Za Sergeja je to kao šetnja parkom: Gol i asistencija za sedam minuta (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 23.10.26. | 23:08
Izuzetno utakmica srpskog reprezentativca protiv Al Kadsije (3:2)
Za Sergeja Milinkovića Savića je igranje u Saudijskoj Arabiji kao šetnja parkom. Toliko Srbin lagano igra da se nekad začudite koliko rutinski upisuje golove i asistencije. Još jedan pokazatelj kakva je klasa za to takmičenje stigla je na vručem gostovanju Al Kadsiji.
Nekadašnji igrač Lacija bio je arhitekta pobede tima koji vodi Simone Inzagi. Bilo mu je dovoljno samo sedam minuta da upiše gol i asistenciju. Najpre je u 77. minutu kao na tacni poslužio Rubena Neveša, a Portugalac savladao Koena Kastelsa, da bi u 84. rešio sve dileme. Sultan Mandaš ga je proigrao, Sergej je natrčao na loptu i sa sedam, osam metara je spakovao u mrežu.
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Al Kadsija je preko Matea Retegija uspela da zakuva utakmicu i smanji zaostatak na jedan gol, ali više od toga nisu mogli iako su napadali u završnici. Ono što je posebno impresivno za Milinkovića Savića je činjenica da je na 155 utakmica u dresu Al Hilala već došao do brojke od 50 golova i 34 asistencije.
Na sve to, osvojio je pet trofeja, kako trenutno igra, nije pitanje da li će ih osvajati i dalje, nego koliko će ih nakupiti dok ne napusti Saudijsku Arabiju.