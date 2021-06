Defanzivac Partizana Igor Vujačić izabran je od strane navijača, glasanjem na zvaničnom Instagram profilu kluba, za najboljeg igrača u sezoni 2020/2021. On je za crno-bele zabeležio ukupno 26 nastupa u Superligi i Kupu Srbije, uz čak pet postignutih golova.

Posle utakmice sa reprezentacijom Izraela, u kojoj je Crna Gora poražena rezultatom 1:3, i susreta sa Bibarsom Nathom, Vujačić je prokomentarisao izbor za igrača sezone.

"Iskreno, baš sam se iznenadio. Veliki je pritisak na svima nama i često nas navijači kuju u nebesa i obrnuto. Iza nas je teška sezona i tim mi je draže da su baš mene odabrali. To apsolutno ne umanjuje trud i zalaganje mojih saigrača, jer bez njih ni ja ne bih mogao da pružim dobre partije. Što se tiče utakmice sa reprezentacijom Izraela, došli su bukvalno u najjačem sastavu. Imaju mnogo kvalitetnih igrača, među kojima je i Natho. On je kapiten, lider na terenu, što se videlo i u igri njihove selekcije. Nije bilo lako jer smo mi igrali bez naših najboljih igrača”, rekao je Vujačić.

Osvrnuo se Vujačić i na Nathovu zamerku da ga je u duelu tokom utakmice šutnuo, te na obećanje Izraelca da će mu za to vratiti čim se vrate u klub.

"Što se tiče tog duela namerno sam ga malo nagazio, nije ništa strašno bilo, ali jedva čekam da vidim kako misli da mi vrati”, kazao je uz osmeh iskusni štoper.

Vraćanjem mladog Svetozara Markovića u Olimpijakos, Vujačić će, pored već prekaljenog defanzivca Bojana Ostojića, dobiti novog partnera u štoperskoj liniji – Sinišu Saničanina.

"Sveta je otišao, bilo je lepo igrati sa njim. Želim mu da se nametne u Olimpijakosu i da postane standardan, jer on to zaslužuje. Što se tiče Siniše, još se nismo videli, ali on je odličan igrač. Nadam se da ćemo imati dobar odnos”, zaključio je Vujačić.