Vratio se Zvezdin Magiko i sprečio da se igra mačke i miša pretvori u igru nerava (VIDEO)

Kompletnu startnu postavu iz Lugana promenio je Albert Rijera za utakmicu protiv Mladosti iz Lučana. Donekle i očekivano, jer duel koji u četvrtak čeka Crvenu zvezdu sa Kopenhagenom u drugom kolu Lige konferencije po malo čemu će ličiti na današnji. Danci stižu raspucani, dali su tri gola Bragi, a (do ovog trenutka) 24 u 10 mečeva nacionalnog šampionata. Sigurno je da će pokušati da se nadigravaju i uspostave kontrolu na Marakani. Za razliku od ekipe Radovana Ćurčića koja je od prvog sudijskog zvižduka bila koncentrisana isključivo na odbranu svog gola.

Samo jednom su gosti u prvom poluvremenu stigli do kaznenog prostora Crvene zvezde, a i tada je bio ofsajd, na odmor su otišli sa posedom lopte manjim od 30 odsto, ali nisu uspeli da odole napadima šampiona do pauze. Igru mačke i miša, koja je, kako je vreme prolazilo pretila da postane igra nerava po domaćine, okončao je Aleksandar Katai pogotkom u 43. minutu. Skinut je tim golom pritisak sa leđa Zvezdinih fudbalera, pa su po povratku sa odmora dodatno stisnuli gas i dopunili mrežu rivala. S tim da je loše povratno dodavanje Mateja Strike ka Savu Radanoviću kaznio Vukašin Marković za utešni gol Mladosti u ubedljivoj pobedi Crvene zvezde sa 5:1 .