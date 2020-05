Vratio se fudbal u Poznanj: Počinje proces rušenja Legije, ali Vukovićeva armija ima spreman odgovor

Poljsko prvenstvo je počelo juče, ali prava uzbuđenja i viši nivo fudbala na programu su tek danas. To se ne odnosi na meč u Lođu, iako je on izuzetno važan u borbi za opstanak, dok će mečevi između Pjasta i Visle, odnosno veliki derbi između Leha i Legije, predstavljati pravu poslasticu za tamošnje ljubitelje fudbala. U Poznanju su danas podeljene emocije. Svi su radosni jer se fudbal konačno vratio i to velikim derbijem, ali sa druge strane to izaziva i veliko žaljenje među pristalicama ovog kluba jer bi u neko "srećnije" vreme na tribinama billo najmanje 30.000 gledalaca. Ali, na terenu neće izostati motivacija. Leh je na devet bodova udaljenosti od vodećeg tima na tabeli i u slučaju pobede mogao bi da učini šampionsku trku znatno uzbudljivijom.

Lehu je prijao početak poleća. Igra popularnih Železničara dobila je naziv "Žuravbol" (po uzoru na "Vengerbol"). Sastav Darijuša Žurave igrao je brzo, atraktivno i napadački, ali ga je onda isekao prekid sezone. Igra ekipe je naglo rasla, pa je veliko pitanje da li će biti u stanju da nastavi tim usponom. Ipak, meč u protiv ekipe Stal Mjelec je donekle rasteretio navijače i pokazao da je sastav Darijuša Žurava u dobrom ritmu.

Legija je pred pauzu doživela poraz do šampiona Pjasta, pa je prekid možda uticao i na to da tim Aleksandra Vukovića ne doživi dodatni pad. Ipak, Legija je bila najstabilnija od početka sezone, po opštem mišljenju ima i najkvalitetniji tim, pa bi to trebalo da dokaže do kraja sezone. Ali, mnogo toga će zavisiti od ovog derbija i predstojećeg gostovanja Visli u Krakovu.

"Želimo da igramo intenzivno, u dobrom ritmu. To smo radili i u Legnici. Iskoristili smo ovih nekoliko dana da se regenerišemo, oni koji su igrali ceo meč su imali dovoljno prostora da se regenerišu i odmore za meč sa Lehom. Potpuno sam smiren i uveren da će sve biti u redu. Bićemo primorani da izvršimo neke promene u timu, što takođe može dovesti do toga da budemo spremni da igramo onako kako želimo", rekao je Vuković uoči meča.

Đorđe Crnomarković (©Shutterstock)

VEŠOVIĆ I CRNOMARKOVIĆ U STARTNIM POSTAVAMA, NAJBOLJI STRELAC LIGE MUČI LEH

Vuković ima prilično ozbiljne kadrovske probleme. Pavel Všolek i Hose Kante su van tima zbog suspenzija, a pred meč u Legnici povredili su se Macej Rosolek, Arvidas Novikovas, a van tima su bili i golmani Cežnjak i Majecki, pa je u kupu debitovao Vojćeh Muzik. Prema najavama u startnoj postavi bi mogao da se nađe nekadašnji igrač Crvene zvezde Mako Vešović, koji je u Legnici pokazao da je mnaksimalno spreman za napore.

"Uvek se trudim da budem najbolje pripremljen. To je moj posao. Drago mi je što se dobro osećam na terenu. Važno je što sam uspeo da izbegnem povrede, verujem da će tako biti i u buduće. Naš cilj je jasan, ključ je usresrediti se na to. Potpuno smo mobilisani i ne nedostaje nam motivacije. Imamo sjajnu komunikaciju sa stručnim štabom i to pokazujemo na svakoj utakmici", rekao je Vešović.

Strepnju u redovima Leha stvara situacija oko najboljeg strelca Kristijana Gitkjera, koji je poslednjih dana imao problema sa povredom. U kupu protiv Stal Mjeleca u napadu se našao Timur Žamaletdinov i postigao gol, ali Rus je još zimus bio praktično sa obe noge van Poznanja, pa je realno da Danac bude u timu. Gitkjer je postigao 15 golova u dosadašnjem toku sezone, pa će biti veliki hendikep ukoliko ne bude uspeo u potpunosti da iskaže svoj potencijal na ovom meču. Pod znakom pitanja u domaćem timu je i Robert Gumni, a van protokola zbog povrede biće Tomas Rogne. Ono što je najvažnije, rezervisanu poziciju u starnoj postavi ima srpski defanzivac Đorđe Crnomarković.

"Meč sa Legijom predstavlja susret u kojem motivacija nije potrebna. Oni su jak tim i odsustvo igrača kao što su Všolek i Kante ništa ne menja. Legija je i jesenas bila oslebljena pa nas je savladala. Moramo da budemo maksimalno fokusirani da postignemo dobar rezultat", rekao je Žurava.

Po svemu sudeći mogli bismo da gledamo prilično atraktivan i efikasan meč, pošto su u pitanju ekipe koje su postigle najviše golova. Legija nije slavila u Poznanju od maja 2018. godine, a generalno ima bolji skor od ovog protivnika u međusobnim okršajima. Na dosadašnja 133 meča dva tima pobedila je 59 puta, dok je Leh slavio 41 put, uz 33 remija.

LEH - LEGIJA (20.00)

Stadion: Mjejski

Bez prisustva gledalaca

Sudija: Tomaš Musjal

LEH: Van der Hart, Butko, Satka, Crnomarković, Kostevič - Puhač, Muhar, Tiba, Jozvjak - Ramirez - Gitkjer.

LEGIJA: Majecki - Vešović, Vjeteska, Jedžejčik, Karbovnik - Lukinjas, Martins, Antolić, Holevjak - Gvilija - Pekhart.

EKSTRAKLASA - 27. KOLO

Petak

Šljonsk - Rakov 1:1 (0:0)

/Čarpek 90+2p - Braun 84/

Pogon Šćećin - Zaglembje 0:3 (0:3)

/Dražić 7, Bohar 27, Bjalek 42/

Subota

15.00: (2,80) LKS Lođ (3,25) Gornjik Zabže (2,55)

17.30: (1,95) Pjast Glivice (3,40) Visla Krakov (4,10)

20.00: (2,75) Leh (3,20) Legija (2,65)

Nedelja

12.30: (2,25) Visla Plock (3,15) Korona Kjelce (3,45)

15.00: (2,00) Krakovija (3,45) Jagjelonija (3,80)

17.30: (1,75) Lehija Gdanjsk (3,50) Arka Gdinja (5,10)

