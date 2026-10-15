Voltedade, Selta pade! Juve dozvolio što se ne sme, pa ukrao pobedu u Vigu (VIDEO)

Igra jalova, rezultat izvanredan! Juventus je pobegao sa Seltine giljotine, režirao veliki preokret u Vigu (1:2) i posle 2. kola gleda konkurenciju sa vrha tabele Lige Evrope. Za razliku od premijere i petarde protiv NEC-a, mučio se torinski velikan u Galiciji, ali je bezlično izdanje iz prvog dela, korigovao u nastavku i slavi heroje Nika Voltemadea i Randala Kola Muanija.

Dozvolili su Bjankoneri u prvoj četvrtini utakmice Selti nešto što se nesme, rival im se praktično ušetao u gol i nakon 45 minuta fudbala izgledali su dezorijentisano. Zbog promašene jedine šanse Stare dame u prvom delu, tviter zajednica se okomila na Voltemadea uz opaske da je sreća što Juventus nema klauzulu o obaveznom otkupu Nemca, ali pred istek sat vremena igre, dugajlija iz Bremena doneo je prvu, pravu radost navijačima od dolaska u Juventus. Jeste pogodio i protiv NEC-a, ali ga je i italijanska štampa uzela na zub, izrazila ozbiljne sumnje u njegove kvalitete, pisala kako je njegovo prisustvo "van Juventusovog konteksta". Popravio je Nemac utisak, oživeo Juve i najavio bolje dane.