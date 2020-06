Zahuktale Švabe se ustremile ka Bundesligi (VIDEO)

Biće opasna borba između Štutgarta i Hamburgera, te Hajdenhajma, oko toga koji će tim uz Arminiju proći direktno u Bundesligu. Švabe su danas imale prilično lagan zadatak, dočekali su Sandhauzen i majstorskim prvim poluvremenom rešili svaku dilemu - 5:1 (4:0).

Prosto impresivno zvuči podatak da je Štutgart dao četiri gola za 31 minut, što samo pokazuje kakva je bila želja ovog tima da odradi uspešno posao i dođe do bodova koji će ga držati na drugoj poziciji.

Sve je počelo u 12. minutu kada je strelac bio Gonzales, potom je Kastro digao rezultat na 2:0, zatim je maler dodatno poterao goste koji su u 28. minutu postigli autogol, da bi se cela ta polusatna priča završila golom Gonzalesa u 31. minutu za ogromnih 4:0.

U tom momentu je delovalo da se gostima baš crno piše...

I dok su mnogi pomislili da će Štutgart odigrati meč za pamćenje i dati veliki broj golova gostima, to se nije dogodilo. Domaći sastav je malo povukao ručnu, shvatio je da je odradio posao. Sandhauzen je čak do kraja dao i jedan gol preko Pena Zaunera, ali to naravno nije uticalo na konačan ishod koji je postavio Al Gadui u 94. minutu.

Važnu pobedu danas je ostvario Regenzburg koji je slavio protiv Karlsruea sa 2:1. Vekser je doveo domaćina u prednost. a potom je Karlsrueu poništen gol posle gledanja VAR-a. Kada je Stolce pogodio bilo je jasno da će Regenzburg do sva tri boda.

Sa ova tri boda Regenzburg ima 40 i izvan je zone ispadanja, dok je Karlsrue na ivici i tek ga čeka velika borba jer ima 33 boda na kontu.

CVAJTA - 32. KOLO

Utorak

Grojter - Hajdenhajm 0:0

Hamburger - Osnabrik 1:1 (1:0)

/Harnik 35 - Hejer 57/

Vehen - Nirnberg 0:6 (0:3)

/Hak 7, 41, 65, Sorensen 38, 58, Zrelak 83/

Sreda

Aue - Bohum 0:2 (0:2)

/Kupusović 90+6 - Ajsfild 29, Losila 43/

Hanover - Sankt Pauli 4:0 (2:0)

/Dukš 6, Vejdant 17, Haraguči 61, Tešer 80/

Regenzburg - Karlsrue 2:1 (1:0)

/Vekeser 42, Stolce 62 - Gueje 77/

Štutgart - Sandhauzen 5:1 (4:0)

/Gonzales 12, 31, Kastro 20, Kister 28ag, Al Gadui 90+4 - Zauner 68/

Četvrtak

18.30: (1,80) Holštajn Kil (3,70) Dinamo Drezden (4,40)

20.30: (1,95) Bilefeld (3,50) Darmštat (3,90)

