istanbula, ali je okršaj “braće po nadimku” ipak završen bez pobednika posle prelepog pogotka Olaitana – 2:2 (1:0). U meču u kojem je srpski napadač Dušan Vlahović dobio svega dvadesetak minuta na terenu, računajući i sudijsku nadoknadu, ali je najveći deo tog vremena njegov tim imao čoveka manje u polju, zbog isključenja Umita Akdaga.