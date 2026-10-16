Vraća se Batalja, Boka igra sa Taljeresom, a misli na Vasko

Bude li tako, Boka Juniors će na zbirnoj tabeli imati 54 boda, dva više od Independijente Rivadavije koja svoj meč 13. runde igra kasnije u subotu, od 22.30.

Nije to mala stvar, iako Aruabarena i njegovi izabranici razmišljaju samo kako o tome da se u Brazilu iskupe za poraz i naprave preokret koji bi im doneo plasman u finale. Meč će se po odluci suda u Brazilu odigrati na Marakani u Rio de Žaneiru. Stadion Vasko da Game ne ispunjava zahtev KONMEBOL za kapacitetom u ovoj fazi takmičenja, pa su bili prinuđeni da traže drugo rešenje. Fluminense i Flamengo su uložili žalbu na njihov zahtev da igraju na Marakani, ali je sud predudio u korist Vasko da Game, koji je već rasprodao sve karte za revanš na Marakani.

02.30: (1,63) Boka Juniors (3,80) Taljares (5,70)

I pored minimalanog zaostatka, u Boki Juniors i dalje veruju da san o plasmanu u finale nije završen.

"Poruka navijačima, ne gubite nadu. Mi smo Boka, daćemo sve i to uvek govorim. Verujte u tim, ova grupa igrača radi dobar posao. Poraz boli i u redu je da boli, ali u ovom klubu uvek morate da brzo ustanete posle dobijenog udarca", kaže trener Rodolfo Aruabarena.

Inače, meč na Bombonjeri rešen je u 24. minutu kada je posle na centaršut Andresa Gomeza, Adson savladao golmana Boke Juniors Montera.

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Kada je u pitanju večerašnji duel sa Taljeresom, trener ekipe sa Bombonjere najavio je da će na teren izvesti najjači tim.

"Utakmica sa Vaskom je bila vrlo teška za nas. Previše smo žurili, imali smo mnogo igrača ispred lopte, bilo je dosta netačnosti u igri. Svejedno, protiv Taljeresa moram da izvedem najjači sastav", obećao je trener Boke.

Promene su neminovne, a dobra vest je da bi Aruabarena mogao da na teren pošalje vezistu Rodriga Batalju, koji nije igrao punih deset meseci. Imao je velikih problema sa povredom Ahilove tetive, čak je morao i na operaciju u februaru, ali sada je sve u redu i očekuje se da u timu zameni Vilijamsa Alarkona.

Otuda, ne bi trebalo da iznenadi ako Boka Juniors bude počela meč u sastavu i formaciji 4-3-3: Alvaro Montero - Dilan Gorosito, Nikolas Figal, Fakundo Erera, Lautaro Blanko; Santjago Askasibar, Rodrigo Batalja, Milton Delgado; Leonel Flores, Migel Merentijel, Karlos Palasios.

Taljeres je poslednji na tabeli A grupe u Klausuri sa svega devet bodova iz 12 utakmica. Pre četiri dana odigrali su bez golova kod kuće sa Independijenteom i u teškoj su poziciji, tako da će im svaki bod do kraja prvenstvene trke biti zlata vredan.

ARGENTINA (KLAUSURA), 13. KOLO

Petak

Urakan - Himnasija La Plata 1:2 (0:1)

/Kaisedo 83p - Fernandez 18, Konti 90+7/

23.55: (2,50) Defensa i Hustisja (3,15) Instituto (3,00)

Subota

02.30: (1,63) Boka Juniors (3,80) Taljares (5,70)

20.00: (3,45) Banfild (3,35) Argentinos Juniors (2,15)

22.30: (2,75) Platense (2,95) Lanus (2,85)

22.30: (1,95) Rivadavija (3,35) Tigre (4,20)

Nedelja

01.00: (1,85) Velez Sarsfild (3,50) Himnasija Mendoza (4,40)

01.00: (3,35) Atletiko Tukuman (3,15) Rosario Central (2,30)

19.45: (2,10) Rasing Klub (3,35) Independijente (3,60)

23.00: (2,85) Estudijantes Rio Kvarto (2,95) Aldosivi (2,75)

23.00: (2,10) Estudijantes La Plata (3,20) San Lorenco (3,80)

Ponedeljak

01.15: (3,25) Belgrano (3,15) River Plejt (2,35)

23.55: (1,95) Njuels Old Bojs (3,35) Sentral Kordoba (4,20)

23.55: (2,25) Sarmijento (3,15) Barakas Sentral (3,45)

Utorak

02.15: (2,25) Deportivo Rijestra (3,15) Union Santa Fe (3,45)

*** kvote su podložne promenama