Vraća se i “Makabi-Hapoel” liga, Vladimir Ivić se oprašta titulom, "Velika četvorka" ponovo zajedno

Iako ne preterano atraktivna i popularna izvan svojih granica, izraelska Premijer liga je i više nego interesantan šampionat. Ono što je posebno zanimljivo jesu nazivi tamošnjih klubova, po čemu se prvenstvo razliku od verovatno svih preostalih ligaških takmičenja u Evropi, pa i ostatku sveta. Gotovo je nemoguće da ne pogledate tabelu najvišeg ranga tamošnjeg fudbala, a da ne primetite da većina timova nosi naziv Makabi ili Hapoel.

Imena su zapravo potekla od dva velika sportska društva koja su nastala još početkom cionizma, oslobodilačkog pokreta koji je predstavljao borbu Jevreja za samostalnost. Sportsko društvo Makabi nastalo je 1895. godine, a kasnije sui m se pridružile i druge jevrejske grupe iz čitave Evrope, dok je Hapoel osnovala Jevrejska radnička unija u Palestini 1926. godine, pa bi klubovi koji u Izraelu imaju ovo ime kod nas nosili naziv “Radnički”.

Kako su ova dva društva osnovala većinu sportskih klubova od nezavisnosti Izraela, timovi su zadržali svoja imena i pored privatizacije brojnih klubova, zbog istorijskog značaja koji ona imaju za klub, ali i za navijače.

Ono po čemu se svakako ne razlikuju je da su kao i velika većina ostalih zemalja u svetu, zbog pandemije korona virusa morali da obustave prvenstvo, ali i neplaniranoj pauzi konačno je došao kraj. Posle dva i po meseca odmora, izraelski fudbal vraća se na velika vrata – utakmicama plej-of i plej-aut faze. A koliko bi u finišu sezone mogli da bude uzbudljivo govori i podatak da se velika četvorka izraelskog fudbala – Makabi Tel Aviv, Makabi Haifa, Beitar Jerusalim i Hapoel Tel Aviv – po prvi put u ovoj deceniji zajedno našla u plej-ofu.

Poput preostalih šampionata koji su se do sada nastavili, ni u Izraelu navijači neće prisustvovati utakmicama, barem za sada, mada postoji šansa da se i to dogodi u slučaju da se situacija vremenom popravi. Međutim, to neće biti jedina promena. Timovi će, umesto 18, za meč moći da prijave 20 fudbalera, a umesto dosadašnje tri izmene, biće u mogućnosti da naprave pet.

TITULA ĆE MAKABIJU, PITANJE JE SAMO KOJEM OD DVA

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Plej-of će posle tri nedelje timskih treninga otvoriti šampion Makabi iz Tel Aviva koji se prethodne sezone “prošetao” do titule sa 31 bodom razlike u odnosu na istoimeni tim iz Haife. Nastariji i ujedno najtrofejniji klub Izraela, koji sa klupe predvodi nekadašnji fudbaler Partizana Vladimir Ivić u prvom kolu plej-ofa dočekuje Hapoel iz Haife (19.00), šestoplasirani i ujedno poslednjeplasirani tim ovog dela šampionata.

Kako Iviću ugovor ističe na kraju sezone, a još uvek nema naznaka da će saradnja biti obnovljena – pojedini mediji u Izraelu navode da je već odlučio da po isteku ugovora napusti klub - srpski stručnjak će za slučaj da mu je ovo poslednja sezona u Makabiju pokušati da se još jednim trofejom oprosti od kluba sa obale Sredozemnog mora. Ipak, ove sezone šampion Izraela nije toliko dominantan kao prethodne. Zabrana dovođenja fudbalera već drugu godinu zaredom uzela je maha, mada iako limitiran na tržištu, prisiljen da dovodi samo slobodne igrače, eventualno nekoga pozajmi, a na sve to ostane i bez Predraga Rajkovića, srpski stručnjak je pred plej-of obezbedio solidnu zalihu od šest poena prednosti u odnosu na još jedan Makabi, onaj iz Haife. Kako za razliku od naše lige, u Izraelu nema podele bodova, sa tom razlikom će i ući u nastavak takmičenja.

Vladimir Ivić (©Shutterstock)

Ono što Iviću donekle zameraju navijači Makabije je to što je klub obe sezone ispustio evropska takmičenja, prve Ligu Evrope, druge Ligu šampiona. Međutim, klub bi ove sezone mogao da ima nešto pogodniji put ka nekom od evropskih takmičenja, naravno, ukoliko se dokopa titule. Zbog razvoja situacije u drugim zemljama, ali i zbog rezultata u kvalifikacionim mečevima u prethodnih pet godina, šampion Izraela je nakupio 16,5 poena i trenutno je rangiran kao 92. tim Starog kontinenta, zbog čega bi u prva dva kola mogao da bude povlašćen.

