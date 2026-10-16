Vošina filijala nadmudrila Partizanovu: Čejić za slavlje Vršca, Teleoptiku dva isključenja

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

Bio je to jedan od retkih pokušaja sastava iz Banata, koji se najpre oslanjao na duge lopte, potom ubacivanja u kazneni prostor, ali pored Vojina Marinkovića i Dušana Cvetinovića dugo nije mogao kvalitetno da zapreti. Situacija se promenila tek kad je sa igračem više počeo da se približava kaznenom prostoru Partizanove filijale, preti udarcima sa distance, a onda se oslonio na trenutak inspiracije Uroša Čejića.

Sve to pošto su gosti ostali bez Stefana Đurovića. Krilni fudbaler je u ranijoj fazi drugog poluvremena sankcionisan žutim kartonom, u 66. minutu naleteo na Miloša Ostojića (nekada člana baš Partizana) i sudija mu je pokazao put u svlačionicu. Sve dotle Teleoptik je bio bolji tim, pretio preko Dušana Jovanovića i Stefana Šćepovića u prvom delu, a pravi zicer nije iskoristio Ivan Martinović tako što je natrčao na odbijenu loptu u režiji golmana Lazina, posle pretnje Đurovića, i sa pet metara prebacio gol. Sudije su signalizirale ofsajd, mada je veliko pitanje da li je tako bilo.

Gosti su finiš utakmice dočekali bez glavnokomandujućeg na klupi, Marka Jovanovića, kome je sudija Stefan Filipović pokazao crveni karton usled bučnog protesta, pa neće voditi tim narednog petka protiv Dubočice.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 14. KOLO

OFK VRŠAC – TELEOPTIK 1:0 (1:0)

/Čejić 83/

OFK Vršac: Lazin – Bojat, Nikolić, Ostojić, Janjić – Pivaš (od 74. Atem), Kiković – Bašić (od 81. Čejić), Serdar (od 89. Serdar), Milivojević – Glavinić (od 64. Vasiu).

Teleoptik: Popović – Bulatović, Cvetinović, Abdulmalik – Ivelja, Popović (od 87. Makević) – Đurović, Martinović (od 62. Ninić), Jovanović (od 87. Ohaleta) – Šćepović (od 71. Radosavljević).

MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)

/Čejić 83/

Subota

14.00: Smederevo – Proleter 023

16.00: Javor- Bor 1919

18.00: Jedinstvo Ub – Grafičar

18.00: Napredak – Dubočica

18.00: TSC Bačka Topola – Metalac

Nedelja

14.00: Voždovac – Loznica

Ponedeljak

18.00: Spartak Subotica – Borac 1926

***Kvote su podložne promenama