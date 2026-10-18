Vratio se Zvezdin Magiko i sprečio da se igra mačke i miša pretvori u igru nerava (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | ned. 18.10.26. | 17:53
U finišu prvog poluvremena Katai otključao bravu Mladosti, na kraju 5:1
Kompletnu startnu postavu iz Lugana promenio je Albert Rijera za utakmicu protiv Mladosti iz Lučana. Donekle i očekivano, jer duel koji u četvrtak čeka Crvenu zvezdu sa Kopenhagenom u drugom kolu Lige konferencije po malo čemu će ličiti na današnji. Danci stižu raspucani, dali su tri gola Bragi, a (do ovog trenutka) 24 u 10 mečeva nacionalnog šampionata. Sigurno je da će pokušati da se nadigravaju i uspostave kontrolu na Marakani. Za razliku od ekipe Radovana Ćurčića koja je od prvog sudijskog zvižduka bila koncentrisana isključivo na odbranu svog gola.
Samo jednom su gosti u prvom poluvremenu stigli do kaznenog prostora Crvene zvezde, a i tada je bio ofsajd, na odmor su otišli sa posedom lopte manjim od 30 odsto, ali nisu uspeli da odole napadima šampiona do pauze. Igru mačke i miša, koja je, kako je vreme prolazilo pretila da postane igra nerava po domaćine, okončao je Aleksandar Katai pogotkom u 43. minutu. Skinut je tim golom pritisak sa leđa Zvezdinih fudbalera, pa su po povratku sa odmora dodatno stisnuli gas i dopunili mrežu rivala. S tim da je loše povratno dodavanje Mateja Strike ka Savu Radanoviću kaznio Vukašin Marković za utešni gol Mladosti u ubedljivoj pobedi Crvene zvezde sa 5:1 .
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Vratio se Aleksandar Katai u takmičarski pogon posle dve utakmice suspenzije zbog nediscipline, navukao kapitensku traku pošto je Mirko Ivanić kasnije ušao sa klupe, i u svom stilu reagovao na odlično ubačenu loptu Mahmudua Badža pred kraj prvog poluvremena. Majstorski je Zvezdin Magiko iz prve ćušnuo loptu pored dotad odličnog Željka Samčovića.
Raspoložen je bio Katai za igru, pa je u drugom poluvremenu proigrao Abu Fanija za treći pogodak crveno-belih, a imao je i lepo dodavanje za Marka Arnautovića, ali je stativa sprečila pogodak.
Iako se u prvom poluvremenu obrukao promašenim zicerom, doskorašnji reprezentativac Austrije iskupio se iz gotovo identične situacije - kratko odbijene lopte Samčovića posle šuta sa distance - već dva minuta po poratku sa odmora. Bio je to definitivan znak da će Crvena zvezda nastaviti pobedničku seriju u Mozzart Bet Superligi, a u finišu meča Bukari i Elšnik dodatno su podebljali pobedu.
Pomenuli smo da je Rijera promenio svih 11 igrača koji su počeli utakmicu u Luganu, čak je i Mateus ustupio mesto među stativama Savu Radanoviću. Nezaposlen je bio mladi golman sve do greške Strike, koju je kaznio Marković. Srećom po mladog levog beka crveno-belih bez posledica po ishod meča.
Promena je bilo u gostujućem sastavu, prvi put od letošnjeg povratka iz Novog Pazara gol Mladosti čuvao je Željko Samčović. Dao mu je Radovan Ćurčić ovog popodneva prednost u odnosu na Sašu Stamenkovića, koji je ostao na klupi, a rukavice 24-godišnjeg Kragujevčanina prvi je zagrejao Abu Fani udarcem sa nekih 18 metara, posle atraktivnog dodavanja Arnautovića petom. Kao Katai, i Izraelac je danas pokazao da se uželeo fudbala. Podsetimo, u Evropi odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona.
Izgleda da je dalekometna paljba bio dogovor iz svlačionice crveno-belih, jer su u uvodnih dvadesetak minuta pet-šest puta Zvezdini igrači ozbiljno zapretili sa distance. Najčešće Čam, posle čijeg šuta je i usledila najbolja šansa za vođstvo. Samčović je kratko odbio loptu, a obrukao se Marko Arnautović poslavši je visoko preko prečke.
Brzo po povratku sa odmora bivši centarfor Intera je uspeo da se iskupi, a potom ga je i stativa sprečila da poboljša golgeterski učinak na šest golova ove sezone.
Za razliku od prvog poluvremena, može Albert Rijera da bude zadovoljan efikasnošću svog tima u drugom poluvremenu. Kao i reakcijom igrača koji su ušli sa klupe. Među njima je bio i kapiten Mirko Ivanić, koji je zajedno sa Kataijem bio na "hlađenju" za gostovanje u Luganu. Čak je Španac na Zvezdinoj klupi imao prostora da desetak minuta pre kraja omogući debi 17-godišnjem štoperu Andreju Sibinoviću.
Iako je ova utakmica bila uvertira za meč sa Kopenhagenom, jasno je da će mnogo toga u četvrtak biti drugačije kada je u pitanju sastav srpskog šampiona. Svakako, goleada će pomoći da se ublaži razočaranje zbog poraza na startu Lige konferencije. Takođe, igra ohrabruje. Deluje da ekipa sve bolje usvaja Rijerine zahteve.
MOZZART BET SUPERLIGA - 12. KOLO
CRVENA ZVEZDA – MLADOST 5:1 (0:0)
/Katai 43, Arnautović 47, Abu Fani 56, Bukari 73, Elšnik 79 - Marković 77/
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Milan Ilić
CRVENA ZVEZDA (3-2-4-1): Radanović 6 – Učena 6,5, Veljković 6,5, Strika 6 – Badžo 7 (72. Elšnik 6,5), Abu Fani 7 (62. Kim 6,5) - Bukari 7, Čam 7 (72. Krunić -), Katai 7,5, Balov 6,5 (62. Ivanić 6,5) - Arnautović 6,5 (79. Sibinović -).
MLADOST (5-4-1): Samčović 6 – Cvetković 5, Jovanović 5 (76. Bondarenko -), Ćirković 5, Joksimović 5, Petrović 5 (86. Radić -) – Tašovski 5 (62. Đokić 5), Jovičić 5, Kijevčanin 5, Ćirić 5 (62. Marković 6)– Todosijević 5 (76. Bondžulić -).
Igrač utakmice: Aleksandar Katai 7,5 (Crvena zvezda)
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)
/Zukić 13, Veličković 90+1/
Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)
/Pejović 34 - Silue 6/
Nedelja
Novi Pazar - IMT 1:2 (0:0)
/Dikson 48 - Kelta 60, Kamano 67/
Crvena zvezda - Mladost Lučani 5:1 (1:0)
/Katai 43, Arnautović 47, Abu Fani 56, Bukari 73, Elšnik 79 - Marković 77/
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama