Voltedade, Selta pade! Juve dozvolio što se ne sme, pa ukrao pobedu u Vigu (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | čet. 15.10.26. | 23:02
Španski tim vodio u Vigu od 18. do 58. minuta, Bjankoneri stigli do preokreta u trećem minutu nadoknade - 1:2
Igra jalova, rezultat izvanredan! Juventus je pobegao sa Seltine giljotine, režirao veliki preokret u Vigu (1:2) i posle 2. kola gleda konkurenciju sa vrha tabele Lige Evrope. Za razliku od premijere i petarde protiv NEC-a, mučio se torinski velikan u Galiciji, ali je bezlično izdanje iz prvog dela, korigovao u nastavku i slavi heroje Nika Voltemadea i Randala Kola Muanija.
Dozvolili su Bjankoneri u prvoj četvrtini utakmice Selti nešto što se nesme, rival im se praktično ušetao u gol i nakon 45 minuta fudbala izgledali su dezorijentisano. Zbog promašene jedine šanse Stare dame u prvom delu, tviter zajednica se okomila na Voltemadea uz opaske da je sreća što Juventus nema klauzulu o obaveznom otkupu Nemca, ali pred istek sat vremena igre, dugajlija iz Bremena doneo je prvu, pravu radost navijačima od dolaska u Juventus. Jeste pogodio i protiv NEC-a, ali ga je i italijanska štampa uzela na zub, izrazila ozbiljne sumnje u njegove kvalitete, pisala kako je njegovo prisustvo "van Juventusovog konteksta". Popravio je Nemac utisak, oživeo Juve i najavio bolje dane.
Izabrane vesti
Sama završnica meča donela je utisak da Selta više želi pobedu, ali silne napade nije uspela da konkretizuje adekvatnim završnim pasom, da bi je gosti kaznili u u trećem minutu nadoknade. Koban je bio trzaj glavom Kolo Muanija. Sada već možemo da govorimo o zapaženoj golgeterskoj formi francuskog napadača. Njegov gol glavom spasao je Juve poraza na Sardiniji proteklog vikenda, bio je prethodno protagonista i u trijumfu nad NEC-om, da bi se većeras ponovo zavukao iza leđa odbrane i obradovao Bjankonere. Treći gol bivšeg igrača PSŽ-a u poslednjih pet utakmica značio je da čitav plen ide za Torino.
Iz vizure navijača Juventusa, prvo poluvreme bilo je gotovo negledljivo. Minimalna inicijativa u posedu nije donela apsolutno ništa gostima koji su delovali izgubljeno u vremenu i prostoru... Naročito kada se Selta u 18. minutu prošetala šesnaestercem italijanskog tima. Videlo se u akciji za vodeći gol kakav je majstor Vilot Svedberg. Švedski ofanzivac koji je minule jeseni sa dva majstorska gola ponizio Real Madrid na Santjago Bernabeuu, je iz majstorskog prijema i okreta servirao Ugu Alvarezu loptu za vođstvo Selte.
Stvarali su puneli Klaudija Hiraldeza šanse, ali im je evidentno nedostajao egzekutor. Prošlo je vreme oslanjanja na živu legendu Jaga Aspasa koja gazi 40. godinu života. Seltin rekorder je u 75. minutu zameni Ferana Đutglu koji se ispromašivao, ali nije ušao u šansu do kraja meča.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
Kolo Muanijev gol doneo je Juventusu prvi preokret u svim takmičenjima još od 29. novembra 2025. godine. Dakle, 320 dana prošlo je od kako je posle zaostatka savladao Kaljari u Torinu. Ovo jeste momenat na kojem se gradi karakter za nastavak sezone, ali Stara dama mora mnogo toga da menja i šteluje. Selta je večeras prelako stizala do šesnaesterca. Neki ozbiljniji rivali, sa većom razornom moći, to bi apsolutno umeli da kazne.
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
Benfika - Seltik 4:1 (3:0)
/Duran 5 pen, 36, Ba 23, Pavlidis 89 - Duran 63/
Selta - Juventus 1:2 (1:0)
/Alvarez 18 - Voltemade 59, Kolo Muani 90+2/
Jagjelonija - Ararat Jermenija 3:1 (2:1)
/Jazovjak 13, Konseisao 38, Sou 51 - Banjaki 11/
Olimpik Marselj - Olimpijakos 0:1 (0:1)
/Eze 42/
Dinamo Zagreb - Anderleht 1:0 (0:0)
/Beljo 90+6 pen/
Ren - OFI 2:1 (0:1)
/Nagida 76, Budlal 90 - Funtas 10/
Bornmut - Šturm 3:0 (1:0)
/Evanilson 43, Rajan 76, Rodrigez 90+3 pen/
Ferencvaroš - Viktorija Plzenj 2:1 (0:0)
/Zaharijasen 49, 82 pen - Visinski 90/
NEC Najmehen - Levski Sofija 1:1 (0:1)
/Šeri 64 - Reinaldo 36/
Hofenhajm - Bešiktaš 2:3 (0:0)
/Aslani 68, Maćida 88 - Muriljo 60, Hjon Gju O 72, 79/