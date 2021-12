Votford prosuo mleko u sudaru novajlija: Vodio do 84. minuta, pa pao u poslednjim sekundama (VIDEO)

Strašan karakter su večeras pokazali fudbaleri Brentforda. Dokazali su još jednom da im je mesto u Premijer ligi. U prvom sudaru u istoriji sa ekipom Votforda u elitnom rangu, okrenuli su rivala sa kojim su minule sezone megdan delili u Čempionšipu za 10 minuta i pogotkom Brajan Mbeuma sa bele tačke u poslednjim sekundama stigli do zlata vrednih bodova - 2:1.

Uzbudljiv meč na stadionu Brentforda, obe ekipe su pokazale kvalitet, ali je na kraju uporniji bio domaćin. Gosti su poveli u 24. minutu i vodili sve do poslednjih 10, ali nisu izdržali. Najpre je Pontus Janson posle kornera poravnao rezultat, da bi nakon očajnog starta Viljama Trost Ekonga u poslednjim sekundama sudija Majkl Oliver opravdano pokazao na belu tačku, a poklon je iskoristio Brajan Mbeumo, koji je sa kreča doneo pobedu ekipi Tomasa Franka.

Pčele su petim trijumfom u sezoni došle do devetog mesta na tabeli i imaju 20 bodova, ali je jasno da će se teško tu zadržati, s ozbirom da je ovo bio premijerni meč 16. kola. Votford je prvi iznad crte, ali je pitanje da li će ostati bezbedan do kraja runde, s obzirom da ima tri boda više od sva tri tima iz opasne zone (doduše i daleko bolju gol razliku od poslednjeplasiranog Noriča). Ekipa Klaudija Ranijerija je doživela i četvrti vezani poraz, od sjajne partije i velike pobede nad Mančester junajtedom sredinom minulog meseca.

Vodila se ravnopravna borba u prvom poluvremenu, ali su gosti na odmor otišli sa golom viška. Posle uvodnih prilika za domaćina, koje je uspeo da osujeti golman Stršljenova Danijel Bahman, u 24. minutu Džošua King pogađa stativu, a samo nekoliko sekundi kasnije, posle kornera Toma Kleverlija sa desne strane, Emanuel Denis uspeva da nadskoči odbranu Pčela i glavom zakuca loptu u mrežu rivala za 1:0.

Gotovo je nestvaran podatak da je to bio 74. gol zaredom koji je Votford u Premijer ligi postigao iz kaznenog prostora rivala. Taj niz počeo je u februaru 2019. godine u susretu sa Kardifom, a nastavio ga je večeras u Brentfordu. Dakle, skoro pa tri godine Stršljenovi nisu postigli pogodak u Premijer ligi udarcima van kaznenog prostora. To je ubedljivo najduži niz u elitnom rangu engleskog fudbala. Sledi serija Kristal Palasa od 56 golova iz šesnaesterca zaredom u periodu od septembra 2016. godine do decembra 2017.

Denis je tako večeras postigao sedmi pogodak u sezoni. Upisao je i pet asistencija, pa je tako učestvovao u 12 golova Ranijerijeve ekipeu Premijer ligi. Bolji učinak u prvenstvu ima samo Mohamed Salah, koji je učestvovao u 22 gola Liverpula od početka takmičarske godine.

Ipak, neće svoj sedmi gol u elitnom rangu Nigerijac pamtiti po dobru. Za to su se postarali fudbaleri Brentforda. U rojevima su Pčele napadale, pokušavale da ubodu rivala i prežive, a rezultatski su se vratili u meč u 84. minutu. Majkl Fors je posle centaršuta sa desne strane glavom sa prve prebacio loptu na drugu stativu, na pravom mestu našao se iskusni defanzivac Janson, pa mu nije bilo teško da sa par metara sprovede loptu u mrežu. Bio je to njegov prvi pogodak u Premijer ligi. Takođe, prekinuo je seriju od 93 meča bez postignutog gola u svim takmičenjima.

Nisu se izjednačenjem zadovoljili Frankovi izabranici - krenuli su još jače po pobedu. Poklonio im je trijumf defanzivac Stršljenova Vilijam Trost Ekong, posle jako nepreznog starta nad rezervistom Samanom Godosom. Gledao se snimak, ali je sve bilo jasno, pa je Oliver pokazao na kreč. Odgovornost je preuzeo Mbeumo i bio veoma siguran - 2:1 i jako važna pobeda Brentforda. Hitronogi napadač je 10. igrač ove ekipe koji se od starta sezone upisao u listu strelaca kod kuće, što je svojevrsni rekord Premijer lige. Svih 10 golova na domaćem terenu za Pčele su postigli različiti igrači - Kanjos, Norgard, Pinok, Janelt, Visa, Zanka, Henri, Toni, Janson i Mbuemo.









PREMIJER LIGA – 16. KOLO

Petak

Brentford - Votford 2:1 (0:1)

/Janson 84, Mbeumo 90+5 - Denis 24/

Subota

13.30: (1,20) Mančester Siti (7,75) Vulverhempton (16,0)

16.00: (1,65) Arsenal (3,80) Sautempton (6,25)

16.00: (1,27) Čelsi (6,75) Lids (11,0)

16.00: (1,27) Liverpul (6,75) Aston Vila (11,0)

18.30: (8,00) Norič (4,50) Mančester junajted (1,47)

Nedelja

15.00: (3,80) Barnli (3,50) Vest Hem (2,10)

15.00: (1,85) Lester (3,70) Njukasl (4,60)

17.30: (2,40) Kristal Palas (3,10) Everton (3,45)

***kvote su podložne promenama

Odloženo: Brajton - Totenhem