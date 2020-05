Za spas fudbala - Nemci uvode ograničenje plata

Bundesliga je prva velika liga koja je krenula posle duge pauze izazvane pandemijom koronavirusa. Mnogi će se ugledati na nemački model funkcionisanja i pokušati da to primene u svojim državama prilikom povratka fudbala. Englezi čak i ne kriju da čekaju da vide kako će sve ići u Nemačkoj...

Ali nisu Nemci pioniri samo u pogledu vraćanja fudbala kao neizostavnog segmenta normalizacije života. Tamošnji Fudbalski savez (DFB) ozbiljno razmišlja o održivosti fudbalskog biznisa i na tu temu počeo je da razvija planove.

"Posledice korona-krize tek ćemo osetiti u godinama koje dolaze", kazao je prvi čovek DFB-a Fric Keler. "Moraćemo da naučimo neke nove lekcije i da iz krize izvučemo strategiju po kojoj će fudbal funkcionisati u budućnosti".

Šta to konkretno znači? Keler kaže da su nekontrolisana komercijalizacija i sve veće naknade za transfere, te plate igrača, učinile da se stvori jaz između fudbala kao sporta i navijača. On navodi da se to "otuđenje" mora smanjiti i suzbiti i da su za tako nešto potrebni radikalni potezi...

"Prvo o čemu moramo da razmišljamo jeste ograničenje plata. Besmisleno je toliko novca izdvajati na zarade fudbalera. Te sume nisu verodostojne. Ogromne provizije za agente i obeštećenja sve su veći faktor iritacije i otuđenosti od našeg sporta. Fudbal mora da dođe do nekog rešenja kako bi uspešno nastavio da se razvija. Tema održivosti - ekonomske, ekološke i socijalne - trebalo bi da češće bude na dnevnom redu. Moramo da postavimo neke standarde".

U tom cilju DFB je izašao s prvim planom koji čini pet tačaka od koji je ta o uvođenju svojevrsnog fudbalskog "seleri kepa" svakako najzanimljivija.