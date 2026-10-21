Za udaranje glavom i davljenje Jamala četiri utakmice suspenzije

Igrač Betisa Fakundo Bernal kažnjen je sa četiri utakmice suspenzije od strane Disciplinskog komisije FS Španije, nakon crvenog kartona na meču protiv Barselone koji je odigran prošle subote na Kartuhi. Glavni sudija meča, Rikardo de Burgos, naveo je u zvaničnom izveštaju utakmice da je Bernal tokom prekida igre uhvatio za vrat Lamina Jamala i udario ga glavom dva puta u lice.

Iako je Jamal mogao je da nastavi meč, Disciplinska komisija je ovaj postupak okarakterisala kao direktnu agresiju, a ne samo kao nasilno ponašanje, primenivši član 103.1 Disciplinskog kodeksa.