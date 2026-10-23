Za Sergeja je to kao šetnja parkom: Gol i asistencija za sedam minuta (VIDEO)

Za Sergeja Milinkovića Savića je igranje u Saudijskoj Arabiji kao šetnja parkom. Toliko Srbin lagano igra da se nekad začudite koliko rutinski upisuje golove i asistencije. Još jedan pokazatelj kakva je klasa za to takmičenje stigla je na vručem gostovanju Al Kadsiji.

Nekadašnji igrač Lacija bio je arhitekta pobede tima koji vodi Simone Inzagi. Bilo mu je dovoljno samo sedam minuta da upiše gol i asistenciju. Najpre je u 77. minutu kao na tacni poslužio Rubena Neveša, a Portugalac savladao Koena Kastelsa, da bi u 84. rešio sve dileme. Sultan Mandaš ga je proigrao, Sergej je natrčao na loptu i sa sedam, osam metara je spakovao u mrežu.