Odlična polusezona iza Vojvodine, nadaju se u Novom Sadu da će proleće biti još bolje. Posebno zbog toga što će sada imati sportskog direktora koji bar razgovara sa šefom struke. Nenad Lalatović je potvrdio ono o čemu je Mozzart Sport izvestio još 11. decembra: Milan Kosanović biće novi sportski direktor Vojvodine.

“Problem sportskog direktora je, ja se nadam, rešen. Biće to gospodin Milan Kosanović... Svi ga znaju u Novom Sadu, on je Novosađanin, bio je trener Vojvodine, radio i u Crvenoj zvezdi. Ja se nadam da će on već od sutra ili preksutra biti na svom radnom mestu“, rekao je Lalatović na prvoj prozivci na Karađorđu, a preneo portal Mondo.

Prvu prozivku je propustio Siniša Saničanin, ali ne zato što je otišao – a pominje se da ga želi Bešiktaš – već zato što se oženio pa je dobio produženi odmor.

Sa druge strane, timu se priključio štoper Lazar Stojsavljević, koji je jesen proveo na pozajmici u Radu, dok će Mihajlo Nešković ostati na pozajmici u Inđiji. Od omladinaca, tu su Veljko Jelenković, Milan Majstorović, Vladimir Miletić, Vladan Novevski i Uroš Kabić.

IZBOR UREDNIKA

Dobra vest za stručni štab je i ta što su šefu odmah javili golman Nikola Simić i mladi vezista Mirko Topić, koji su jesenas mučili muke sa povredama.

Sve skupa, na prvom okupljanju su bili...

Golmani: Nikola Simić, Nemanja Toroman, Goran Vukliš, Željko Brkić;

Odbrana: Nikola Andrić, Mladen Devetak, Aranđel Stojković, Vladimir Kovačević, Veljko Jelenković, Stefan Đorđević, Slavko Bralić, Marko Bjeković, Milan Majstorović, Đorđe Đurić, Lazar Stojsavljević;

Vezni red: Nikola Drinčić, Bogdan Mledenović, Mirko Topić, Petar Bojić, Dejan Zukić, Miljan Vukadinović, Vladimir Miletić, Vladan Novevski, Uroš Kabić, Miodrag Gemović, Novica Maksimović, Ognjen Đuričin;

Napad: Nemanja Čović, Đorđe Pantelić i Momčilo Mrkaić.