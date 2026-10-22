Voltemade u Seriji A i Ligi Evrope nije isti igrač: Najboljim izdanjem spasao Juve poraza

Tamo od večeras deli prvo mesto liste strelaca, dok u Seriji A još nije ni otvorio račun. S tim da u prvenstvu ne igra ni izbliza koliko u Evropi. Od dolaska u klub nije počeo nijednu ligašku utakmicu, dok je na međunarodnoj sceni sva tri puta bio starter. I svaki put bi se odužio za poverenje, pa bi Spaleti mogao da razmisli o tome da mu i u Seriji A poveća minutažu, posebno što Juve slovi za jedan od neefikasnijih timova na Apeninima.

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U Ligi Evrope je pak uz Ferencvaroš najefiksaniji, delom i zbog toga što mu napad predvodi Voltemade. Sposoban da trese mreže, ali i da razigrava saigrače, kao što je već u petom minutu sa golom spojio Zekija Čelika, takođe efikasnog na međunarodnoj sceni. Već je bio pogodio u prvom kolu, a večeras se sjajno ubacio po desnom boku i udarcem po zemlji u dalji ugao doneo Juventusu prednost.