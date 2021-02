Pre nekoliko dana su kiparski mediji objavili da bi Vujadin Savić mogao da napustri APOEL iz Nikozije i da karijeru nastavi u Sloveniji.

Sada je poznato i ime slovenačkog kluba za koji se vezuje dolazak srpskog štopera. Lokalni mediji pišu da je u pitanju Olimpija iz Ljubljane.

Klub iz slovenačke prestonice je tokom ovog zimskog prelaznog roka otpustio čak četvoricu štopera (Miral Samardžić, Goran Milović, Danijel Kami i Marko Perković), a doveo je samo jednog – Antonija Mlinara. Očigledno je da su Olimpiji potrebna pojačanja u srcu odbrane i tako je u prvi plan iskočilo ime Vujadina Savića.

Srpski štoper je u APOEL stigao besplatno pre godinu i po dana iz Crvene zvezde uz klauzulu da Zvezdi pripadne 50 procenata od naredne prodaje. Potpisao je tada na tri sezone što znači da ima još godinu i po dana ugovora sa kiparskim klubom. Međutim, APOEL ne računa na njega. Ove sezone nije odigrao ni minut, a poslednji meč za APOEL je upisao pre 11 meseci.

Tako je ponuđen Olimpiji ali slovenački mediji pišu da je to skupa investicija. Čak i ako ga APOEL pusti bez obeštećenja što je realan scenario (Zvezdi propada onih 50 odsto), Olimpiji bi to opet bila skupa investicija. Problem je igračeva plata jer slovenački klub veruje da Savić ne bi igrao za manji ugovor od 10.000 – 12.000 evra mesečno. To je u ovom trenutku na granicama finansijskih mogućnosti kluba iz Ljubljane. Verovatno i iznad njih.

Prethodnih godina plata od 10.000 evra mesečno ne bi predstavljala nikakav problem za Olimpiju. Toliko je zarađivao i Miral Samardžić kojeg bi Savić mogao da zameni. Međutim, Olimpija je od početka krize posle pandemije korona virusa uvela mere štednje na svim nivoima i skresala troškove gde je mogla. Zato slovenački mediji pišu da bi sa Olimpijine strane bilo neodgovorno poslovanje da dovede igrača od 30 godina koji u sezoni nije odigrao nijedan minut za platu zbog koje su neki drugi igrači u prethodnom periodu napuštali klub kako bi se smanjili troškovi.

Tek uz značajnu finansijsku žrtvu sa Savićeve strane, moglo bi da dođe do saradnje.