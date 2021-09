Ovakav Murinjo je trebao Romi i ovakva Roma bila je neophodna Žozeu Murinju. Gladni uspeha, godinama potcenjivani, predugo u zapećku, nepodnošljivo dugo bez velikog trofeja. I naravno da niko posle prvih pet utakmica neće reći da je to to, da je Portugalac napravio nešto veliko, niti da je Vučica sa njim na klupi šampionski materijal (rano je za takve ocene i procene) ali da Rimom struji strašno pozitivna energija - e to ne može da se porekne. A dobro je poznato da su maltene svi Žozeovi uspesi plod šampionske "smeše" upravo tih pozitivnih vibracija i poverenja koje gradi sa igračima.

Pa ako se po jutru dan poznaje Murinjo sasvim fino "mućka" zasad. Evo je i peta u nizu. Posle Trabzona (dva puta), Salernitane i Fjorentine, Roma je uspela da slomi i Sasuolo - 2:1.

Pobeda teškom mukom izvojevana, kroz iglene uši - Sasuolo izjednačio bukvalno u poslednjoj sekundi pogotkom Đanluke Skamake, ali je pogodak poništen zbog milimetarskog ofsajda - međutim kada je Posebni u pitanju upravo ovakve pobede odnose prevagu. I upravo na njima Portugalac "zida" šampionski moral svoje čete.

Ono što posebno upada u oči jeste ona stara emocija koju je Žoze pokazao prilikom drugog gola Rimljana. Kada je Stefan El Šaravi sjajno pogodio u prvom minutu sudijske nadoknade za 2:1 poleteo je Murinjo duž terena kao nekad na Old Trafordu dok je sa Portom, na početku karijere, izbacivao Mančester Junajted iz Lige šampiona.

Ima svakako i do ovog specijalnog dana (Murinjo je večeras po 1.000 put vodio meč u profi karijeri; 25 trofeja, 43 individualne nagrade; šest ginisovih rekorda), ali nema sumnje da su ključ ipak te dobre vibracije između njega, Rome i Rimljana.

IZBOR UREDNIKA

Lišena imperativa, u atmosferi koja mu daje potpuni spokoj da posle mnogo godina radi na miru i da svoj maksimum ne oprećen pritiskom medija, Žoze Murinjo je za kratko vreme napravio sasvim pristojnu igru. Vučica je dovoljno brza, kreativna do sasvim zadovoljavajućih visina i dvaput podvučeno crvenim - mnogo gladna.

Manjkavosti je podosta, to stoji, Sasuolo je pokazao da će u Rimu na defanzivi morati dosta da se radi (na 1:1 dve odlične šanse propustili su Traore i Boga, potom je i stativa spasla domaćina), pa opet, temelj je tu.

U senci Rominog trijumfa i Murinjovog povratka na pobednički kolosek ostao je drugi gol našeg reprezentativca Filipa Đuričića. On je u 57. minutu posle lepe asistencije Domenika Berardija petom - deluje uz dosta sreće - uspeo da pogodi za 1:1 i tako anulira pogodak Brajana Kristantea iz 37. minuta.

Usledio je period bolje igre Sasuola koji nije materijalizovan.

A onda El Šaravi za ludnicu na Olimpiku. I Murinjov trk kao u najsrećnija vremena:

"Priznaću vam, danima sam govorio mojim igračima da mi ova 1.000. utakmica nije važna, da je samo jedna u nizu. To je bila laž, velika laž. Imao sam nevrovatan strah od gubitka. Na sreću, pobedili smo, a ja sam trčao kao da mi je 12 godina, a 58", bilo je prvo što je Žoze Murinjo kazao posle meča.

SERIJA A - 3. KOLO

Subota

Empoli - Venecija 1:2 (0:1)

/Bajrami 89 - Anri 13, Okereke 68/

Napoli – Juventus 2:1 (0:1)

/Politano 57, Kulibali 85 – Morata 10/

Atalanta - Fjorentina 1:2 (0:1)

/Zapata 65 - Vlahović 33, 49/

Nedelja

Sampdorija - Inter 2:2 (1:2)

/Jošida 33, Auđelo 47 - Dimarko 18, Martinez 44/

Kaljari - Đenova 2:3 (1:0)

/Žoao Pedro 16 penal, Čepiteli 56 - Destro 59, Fares 69, 78/

Specija - Udineze 0:1 (0:0)

/Samardžić 89/

Torino - Salernitana 4:0 (1:0)

/Sanabrija 45, Bremer 65, Pobega 87, Lukić 90+1/

Milan - Lacio 2:0 (1:0)

/Leao 45, Ibrahimović 67/

Roma - Sasuolo 1:1 (1:0)

/Kristante 37 - Đuričić 57/

Ponedelja

20.45: (2,25) Bolonja (3,40) Verona (3,20)

*** kvote su podložne promenama