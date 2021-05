Pre nešto manje od 48 sati "čizmom", ali i čitavim Starim kontinentom odjeknula je bomba da je Žoze Murinjo preuzeo Romu. Posle neuspešne sage u Totenhemu koju je pratio otkaz, postoji ozbiljna skepsa da je Portugalac pravi čovek da oživi Vučicu i vrati je u vrh italijanskog fudbala.

Na raspolaganju je imao jednog Harija Kejna, ove sezone kroz brojke gledano najkorisnijeg igrača Premijer lige, jednog Hjong Min Sona koji sa reprezentativcem Engleske formira pakleni tandem, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne epitet tima koji je prokockao najviše bodova nakon što je vodio na poluvremenu, a kamoli da se ne strahuje za Ligu šampiona koja četiri kola pre kraja deluje poprilično daleko.

Zato se već mesecima o nekada gospodinu “Posebnom” govori kao o ispucanoj kapisli, odnosno “bivšem”. Da li samo zato što je bivši fudbaler Lacija i što mu je animozitet prema Romi urođen, tek to mišljenje podržava i Paolo di Kanio koji je u izjavama otišao i korak dalje.

“Uzeli ste najgoreg među najgorima”, raspalio je Di Kanio i odmah nastavio uvredljivim tonom: “Razumem da vam je bilo potrebno veliko ime, ali ovo je kao kada potpišete fudbalera koji je gotov. Murinjo je samo želeo posao za koji će biti dobro plaćen, tri puta je dobio otkaz u poslednje četiri godine i svuda je oteran zbog nekompatibilnog karaktera, a pre toga jedino što ga je krasilo jeste karakter”, oštro je komentarisao Italijan.

Nekadašnji fudbaler Vest Hema, u kojem je i doživeo fudbalski vrhunac, nije se tu zaustavio. “Njegovi timovi ne igraju fudbal, već antifudbal. Možda ćete uživati u par konferencija, jer kontroverze rađaju dobre predstave, ali dozvolite mi da primetim, za rekonstrukciju tima ste izabrali najgoreg kojeg ste mogli. I sve ovo govorim o čoveku koji mi je bio omiljeni do pre sedam godina, čak više od Pepa Gvardiole. “

Ima naravno i onih koji veruju da Murinjo može da napravi preobražaj Rome. Surovost Di Kanija pokušao je da umekša još jedan legendarni Italijan sličnih godina, koji je fudbalski zenit takođe dosegao na Ostrvu, odnosno u Londonu. Reč je o Đanfranku Zoli koji je u intervjuu za italijansku Gazetu uporedio Murinja i Antonija Kontea.

“Verujem da su drugačiji. Vrlo kvalitetni, ali drugačiji. Zajednički imenilac im je to što su ekstremno zahtevni i izuzetno specifičnog i jakog karaktera. Nadam se da će italijanski fudbal probuditi ono najbolje u Murinju. Igra na Apeninima se dosta promenila od vremena kada je vodio Inter, ali pričamo o stručnjaku visokog nivoa. Ima ono što je potrebno da se prilagodi. Njegov karakter može da bude od ogromnog značaja u sredini kakva je Roma. Njegova prednost će biti to što Roma počiva na entuzijazmu, a on je pokretačka snaga”, zaključio je Zola.

