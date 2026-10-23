Vratio se Milenković posle mesec i po dana i odmah kardinalno pogrešio (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | pet. 23.10.26. | 23:02
Veliki kiks srpskog reprezentativca kumovao remiju Notingem Foresta na gostovanju Ipsviču (1:1) u premijernom meču osmog kola Premijer lige
Poslednju utakmicu odigrao je još 5. septembra. Bila je prvo povreda zadnje lože, zbog koje je propustio prethodnu reprezentativnu akciju i četiri meča u Ligi nacija, onda je ponovo imao zdravstvenih problema zbog kojih je odložen njegov povratak na teren i desio se tek ove večeri, u premijernom susretu osmog kola Premijer lige protiv Ipsviča u gostima. Nažalost, neće je Nikola Milenković pamtiti po dobrom.
Upravo njegov veliki kiks kumovao je izjednačujućem pogotku domaćina za rezultat koji će se na kraju ispostaviti konačnim - 1:1. Igrao se 41. minut, srpski reprezentativac bio je vrlo visoko pozicioniran, tačno na centru igrališta, u pokušaju da vrati loptu golmanu poklonio ju je Ensisu, koji takav zicer nije propustio.
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Prethodno su gosti već imali prednost, posle sjajne akcije dvojice svojih krilnih bekova – Danijel Munjoz je centrirao, a Neko Vilijams sve to lepo ispratio i pogodio sa druge stative u 13. minutu.Nažalost, strelac ovog pogotka, zbog teže povrede, nije završio utakmicu.
Tako je Ipsvič u osmoj rundi zabeležio svoj tek prvi remi u sezoni, dok su Šumari ostali pri dnu tabele, sa samo jednom pobedom i šest bodova. Iako su bili neuporedivo bliži trijumfu ove večeri. Ako pogledamo samo broj šuteva na gol u drugom poluvremenu (11:1 u korist gostiju). Taj jedan desio se tek u sudijskoj nadoknadi.
Ili podatak da je Lif Dejvis dva puta zaustavljao loptu ispred same gol-linije. Najpre u 31. minutu posle pokušaja Gibs-Vajta, koji se takođe posle oporavka vratio u postavu Notingema, a onda i u 63. minutu, kada je šutirao Endoj.
Možda bi gostima posao bio olakšan da su čitavo drugo poluvreme odigrali sa čovekom više u polju, a malo je falilo da se baš to dogodi. Sudija Tomas Bramal dobio je poziv iz VAR sobe da proveri situaciju kod prekršaja Diopa nad Mekatijem. Ipak, njegova procena bila je da štoper Ipsviča nije bio poslednji igrač odbrane i pokazao mu je ’samo’ žuti karton.
Bilo je mnogo prilika pred golom Ipsviča, od one Kunjine iz šestog, do one Hadson-Ooija u 89. minutu. Jednu je imao i Nikola Milenković u 86. minutu, kada je bio najviši u skoku posle prekida, ali nedovoljno precizan. Njegov reprezentativni kolega Saša Lukić nije nastupio ni na ovom meču zbog povrede. Ipsvič u drugom poluvremenu nije postojao u ofanzivnom smislu sve do nadoknade vremena, ali utakmicu nije izgubio.
Nisu izgubili ni oni koji su na ovoj utakmici igrali GG3+. Pogodnost koju nudi Mozzart Relax ukoliko oba tima postignu po gol do kraja prvog poluvremena, omogućila je mnogima da već tada zaokruže svoje tikete, iako je rezultat ostao 1:1.
PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
13.30: (4,75) Aston Vila (4,30) Mančester Siti (1,65) MOZZART RELAX
16.00: (2,95) Koventri (3,45) Fulam (2,35) MOZZART RELAX
16.00: (1,40) Arsenal (4,60) Everton (8,00) MOZZART RELAX
18.30: (1,70) Čelsi (4,20) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,15) Liverpul (3,50) Brajton (3,30) MOZZART RELAX
15.00: (5,10) Hal (3,70) Brentford (1,70) MOZZART RELAX
15.00: (2,15) Mančester Junajted (3,50) Bornmut (3,30) MOZZART RELAX
15.00: (2,90) Kristal Palas (3,50) Njukasl (2,35) MOZZART RELAX
17.30: (3,10) Sanderlend (3,30) Lids (2,35) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama