Nama u Srbiji možda i nije toliko poznat, ali fudbalski stručnjaci već dugo “upozoravaju“ na Rajana Ait-Nurija. A da ne rade to slučajno dokazuje večerašnja objava na sajtu Vulverhemptona: 19-godišnji levi bek stigao je na jednogodišnju pozajmicu sa Molino.

Vulvsi su naravno zadržali i opciju da ga otkupe, od izvora do izvora poprilično se razlikuju, mada se najčešće piše da to neće biti moguće bez 20.000.000 evra, dok neki idu čak i do 25.000.000.

Zvuči zaista mnogo, ali prema specijalizovanom portalu Transfermarkt – nije on baš savršeno tačan, ali je solidan za poređenja i pride uglavnom škrt na milionima – Ait-Nurijeva vrednost je procenjena na okruglo 20.000.000 evra. Štaviše, ako gledamo 19-godišnjake, skuplji su samo Bajernov Alfonso Dejvis i Arsenalov Vilijam Saliba. Zanimljivo, sva trojica su defanzivci.

Ait-Nuti je u Anže stigao 2016, dve godine kasnije je protiv Pari Sen Žermena debitovao prošle sezone je pomogao timu da završi na 11. mestu na tabeli Lige 1. Standardan je bio u mladim reprezentacijama Francuske.

Premijer liga je logičan sledeći korak, u Vulverhemptonu bi trebalo da odmeni 21-godišnjeg Rubena Vinagrea, koji će u Olimpijakos.