Raspored im nije išao na ruku – TSC, pa Čukarički. Ispustila je Vojvodina prednost u prvom kolu (2:2), u narednom meču nadoknadila zaostatak (2:2), ali se ubrzo konsolidovala. Nizale su se pobede protiv Voždovca (3:1), neočekivano dobre Mladosti (3:0), Napretka (1:0), a ciklus mečeva na startu sezone, pre odlaska na reprezentativnu pauzu zaključen je uspešno, trijumfom nad Partizanom (3:2).

U još jednom sada već po navici uzbudljivom meču, preokret novosadske Stare dame najavio je Miljan Vukadinović svojim pogotkom, trećim na isto toliko uzastopnih mečeva sa crno-belima. Krilo novosadskog kluba kao da ima motiv više kada se na drugoj strani nađe vicešampion Srbije.

“Ha-ha-ha. Svakako, sama činjenica da je na drugoj strani Partizan je dovoljan motiv. Naravno da uvek postoji motiv više, Partizan je jedan od največih klubova na Balkanu. Sad, to što sam ostvario nešto što je malo ko uspeo, rekao bih da je bilo i malo sreće, ali je i do mojih saigrača koji su mi omogućili da postignem pogodak. Utakmice protiv Zvezde i Partizana ću pamtiti do kraja karijere. Protiv Zvezde nisam igrao prošle godine jer sam bio povređen, ali nadam se da ove sezone neće biti prepreka i problema da igram i protiv njih, pa ćemo videti šta će biti“, započinje Vukadinović razgovor za MOZZART Sport.

Na istoj utakmici dogodio se i jedan sporan momenat – ili je to makar bio za Partizan – koji je i dalje koliko-toliko aktuelan, jer osim što je izazvao burnu reakciju sada već bivšeg trenera Partizana, Sava Miloševića, prouzrokovao je otvoren rat između FSS i crno-belih.

“Neću da kažem: „To je Partizanov problem“, da ne budem baš tako prost, ali stvarno ne znam. Koliko se videlo na snimku, mislim da to nije bio faul za Partizan, jer je naš igrač odneo loptu Sadiku. Sad, zašto je Savo Milošević reagovao tako ne znam, niti bih želeo da komentarišem. To je njihova stvar i neka to oni sami. Ne petljam se u tuđe stvari, gledam svoje saigrače i svoj klub. Ne mogu da procenim, ali moje mišljenje, nakon što smo pogledali snimak, ne deluje mi toliko drastično i ekstremno da je trener Partizana trebalo tako da reaguje.“

Na “Karađorđu“ su već arhivirali meč sa Partizanom i okrenuli se narednom protiv Javora, protiv kojeg je u Ivanjici Vojvodina dobila poslednja dva meča. U pauzi ekipa nije bila kompletna, nekolicina igrača, većinom mladih, odazvala se pozivima reprezentacija Srbije i BiH, što je otežalo mini-pripreme koje su Novosađani odradili u komšiluku svog narednog rivala, na Zlatiboru.

“Želeo bih da pohvalim naše mlađe igrače, kao što su Topić, Devetak, Zukić, koji su bili u reprezentaciji. Saničanin je bio u A timu BiH i hteo bih i njega da pohvalim. Odigrao je po 90 minuta u obe utakmice i sjajno se nosio, prvo protiv Italije, potom i sa Poljskom. Zaista, to je vrhunac karijere, da neko dođe do reprezentacije i nosi grb svoje zemlje na srcu i iskreno mu želim mnogo uspeha. Što se tiče nas ostalih, iskoristili smo vreme, trenirali smo, spremali se... Imamo teško gostovanje, Javor je prava domaćinska ekipa, nema izgubljenu utakmicu kod kuće. Dolazimo im mi, ušli smo u euforiju posle pobeda, u formi smo, održavamo to od prethodne sezone, tako da se nadam da ćemo u nedelju nastaviti niz.“

OPOMENA OD ZMAJEVA

No, u pauzi prvi poraz u sezoni. Srećom, došao je na prijateljskom meču sa Voždovcem (1:3), reklo bi se i taman kao opomena pred nastavak takmičarske godine.

“Igrali su momci koji su imali manju minutažu, ali nema nikakve razlike između nas. Što se tiče te opomene, sigurno je da ne bi trebalo da se dešava da Vojvodina gubi ni prijateljske mečeve. Ipak, posle utakmice smo seli, pogledali se u oči i rekli „Bogu hvala da je to prijateljska, da se ne igra za bodove“, ali dobili smo lekciju od Voždovca. Ne želim da grešim dušu, kod 0:0 momci su imali tri „mrtve“ šanse. Shvatili smo gde smo grešili, sledi nam utakmica za bodove, pa ćemo videti da li smo naučili nešto iz ovog poraza.“

Bliži se i meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Na žrebu Lale nisu imale sreće, očekuje ih Standard iz Liježa, naravno, pod pretpostavkom da belgijski klub izbaci velški Bala Taun, a u utakmicu ulazi kao veliki favorit.

