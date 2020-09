Kada se lomilo u finišu prethodne sezone oko drugog mesta, da li će do njega Partizan ili Vojvodina, Lale su sapletene u Inđiji.

Zeleno-beli su iznenadili Novosađane, pobedili ih 2:0 i ostavili bez šansi da prestignu beogradske crno-bele u poslednjem kolu. Ipak, naplatila je sve to Vojvodina kasnije pobedom nad Partizanom u finalu Kupa, ali ostalo je zapisano negde u tefteru da treba vratiti dug Inđiji.

Prilika je danas. Na stadion kraj pruge stiže Vojvodina (16.00), da proba u Inđiji da zaleči evropsku ranu iz Belgije.

„Pred nama je važna utakmica sa rivalom koji ume da bude baš nezgodan kada igra na svom terenu. Pokazala je to Inđija u prošlom prvenstvu kada nas je pobedila i to nas tera na oprez. Na nama je da odigramo maksimalnom snagom i da budemo fokusirani na cilj, a to su tri boda“, rekao je Dragan Šarac, pomoćni trener Vojvodine uoči meča za Dnevnik.

Za Lale ne postoji pitanje kako se prešaltati sa evropskog na domaći kolosek, već je to, kako kaže Šarac – obaveza.

„Znamo koje ciljeve imamo pred sobom, svesni smo da nas samo trijumfi vode ka njima i moraćemo da na delu pokažemo koliko smo velika ekipa. Atmosfera je, uprkos bolnoj rani iz Liježa, ostala na visokom nivou, tu se ništa nije promenilo“, istakao je Šarac.

Tim će pretrpeti izmene u odnosu na meč u Liježu, jer mora da ima dvojicu „bonus“ igrača, pa će mesta u startnoj postavi verovatno zauzeti Mladen Devetak i Dejan Zukić.

Na drugoj strani terena biće Inđija, osokoljena sa tri pobede u pet poslednjih kola.

„Vojvodina je po snazi odmah iza Zvezde i Partizana. Ima kvalitetne pojedince, dobar tim, sa dobrim trenerom. Sigurno je da nas čeka jako težak posao. Na nama je da se spremimo što bolje, da igrači koji izađu na teren daju maksimum“, očekivanja su Bratislava Živkovića, trenera Inđije.

SUPERLIGA - 9. KOLO

Petak

Voždovac – Radnički Niš 5:0 (2:0)

/Vujnović 7, Putinčanin 18, Milosavljević 27, Pantović 67, Stojčev 80/

Subota

TSC – Spartak Subotica 3:0 (2:0)

/Banjac 11, Lukić 43, Zec 68/

Čukarički – Mačva 4:0 (1:0)

/Ostojić 35, Kajević 53, Birmančević 73, Ndiaje 90/

Javor – Zlatibor 1:1 (1:1)

/Radivojević 40 – Janjić 11/

Radnik – Rad 4:2 (1:1)

/Makarić 3, Kričak 59, Pavlov 69, Danoski 79 – Jovanović 38, Busnić 62/

Mladost Lučani - Crvena zvezda 0:4 (0:1)

/Gavrić 37, Katai 55, Falčineli 56, Pankov 80/

Nedelja

Proleter - Novi Pazar 1:0 (1:0)

/Babić 27pen)

Napredak - Metalac 1:2 (0:1)

/Milunović 84 - Antonijević 18, Vranjanin 90+2/

Ponedeljak

16.00: (4,40) Inđija (3,50) Vojvodina (1,85)

18.00: (1,12) Partizan (9,00) OFK Bačka (20,0)