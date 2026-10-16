Vošina filijala nadmudrila Partizanovu: Čejić za slavlje Vršca, Teleoptiku dva isključenja
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 16:10
Veliki promašaj Martinovića i isključenje Đurovića presudili Optičarima
Umalo da se Goran Brando Gagić pojavi u derbiju filijala Partizana i Vojvodine. Činilo se da je početni rezultat zakucan, jer ni OFK Vršac ni Teleoptik nisu znali kako da postignu gol, pa je klizilo ka mogućnosti da i jedni i drugi konstatuju „mi smo 0:0 tim“, ali je domaćin u napetoj završnici našao način da zgrabi tri boda u premijernom duelu 14. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije – 1:0.
Ispostavilo se da je presuda stigla s klupe, kad je trener domaćih Darko Kovačević poslao na teren Uroša Čejića, a posle samo dva minuta u igri nekadašnji član subotičkog Spartaka pretrčao slabo postavljenog Mohameda Abdulmalika i matirao Veljka Popovića. Tako je Čejić prekinuo 418 minuta dug niz bez pogotka ekipe koja je odnedavno praktično u rukama Vojvodine, jer je novosadski superligaš tretira kao filijalu.
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Bio je to jedan od retkih pokušaja sastava iz Banata, koji se najpre oslanjao na duge lopte, potom ubacivanja u kazneni prostor, ali pored Vojina Marinkovića i Dušana Cvetinovića dugo nije mogao kvalitetno da zapreti. Situacija se promenila tek kad je sa igračem više počeo da se približava kaznenom prostoru Partizanove filijale, preti udarcima sa distance, a onda se oslonio na trenutak inspiracije Uroša Čejića.
Sve to pošto su gosti ostali bez Stefana Đurovića. Krilni fudbaler je u ranijoj fazi drugog poluvremena sankcionisan žutim kartonom, u 66. minutu naleteo na Miloša Ostojića (nekada člana baš Partizana) i sudija mu je pokazao put u svlačionicu. Sve dotle Teleoptik je bio bolji tim, pretio preko Dušana Jovanovića i Stefana Šćepovića u prvom delu, a pravi zicer nije iskoristio Ivan Martinović tako što je natrčao na odbijenu loptu u režiji golmana Lazina, posle pretnje Đurovića, i sa pet metara prebacio gol. Sudije su signalizirale ofsajd, mada je veliko pitanje da li je tako bilo.
Gosti su finiš utakmice dočekali bez glavnokomandujućeg na klupi, Marka Jovanovića, kome je sudija Stefan Filipović pokazao crveni karton usled bučnog protesta, pa neće voditi tim narednog petka protiv Dubočice.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 14. KOLO
OFK VRŠAC – TELEOPTIK 1:0 (1:0)
/Čejić 83/
OFK Vršac: Lazin – Bojat, Nikolić, Ostojić, Janjić – Pivaš (od 74. Atem), Kiković – Bašić (od 81. Čejić), Serdar (od 89. Serdar), Milivojević – Glavinić (od 64. Vasiu).
Teleoptik: Popović – Bulatović, Cvetinović, Abdulmalik – Ivelja, Popović (od 87. Makević) – Đurović, Martinović (od 62. Ninić), Jovanović (od 87. Ohaleta) – Šćepović (od 71. Radosavljević).
MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)
/Čejić 83/
Subota
14.00: Smederevo – Proleter 023
16.00: Javor- Bor 1919
18.00: Jedinstvo Ub – Grafičar
18.00: Napredak – Dubočica
18.00: TSC Bačka Topola – Metalac
Nedelja
14.00: Voždovac – Loznica
Ponedeljak
18.00: Spartak Subotica – Borac 1926
***Kvote su podložne promenama