Za razliku od svog imenjaka, klub iz Haife je retko i pravio izlete u Evropu poslednjih godina, a i kada bi odlazio uglavnom bi se brukao, kao kada ga je eliminisao estonski Nome Kalju, te trenutno ima samo 3,925 poena. Stoga bi u slučaju da stignu do trofeja u ligi, imao dosta teži put u kvalifikacijama za elitno evropsko takmičenje.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Što se tiče uvodnog kola, Ivić neće moći da računa na Uroša Nikolića koji od dolaska u klub baš nema sreće sa povredama. Za godinu i po dana na terenu nije proveo ni sat vremena, i ukoliko se do starta nove sezone ne oporavi, u upravi će potražiti novo rešenje. Pored njega, zbog povrede će odsustvovati i standardni prvotimac, krilni fudbaler Čiko Upado. Dobre vesti su da su se još pre pandemije u stroj vratili Dor Perec, Ejal Golse i Itai Šehter.

Treba napomenuti da tim srpskog stručnjaka ove sezone kod kuće ne zna za poraz i da na svom stadionu ima zapanjujuću gol razliku 21:2, te Hapoel Haifa, koji pride dolazi bez trojice standardnih fudbalera, nema preterano čemu da se nada.

Makabi Haifa uz šampiona važi za najbolji domaći tim, pa u prvom kolu plej-ofa takođe ne bi trebalo da ima previše problema u sudaru sa Hapoelom iz Haife (20.00). Sve osim pobede za Makabi bi vrlo verovatno značilo i ispadanje iz šampionske trke, a ohrabrujuča vest za tim je da je najbolji strelac šampionata Nikita Rukavitsija spreman za meč.

Napadač Makabija iz Haife Nikita Rukavitsija (©AFP)(

TRKA ZA LIGU EVROPE MOGLA BI DA SE ZAKUVA VEĆ POSLE PRVOG KOLA

Evropska epizoda u Beitaru prethodnih godina uvek se završavala već u kvalifikacijama. Ovog leta, tim iz glavnog grada Izraela mogao bi konačno da popravi taj skor. Ali, prvo mora da obezbedi kartu za drugo po kvalitetu evropsko takmičenje. Pred sam start plej-ofa je u dobroj poziciji, ali mu već na početku, u utakmici za “šest bodova”, stiže glavni takmac u borbi za poslednje evropsko mesto – Hapoel Ber Ševa, koja je za razliku od večerašnjeg protivnika, prethodnih godina znala da dobaci do grupne faze Lige Evrope.

Popularne Kamile su na pauzi pretrpele ozbiljan gubitak, pošto je Najdžel Heslbejnk, strelac sedam ligaških golova, zatražio raskid ugovora, što su mu u Ber Ševi odobrili.

Idan Vered, bivši fudbaler Crvene zvezde (sredina) (©Shutterstock)

Timovi su kraj prvog dela sezone završili u gotovo identičnoj formi, Hapoel sa deset bodova u džepu iz poslednjih pet ligaških mečeva, Beitar sa bodom manje. Međusobni okršaji po tradiciji donose dosta golova, a oba tima su u prethodnih pet okršaja odnela po dve pobede uz remi bez golova. Ovaj večerašnji mogao bi da bude jedan od bitnijih u poslednje vreme.

PLEJ- AUT – RANANA JE U SLOBODNOM PADU

Za razliku od gornjeg, donji dom će svoj deo prvenstva početi dva dana kasnije. Najbezbedniji su svakako Bnei Jehuda i Hapoel Hadera, timovi iz vrha ovog dela šampionata, koji bez preteranog motiva ulaze u finiš sezone.

Najveća borba vodiće se svakako za to šesto mesto, s obzirom da je poslednjeplasirana HapoelRanana praktično otpisana sa svega 16 bodova. Ne toliko zbog broja bodova – zona spasa joj je na šest poena – koliko zbog očajne forme sa kojom je otišla na neplaniranu pauzu. Klub iz Ranana je u seriji od pet vezanih poraza, a ako odemo malo dalje, već osam uzastopnih utakmica ne zna za trijumf.

Pred kraj regularnog dela prvenstva znatno se popravla Nes Ciona koja je upisala dva trijumfa na poslednje tri utakmice i tako probudila nadu da se neće ekspresno vratiti u nižu ligu.

IZRAEL1

PLEJ-OF

Subota

19.00: (1,30) Makabi Tel Aviv (4,80) Hapoel Haifa (9,50)

19.45: (2,30) Beitar Jerusalim (3,10) Hapoel Ber Ševa (3,10)

20.00: (1,60) Makabi Haifa (3,70) Hapoel Tel Aviv (5,40)





PLEJ-AUT

Ponedeljak

19.15: (2,25) Bnel Jehuda (3,05) Hapoel Kvar Saba (3,25)

Utorak

18.45: (1,95) Ašdod (3,30) Hapoel Ranana (3,80)

19.00: (2,15) Makabi Netanja (3,10) Hapoel Kirjat Šmona (3,40)

Sreda

18.45: (1,95) Hapoel Hadera (3,15) Nes Ciona (4,00)