Vratio se Milenković posle mesec i po dana i odmah kardinalno pogrešio (VIDEO)

Poslednju utakmicu odigrao je još 5. septembra. Bila je prvo povreda zadnje lože, zbog koje je propustio prethodnu reprezentativnu akciju i četiri meča u Ligi nacija, onda je ponovo imao zdravstvenih problema zbog kojih je odložen njegov povratak na teren i desio se tek ove večeri, u premijernom susretu osmog kola Premijer lige protiv Ipsviča u gostima. Nažalost, neće je Nikola Milenković pamtiti po dobrom.

Upravo njegov veliki kiks kumovao je izjednačujućem pogotku domaćina za rezultat koji će se na kraju ispostaviti konačnim - 1:1. Igrao se 41. minut, srpski reprezentativac bio je vrlo visoko pozicioniran, tačno na centru igrališta, u pokušaju da vrati loptu golmanu poklonio ju je Ensisu, koji takav zicer nije propustio.