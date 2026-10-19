Vraća se Vlahović, predsednici Trabzona i Bešiktaša ratuju rečima

Turska štampa najavljuje na velika vrata povratak Vlahovića u tim. Napadač Bešiktaša je po dolasku iz Juventusa ovog leta, postigao šest golova na osam utakmica u svim takmičenjima i jasno stavio do znanja da mu prija prelazak na Bosfor.

Doduše, trener Bešiktaša Vinćenco Italijano biće na slatkim mukama, morajući da bira između toga da meč počne sa Vlahovićem ili Hjon-Gijuom Ohom iz Južne Koreje, koji je bio odličan u odsustvu Vlahovića na meču sa Hofenhajmom. Oh je postigao dva gola na gostovanju u Nemačkoj, tačnije drugi i treći gol Bešiktaša i time dao silan doprinos pobedi.

19.00: (2,60) Trabzon (3,70) Bešiktaš (2,50)

Međutim, uoči ovog meča, nekako su u prvi plan iskočila dva predsednika, Ertugrul Dogan i Serdar Adali i to pre svega kada je reč o suđenju.

Predsednik Bešiktaša Adali rekao je da se nada da će njegov tim imati korektno suđenje.

"Kao što je bio slučaj prethodnih godina, kada su u pitanju ova dva kluba, oni će izaći na teren i boriti se svim raspoloživim snagama. Imam potpunu veru u to. Nadam se da ćemo videti meč gde će igrači znojem natapati dres, susret sa puno taktike i tehnike i verom da će to biti glavna priča. Nadajmo se da se neće pričati o sudijama, pre ili posle utakmice", rekao je Adali.

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Njegov kolega, predsednik Trabzona, Ertugrul Dogan, bio je daleko direktniji. Pre svega kada je u pitanju suđenje, imao je poruku za arbitre.

"Postoji video sudije Čihana Ajhana kako potpisuje klupske desove. Ne bih mu preporučio tako nešto na meču Trabzona. Jedino što očekujemo je da obezbede pravdu na terenu. Sve dok je tako, imaće najveću podršku od strane Trabzona, ali ako ne bude tako, neću im dati mira. Naša jedina briga je pravda", rekao je Dogan.

On je takođe rekao da je Trabzon tim protiv kog je napravljen najveći broj sudijskih grešaka.

"Od četiri glavna tima, mi smo daleko najviše propatili zbog sudijskih grešaka, Bešiktaš je iza nas. Greške su uvek protiv Trabzona. Zato ih više i ne zovemo greškama. Statistički, da li je moguće uvek grešiti protiv istog tima? Može li to da traje godinama? Je li tako nešto moguće? Neću reći da je to zanimljivo, već namerno. Zašto je uveden VAR? Zar ne postoji da se pogledaju sporne stvari? Zašto je to urađeno na jednom meču juče, a nikad kad igra Trabzon? To je namera", ubeđen je Dogan.

Doduše, on nema dilemu kako će se završiti večerašnji okršaj.

"Pobedićemo Bešiktaš. Siguran sam da ćemo iskusiti još jednu veliku pobedu, očekujem da navijači ispune tribine", zaključio je prvi čovek Trabzona.

TURSKA, 8. KOLO

Petak

Čorum - Rize 2:1 (1:1)

/Under 38, Mukoko 80 - Laci 32/

Subota

Erzurum - Ejup 2:0 (1:0)

/Kardoso 19, Tozlu 47/

Amed - Konja 1:0 (0:0)

/Dijanj 86/

Genčlerbirligi - Galatasaraj 0:1 (0:0)

/Egribajat 88ag/

Fenerbahče - Alanja 3:0 (1:0)

/Lukaku 30, Akturkoglu 71, Murići 87/

Nedelja

Kasimpaša - Samsun 4:1 (2:1)

/Vink 26, Arus 31, 64, Benedičak 78 - Kolibali 45/

Kodžaeli - Gectepe 1:2 (0:1)

/Kutlu 82p - Šo 24ag, Miroši 77/

Bašakšehir - Gazijantep 2:1 (1:0)

/Šomurudov 8, Guneš 81 - Dursun 66/

Ponedeljak

19.00: (2,60) Trabzon (3,70) Bešiktaš (2,50)

*** kvote su podložne promenama