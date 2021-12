Vruć lajpciški krompir za Bejerlorcera i najveći ispit u karijeri

Crni oblaci su se nadvili nad Lajpcigom. Za 12 godina, koliko postoji Red Bulov fudbalski klub u tom nemačkom gradu, on nije bio u krizi velikoj kao sada. Očajni rezultati u prvenstvu, ništa bolji u Ligi šampiona, sve to je uzrokovalo da Džesi Marš dobije otkaz na mestu šefa stručnog štaba prošlog vikenda, i to pred ključni meč u elitnom takmičenju sa Mančester Sitijem (utorak, 18.45).

Koliko je loša atmosfera među Bikovima najbolje pokazuje to što je uprava kluba procenila da Amerikanac mora da ode i pre duela sa Građanima, koji će da odluči to da li će se igrati na proleće utešna Liga Evrope ili ne. Samo pobeda danas im garantuje mesto tamo, u suprotnom Klub Briž bi mogao da ih istisne sa treće pozicije na tabeli A grupe u slučaju novog pozitivnog rezultata protiv Pari Sen Žermena. Ako ostanu na istom broju bodova Nemci će ipak dalje, zbog gol-razlike koja je znatno na njihovoj strani (13:13 naspram 5:16 Belgijanaca).

18.45: (4,00) RB Lajpcig (3,80) Mančester Siti (1,95)

Prekratko je bilo vreme za upravu Lajpciga da pronađe Maršovu zamenu, pošto je trener smenjen za vikend, posle poraza od Uniona u Berlinu sa 2:1. Nije Amerikancu pomoglo ni to što je pre samo dve nedelje deklasirao Klub Briž sa 5:0.

Vruć krompir je upao u ruke Maršovog asistenta Ahima Bejerlorcera. Reč je o 54-godišnjem strategu koji je do sada samostalno vodio samo Majnc (deset meseci), Keln (četiri i po meseca) i drugoligaša Regensburg (dve sezone). Nikada nije vodio neku međunarodnu utakmicu, a debitovaće baš protiv Pepa Gvardiole, jednog od najcenjenijih trenera današnjice.

Bejerlorcer je povratnik u Lajpcigu, nekoliko sezona je vodio mlađe kategorije, pre nego što se opredelio za karijeru u seniorskom fudalu. U Bundesligi se nije baš proslavio, zbog loših rezultata je smenjen i u Kelnu i u Majncu, pa je letos prihvatio da bude pomoćni trener Maršu. Sada je dobio šansu da zablista.

Ahim Bejerlorcer (©Reuters)

Ima otežavajuću okolnost, neće Lajpcig imati podršku sa tribina. Nemačke vlasti su zabranile prisustvo navijačima na fudbalskim utakmicama zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom. Isto tako će da budu prazne tribine i na utakmici Bajerna i Barselone, koja se igra dan kasnije.

Navijači Lajpciga su dobili i neke dobre vesti. Mančester Siti je već obezbedio prvo mesto, pobedom nad Pari Sen Žermenom u prošlom kolu. Zbog toga je Gvardiola rešio da odmori prvi tim, a u Nemačku je poveo i petoricu fudbalera iz omladinskog sastava, koji će verovatno da dobiju šansu na Red Bul areni.

U tim su upali defanzivni vezista Romeo Lavija, bekovi Džošua Vilson Esbrand i Konrad Egan Rajli, kao i vezni fudbaleri Kol Palmer i Džems Mekati, koji su već dobijali šansu ove sezone. Palmer je čak uspeo i da postigne gol u Ligi šampiona, u Belgiji je protiv Klub Briža odigrao 25 minuta i zatresao mrežu u trijumfu sa 5:1.

Lavija, Egan Ejli i Vilson Esbrend su debitovali za Siti u septembru, u Liga kupu protiv Vikomba (6:1).

18.45: (1,40) Pari Sen Žermen (5,30) Klub Briž (8,00)

Kao što smo već napisali, Belgijanci se nadaju da će podmlađeni Građani da odigraju dobar meč u Lajpcigu i prodube agoniju Bikova. Ako se to desi, imaće šanse da se dobrim rezultatom u Parizu plasiraju u Ligu Evrope.

Na svom terenu je Klub Briž iznenadio Svece, odigrali su 1:1, a taj bod su Parižani doslovce isčupali, pošto su prethodno bili potpuno nadigrani. Ispostavilo se da je to bilo samo jedno čudesno veče belgijskog tima, koji je ubrzo utonuo u očekivani prosek i primio je na dva meča devet golova od Sitija, a zatim se desila i pomenuta „petarda“ protiv Lajpciga.

PSŽ-u bodovi ne trebaju, svakako će da budu drugi i u tome leži nada navijača plavo-crnih. Domaćin će svakako da bude bez povređenih Nejmara, Drekslera, Ramosa, Dagbe i Kimpembea, a neće da bude iznenađenje ukoliko Maurisio Poketino ostavi još neke prvotimce na klupi, pošto ga u nedelju očekuje derbi protiv Monaka u domaćem šampionatu. Svakako, i sa rezervama je PSŽ favorit

