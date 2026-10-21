Za udaranje glavom i davljenje Jamala četiri utakmice suspenzije
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Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 18:15
Fakundo Bernal žestoko kažnjen zbog incidenta na Kartuhi
Igrač Betisa Fakundo Bernal kažnjen je sa četiri utakmice suspenzije od strane Disciplinskog komisije FS Španije, nakon crvenog kartona na meču protiv Barselone koji je odigran prošle subote na Kartuhi. Glavni sudija meča, Rikardo de Burgos, naveo je u zvaničnom izveštaju utakmice da je Bernal tokom prekida igre uhvatio za vrat Lamina Jamala i udario ga glavom dva puta u lice.
Iako je Jamal mogao je da nastavi meč, Disciplinska komisija je ovaj postupak okarakterisala kao direktnu agresiju, a ne samo kao nasilno ponašanje, primenivši član 103.1 Disciplinskog kodeksa.
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Rukovodstvo Betisa je pokušalo da ospori odluku putem video-snimaka, tvrdeći da je sudijski izveštaj pogrešno predstavio situaciju i da je postojala provokacija sa suprotne strane. Ipak, Komisija je odbacila žalbu uz obrazloženje da snimci potvrđuju navode iz zapisnika, naglasivši da eventualna provokacija ne menja težinu prekršaja, s obzirom na to da je izrečena minimalna kazna.
Iz Sevilje su najavili da će uložiti novu žalbu Apelacionom komitetu kako bi pokušali da smanje ili u potpunosti ponište kaznu za svog fudbalera. Osim Bernala, sankcionisani su i drugi članovi kluba iz Sevilje, sportski direktor Manu Fahardo dobio je dva meča suspenzije zbog ponašanja suprotnog sportskom duhu, dok je šef stručnog štaba Manuel Pelegrini zaradio žuti karton zbog prigovora sudijskoj trojci.