“Prva dva kola su teška iz razloga što je kvalitet tih timova dosta slabiji od timova iz trećeg ili četvrtog kola, i onda se dodatno motivišu, kao što se mi motivišemo protiv najvećih klubova na Balkanu, kakvi su Zvezda i Partizan. Imali smo sreću što smo osvojili Kup pa smo odmarali do trećeg kola, ali čeka nas duel „na život i smrt“ protiv Standarda u Belgijii. Oni po pravilu igraju ili Ligu šampiona ili Ligu Evrope, ali su uvek u međunarodnim takmičenjima, retko izostaju. Sve je moguće, baš zato što se igra jedna utakmica. Ne želim da sporim njihov kvalitet, ali imamo ga i mi. Nismo bezveze osvojili Kup i završili treći prošle sezone. Optimisti smo i verujemo jedni u druge, verujemo u stručni štab, klub. Idemo da se nadmećemo sa njima, pa ćemo videti. Ko bude bolji, proći će dalje.“

Dolaskom Nenada Lalatovića u Novi Sad, za tek nešto više od godinu dana, Vojvodina je ostvarila enorman napredak. U prvenstvu treće mesto, odmah iza večitih (2018/19 završila kao osma), trofej u Kupu (godinu ranije završila takmičenje u četvrtfinalu). Iako se sad priča o koraku dalje, koraku više, Vukadinović nije “poleteo“.

“Cilj nam je da se održavamo među prva četiri tima. Najpre nam je želja da prođemo treće kolo u Evropi, a potom i da pravimo što bolje rezultate u ligi. Kad se bude završila polusezona, videćemo gde smo i šta smo, ali imperativ nam je sada Evropa. Zapravo, najpreča nam je nedelja, Javor iz Ivanjice, da tu ostvarimo dobar rezultat, a posle nas čeka utakmica u Belgiji, možda i najveća u našim karijerama, jer to je ipak Standard. Idemo korak po korak, pa ćemo videti šta ćemo ostvariti“.

NEMA LJUBOMORE

Ono što bi na evrosceni moglo u određenoj meri da poremeti ekipu Nenada Lalatovića je pravilo bonusa u domaćem prvenstvu, koje je nekim neizostavnim članovima tima iz prethodne sezone, poput Aranđela Stojkovića i Stefana Đorđevića, znatno umanjilo minutažu. Zna to da utiče na moral igrača i izazove nezadovoljstvo, jer svako želi da igra u kontinuitetu, pogotovu kada to zaslužuje partijama, međutim, Vukadinović u prvi plan ističe duh zajedništva koji vlada na “Karađorđu“.

“Mi se držimo kao porodica, ne možete da vidite neku mržnju ili ljubomoru kod momaka zato što ne igraju. Nažalost, trener nije u mogućnosti da kombinuje sastav, jer su bonusi u pitanju, ali verujte mi da ni oni ne kaskaju. Svi naši bonusi su u mladoj reprezentaciji, imaju kvalitet, željni su dokazivanja, kako na treningu tako i na utakmici. Žao mi je što su neki igrači koji su bili standardni prošle sezone ispali iz postave, ali to je samo iz razloga jer postoji to novo pravilo“.

Zbog toga se u ekipi niko ni ne izdvaja nekim fascinantnim brojkama, a tim ne zavisi od jednog, dvojice pojedinaca, iako Vojvodina važi za jedan od najefikasnijih timova u prvenstvu i uz Zvezdu, jedini neporaženi. „Porodica, porodica, porodica“, često ćete to čuti sa “Karađorđa“.

“Ne može kod nas da se vidi neka sebičnost u tom smislu. Stvarno je trener Nenad Lalatović organizovao ekipu tako da se svi gledamo kao jedno, da se pomažemo. Tu je i naš kapiten Nikola Drinčić koji drži sve pod konac, na okupu, koji nas gura i kad je lako i kad je teško. Sve se poklopilo kako treba. Imamo trenera koji svoju snagu daje nama, a mi to prenosimo na teren. Moram da ponovim, stvarno smo kao jedna porodica, jedan lanac. Imali smo težak raspored na početku, uspeli smo da izborimo pozitivne rezultate. Gledamo sebe i svoja posla i guramo kroz takmičenje“, zaključuje Miljan Vukadinović u razgovoru za MOZZART Sport.

