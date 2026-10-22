Vlahoviću samo dvadesetak minuta, ‘orlovski derbi’ u Istanbulu bez pobednika
Vreme čitanja: 12min | čet. 22.10.26. | 23:03
Srpski napadač u igru ušao kad je na semaforu već pisalo konalnih 2:2 u duelu Bešiktaša i Kristal Palasa
Ima tih utakmica kad je rezultat na semaforu u nekom trenutku u potpunoj koliziji sa dešavanjima na terenu i kada u vazduhu lebdi da to neće moći dugo da traje. Takav trenutak bio je kraj prvog poluvremena duela Bešiktaša i Kristal Palasa u Istanbulu, u meču trećeg kola Lige Evrope, a takav rezultat bilo je vođstvo domaćina od 1:0, koje mu je pogotkom u sudijskoj nadoknadi doneo Vilfred Endidi.
Ni sami puleni trenera Vinćenca Italijana ne znaju kako su stigli do te prednosti, iako su gosti imali mnogo konkretnije napade, jedan čak i pretvorili u gol koji nije priznat zbog ofsajda, ali ta iluzija raspukla se kao mehur od sapunice posle samo deset minuta igre u nastavku. Orlovi iz Londona postigli su dva gola, preokrenuli i privremeno nadleteli Crne orlove iz Istanbula, ali je okršaj “braće po nadimku” ipak završen bez pobednika posle prelepog pogotka Olaitana – 2:2 (1:0). U meču u kojem je srpski napadač Dušan Vlahović dobio svega dvadesetak minuta na terenu, računajući i sudijsku nadoknadu, ali je najveći deo tog vremena njegov tim imao čoveka manje u polju, zbog isključenja Umita Akdaga.
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Nije on igrao ni prošlu rundu u Evropi, tada zbog zdravstveni problema i sjajno ga je zamenio Korejac Hjon Gju O, koji je u pobedi nad Hofenhajmom dao dva gola i jedan namestio. Da li je ovo večeras bila nagrada za njega ili se Vlahović preselio na klupu posle neubedljive partije u ponedeljak protiv Trabzona, možda ćemo naknadno saznati, tek nije jedini, budući da je italijanski stručnjak u odnosu na prethodni meč domaćeg šampionata u startnoj postavi zadržao samo trojicu fudbalera.
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Na sve to, na izostanak Orkuna Kokčua, nadovezala se i povreda Fabija Miretija zbog koje je morao da napusti teren u 39. minutu, ali samo nekoliko minuta kasnije, fudbaler koji ga je zamenio Salih Ozdžan uputio je sjajan pas preko celog terena za Endidija, koji se iskrao odbrani rivala i doneo svom timu prednost pred odlazak na veliki odmor, iako se na drugoj strani prethodno ispromašivao Žan Filip Mateta, čiji se pogodak još iz šestog minuta nije ni računao zbog nedozvoljene pozicije.
Međutim, pogodiće Mateta za preokret nakon katastrofalne greške Tijaga Đaloa, tri minuta nakon što je Jeremi Pino izjednačio i tako pogodio i na trećoj uzastopnoj utakmicu u Ligi Evrope. I taj je gol bio inicijalno poništen zbog ofsajda, ali je nakon provere u VAR sobi utvrđeno da je asistent Kalaili izbegao zanku za koji centimetar.
Nije se predavao Bešiktaš, i opet je igrač sa klupe napravio razliku. Bio je to fascinantan udarac Olaitana sa 20 metara u suprotan donji ugao.
Bilo je još petnaestak minuta do kraja, baš tada je Italijano poslao na teren i Vlahovića i Černija, čini se krenuo na pobedu, ali je sve planove poremetilo isključenje Umita Akdaga zbog oštrog starta, tako da je ostalo tih 2:2, za sedmi bod Bešiktaša u Evropi, a četvrti prošlosezonskog osvajača Lige konferencije.
LIGA EVROPE – 3. KOLO
Četvrtak
Dinamo Zagreb - NEC Najmehen 2:4 (2:2)
/Beljo 33, 37 - Bišof 25, Linsen 45, 54, Šeri 80/
Ferencvaroš - Torense 4:1 (1:1)
/Dele 20, Gomez 58, Mohamed 80ag, Listeš - Pozo 23/
Ararat Jermenija - AZ Alkmar 0:4 (0:2)
/Biskov 21, Patati 27, 76, Merdink 79/
Juventus - Ren 2:2 (1:2)
/Čelik 5, Voltemade 67pen - Tamari 15, Dija 43pen/
Leh Poznanj - Sanderlend 1:1 (0:1)
/Bengtson 70 - Tuterov 2/
Šturm - Olimpik Marselj 1:0 (1:0)
/Dijakite 13/
OFI - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Hofman 35, 37/
Union Sen Žiloaz - Hapoel Ber Ševa 4:0 (1:0)
/Floruč 45+1pen, Smit 60, 81, Akino 77/
Hofenhajm - Lion 3:0 (1:0)
/Kramarić 45+4, Dagim 49, Hložek 83/
Jagjelonija - Anderleht 0:3 (0:1)
/Cvetković 21, Vinkler 72, Seke 80/
Olimpijakos - Sparta Prag 1:0 (0:0)
/Gonzalez 78/
Viktorija Plzenj - Levski Sofija 1:2 (0:1)
/Kabongo 62 - Bala 44, Reinaldo 66/
Omonija - Benfika 1:4 (1:1)
/Kakulis 42 - Nego 14ag, Pavlidis 49, Aursnes 76, Prestijani 85/
Lilestrem - Sosijedad 0:6 (0:3)
/Gomez 25, 27, Sučić 33, 72, Oskarson 64, Zaharjan 80/
Seltik - Selta 1:2 (0:0)
/Baur 47 - Rodrigez 68, 71/
Bešiktaš - Kristal Palas 2:2 (1:0)
/Endidi 45+2, Olajtan 73 - Pino 51, Mateta 55/
Bornmut - Milan 3:0 (2:0)
/Klajvert 7pen, Tavernije 32pen, Adli 84/
Celje - Salcburg 2:2 (0:1)
/Kramer 50, Kučis 90 - Kitano 9, Lindstrom 46/