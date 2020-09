Nema straha, samo želje da se u Liježu pokaže da je Vojvodina zaista evropski tim. Možda i zbog toga Nenad Lalatović je pred gostovanje kod Standarda novinarima u Belgiji otkrio i zanimljivu informaciju iz prelaznog roka. Novosađani su, naime, odbili ponudu Mančester Sitija od 4.000.000 evra za madog Mirka Topića.

Tu bombu je Vošin šef struke nonšalantno ispalio kada je upitan ima li u novosadskom timu povređenih igrača pred sutrašnji okršaj sa belgijskim velikanom?

“Povređen nam je Mirko Topić, on je reprezentativac naše zemlji, defanzivni vezista. Veoma talentovan o čemu svedoči i to što za njega već postoje ozbiljne ponude. Mančester Siti je nudio 4.000.000 evra, ali smo odbili, jer smatramo da vredi više. Kažem to čisto da biste shvatili o kakvom se kvalitetu radi”, rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Nažalost, nije to jedina povreda u Staroj dami.

“Prvi golman Nikola Simić se takođe povredio pre nedelju dana i on takođe nije sa nama”, potvrdio je Lalatović.