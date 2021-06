Niko Fincima uoči početka nije davao nikakve šanse. U grupi sa jednim od favorita za osvajanje, nagazne mine i uvek neugodnih Rusa, debitant na evropskom prvenstvu trebalo je da posluži kao topovsko meso, rival za upisivanje sigurna tri boda. Ipak, selekcija Markua Kanerve, koja je samim plasmanom na Euro ispisala istoriju, pokušaće u trećoj rundi da je obogati – prolaskom u nokaut fazu.

Pred Fincima je težak zadatak, definitivno najteži u dosadašnjem delu turnira. Sastaće se sa Belgijom (21.00), liderom grupe, koji je prolaz dalje već obezbedio, ali ne i lidersku poziciju, pa Skandinavci neće moći da računaju na opuštanje rivala.

21.00: (8,50) Finska (4,50) Belgija (1,43)

Kao pobednik grupe, Belgija do samog kraja grupne faze neće znati rivala u osmini. Čeka je jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa Grupe A, D, E i one koju bi svako da izbegne, F, grupe smrti, iz koje vrlo lako mogu da nalete na Francusku, Nemačku ili Portugaliju. Stoga uvek postoji opcija kalkulisanja, da selekcija Roberta Martineza prepusti lidersku poziciju Rusiji ili Finskoj i kao drugoplasirana ide na “siguricu”, drugog iz Grupe A – Vels. Mada, ako premotamo film sa Svetskog prvenstva u Rusiji, shvatićemo da to i nije baš sigurna opklada, jer su ih upravo Velšani i eliminisali u četvrtfinalu.

"Prestiž je biti prvi u grupi, tako da je to nešto po šta definitivno idemo. Naravno, naredna faza bi nam bila lakša da nismo pobednici grupe, ali u fudbalu su uvek prisutna iznenađenja. Na Svetskom prvenstvu smo se više namučili protiv Japana nego sa Brazilom. Ne možete da kalkulišete u ovakvim situacijama, uvek morate da igrate kako biste pobedili", rekao je Tibo Kurtoa na konferenciji.

Trosar, Lukaku, De Brujne i E. Azar (Foto: AFP)

Opet, Martinez ne želi da samopouzdanje uzdrma porazom, koji bi svakako bio ravan senzaciji. Svoju jedinu šansu za trijumf Finci bi mogli da potraže u činjenici da će belgijski stručnjak izmešati karte za poslednji meč grupne faze. Ipak, i takav, sastav Belgije biće ogroman zalogaj za autsajdera grupe. Jer Kevin de Brujne, Eden Azar i Aksel Vitsel će zaigrati od starta (kao i Tibo Kurtoa), potvrdio je Martinez na konferenciji. Pride, zbog povrede sigurno neće biti ni Torgana Azara, čije mesto bi trebalo da zauzme Leonardo Trosar i tako odmori Janika Karaska.

Želi nekadašnji trener Evertona da njegovi ključni igrači uhvate zalet za nokaut fazu, pošto su dobar deo dosadašnjeg dela turnira propustili zbog oporavka od povrede. Azar je odigrao oko pedesetak minuta, De Brujne jedno poluvreme, Vitsel pola sata, ali su i u tako kratkom vremenskom periodu pokazali koliko od njih zavisi igra državnog tima.

IZBOR UREDNIKA

De Brujne je u potpunosti preokrenuo tok utakmice sa Danskom (gol i asistencija), Eden Azar namestio nekadašnjem saigraču iz Čelsija pobedonosni gol, a Vitsel doneo potrebnu sigurnost veznom redu.

"Ne želim da menjam samo da bih menjao. I dalje želim da izvedem balansiran, takmičarski tim. Trudim se da svi igrači steknu iskustvo. Shvatam da Romelu Lukau želi da igra što je više moguće, ali još uvek moram da odlučim u vezi sa njim. Moramo da izbegnemo da igra previše minuta", istakao je Martinez na konferenciji.

Što se Finaca tiče, sve je u igri. Mogu da završe kao prvoplasirani i poslednjeplasirani. Kao što rekosmo, u slučaju pobede, sigurno će u nokaut fazu, u slučaju poraza i pobede Danaca nad Rusima, sve tri selekcije imaće po tri boda, s tim da bi bolja gol-razlika iz mečeva te tri reprezentacije odučivala o pozicijama.

"Zaista se radujemo utakmici koja je verovatno najbitnija u istoriji finskog fudbala. Fantastično je da u ovoj fazi takmičenja i dalje sve imamo u svojim rukama. Možemo čak i da osvojimo grupu. Ulog je ogroman", istakao je Kanerva.

FINSKA – BELGIJA, 21.00

Stadion Sankt Peterburg (Sankt Peterburg)

Sudija: Feliks Brih (Nemačka)

Finska (5-3-2): Hradecki – Raitala, Toivio, Arajuri, O'Šognesi, Uronen – Kamara, Spart, Lod – Puki, Pohjanpalo

Belgija (3-4-3): Kurtoa - Denajer, Bojata, Vermelen – Šadli, Vitsel, Prat, Trosar – De Brujne, Batšuaji, E. Azar

EVROPSKO PRVENSTVO, GRUPA B - TREĆE KOLO

Ponedeljak

21.00: (4,90) Rusija (3,50) Danska (1,77)

21.00: (8,50) Finska (4,50) Belgija (1,43)