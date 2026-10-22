Voltemade u Seriji A i Ligi Evrope nije isti igrač: Najboljim izdanjem spasao Juve poraza
Vreme čitanja: 4min | čet. 22.10.26. | 20:48
Gol i asistencija nemačkog napadača u remiju sa Renom u trećem kolu Lige Evrope
Muči se u domaćem prvenstvu, počeo je da trokira i na međunarodnoj sceni. Juventus je pokvario do večeras savršen učinak u Ligi Evrope pošto je u trećem kolu UEFA takmičenja na svom terenu remizirao sa Renom - 2:2 (1:2).
Italijanski tim je rano poveo, francuski već do poluvremena preokrenuo rezultat, da bi u nastavku ekipu Lučana Spaletija poraza spasao Nik Voltemade, koji je večeras odigrao verovatno najbolju partiju od dolaska u klub. Nije, ruku na srce, imao bogzna kakva izdanja, mada u Ligi Evrope pokazuje potpuno drugo lice u odnosu na ono koje navijači Stare dame gledaju u Seriji A. Protiv NEC Najmehena je upisao prvenac u dresu Bjankonera, novim pogotkom najavio preokret protiv Selte u Vigu pre nedelju dana, večeras podebljao statistiku u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju.
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Tamo od večeras deli prvo mesto liste strelaca, dok u Seriji A još nije ni otvorio račun. S tim da u prvenstvu ne igra ni izbliza koliko u Evropi. Od dolaska u klub nije počeo nijednu ligašku utakmicu, dok je na međunarodnoj sceni sva tri puta bio starter. I svaki put bi se odužio za poverenje, pa bi Spaleti mogao da razmisli o tome da mu i u Seriji A poveća minutažu, posebno što Juve slovi za jedan od neefikasnijih timova na Apeninima.
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U Ligi Evrope je pak uz Ferencvaroš najefiksaniji, delom i zbog toga što mu napad predvodi Voltemade. Sposoban da trese mreže, ali i da razigrava saigrače, kao što je već u petom minutu sa golom spojio Zekija Čelika, takođe efikasnog na međunarodnoj sceni. Već je bio pogodio u prvom kolu, a večeras se sjajno ubacio po desnom boku i udarcem po zemlji u dalji ugao doneo Juventusu prednost.
Ona, međutim, nije dugo potrajala, pošto je samo deset minuta kasnije Musa Tamari izjednačio rezultat nakon što mu je Brajan Rejnolds glavom na peterac spustio loptu. Mogao je vrlo brzo Juve ponovo do vođstva kada je Federiko Gati glavom tukao sa druge stative, ali je Bris Samba maestralnom odbranom sačuvao Ren. I omogućio mu da u smiraj poluvremena dođe do preokreta. Pomogao mu je u velikoj meri i Daglas Luiz neobjašnjivom odlukom da u vreme VAR tehnologije odbojkaški rečeno čekićem izblokira udarac Mahamadua Nagide sa distance.
Uskoro opširnije...
LIGA EVROPE – 3. KOLO
Četvrtak
Dinamo Zagreb - NEC Najmehen 2:4 (2:2)
/Beljo 33, 37 - Bišof 25, Linsen 45, 54, Šeri 80/
Ferencvaroš - Torense 4:1 (1:1)
/Dele 20, Gomez 58, Mohamed 80ag, Listeš - Pozo 23/
Ararat Jermenija - AZ Alkmar 0:4 (0:2)
/Biskov 21, Patati 27, 76, Merdink 79/
Juventus - Ren 2:2 (1:2)
/Čelik 5, Voltemade 67pen - Tamari 15, Dija 43pen/
Leh Poznanj - Sanderlend 1:1 (0:1)
/Bengtson 70 - Tuterov 2/
Šturm - Olimpik Marselj 1:0 (1:0)
/Dijakite 13/
OFI - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Hofman 35, 37/
Union Sen Žiloaz - Hapoel Ber Ševa 4:0 (1:0)
/Floruč 45+1pen, Smit 60, 81, Akino 77/
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