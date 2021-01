Bašakšehir je aktuelni šampion Turske, ali je jasno da će na kraju sezone doći do primopredaje šampionskog trofeja, pošto ekipa Okana Buruka nema snage da se ponovo umeša u bitku za najviši plasman, već ozbiljno mora da razmišlja o opstanku u jednom od najneizvesnijih šampionata na Starom kontinentu. Zato o tituli uveliko razmišlja fantastična Alanja, koja je odavno prerasla ulogu velikog iznenađenja i svim silama juriša ka istorijskom trofeju. Ekipa Semiha Tokatlija na otvaranju 2021. godine pregazila je Bašakšehir na svom terenu i na sjajan način presekla negativan niz od tri vezana meča bez pobede - 3:0 (2:0).

Alanja je očigledno maksimalno iskoristila praznične dane, motivisano je ušla u okršaj sa ekipom koja je odavno ostala bez samopouzdanja, pa je na pravi način otvorila utakmicu, a onda surovo dotukla protivnika. Sve je krenulo od 19. minuta, kada se Adam Bareiro sjajno snašao u kaznenom prostoru gostiju i efektnim makazicama pronašao put do mreže nemoćnog Volkana Babadžana.

Da bodovi ostaju u Alanji bilo je jasno posle školski odrađene akcije u 27. minutu, koju je odličnom reakcijom i drugim golom na meču krunisao Žak Fransoa Mubanđe. Bašakšehir je sve vreme pokušavao da promeni situaciju na meču i dođe do gola kojim bi se vratio u meč. Okan Buruk je na poluvremenu uveo Šadlija i Gulbradsena, a poslednji aduti su mu bili Berkaj Ozdžan i Danijel Aleksić, ali to nije dalo konkretnog rezultata, pa je uskoro došlo do potpunog potopa aktuelnog šampiona. U još jednom perfektnom napadu u ulozi konačnog "dželata" gostiju bio je Tajfur Bingol, koji je odlično reagovao na centaršut Fatiha Aksoja.

Alanja sada ima bod više i dve utakmice više od Galatasaraja, ali je dosadašnji tok sezone pokazao da je u ovom trenutku nemoguće predvideti ko će na kraju doći do trofeja. Sa druge strane, Bašakšehir mora pod hitno da popravi formu kako ne bi došao u situaciju da mu stvarno bude ugrožen prvoligaški status i to samo godinu dana nakon jednog od najvažnijih trenutaka u istoriji kluba.

Ankaragudžu je ostvario veliku pobedu portiv Malatije na svom terenu (3:1) i konačno izašao iz opasne zone, ali ne sme da se zaustavi u ovom trenutku, jer je tek sada ušao u pravu formu.

TURSKA 1 – 16. KOLO

Subota

Erzurum - Gazijantep 1:1 (0:0)

/Basan 90+5 - Miraljas 69/

Sivas - Denizli 2:2 (2:1)

/Gradel 26pen, Fajr 45+ - Rodaljega 17, Mešanović 90+2/

Alanja - Bašakšehir 3:0 (2:0)

/Bareiro 19, Mubanđe, Bingol 83/

Ankaragudžu - Malatija 3:1 (2:0)

/Lukašik 4, Peintsil 37pen, Borven 88 - Ndajišimije 76/

17.00: (1,40) Galatasaraj (4,50) Antalija (8,50)

17.00: (2,25) Hataj (3,10) Konja (3,50)

Nedelja

11.30: (2,20) Rize (3,40) Genčlerbirligi (3,30)

14.00: (2,65) Karagumruk (3,20) Trabzon (2,75)

17.00: (5,10) Kajzeri (4,00) Bešiktaš (1,65)

Ponedeljak

17.00: (3,60) Kasimpaša (3,50) Fenerbahče (2,05)

***kvote su podložne promenama