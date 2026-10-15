Zakuvalo se na konferenciji Lugana: Odakle ultrasi iz Srbije na ovoj utakmici?

Sada je dočekao pet minuta slave, pa je tako stao u odbranu navijača Lugana. Osnosno zapitao se kako je moguće da su navijači Crvene zvezde bili na tribinama. I pored kazne.

"Pobedili smo Partizan pre nekoliko godina, sada i Crvenu zvezdu. Međutim, pitam se kako je moguće da je na tribinama bilo 150 Zvezdinih ultrasa? To nije po pravilima, jer su oni pod kaznom. Morali smo da brinemo o bezbednosti naših navijača", rekao je Kroči Torti.

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Potom je dobio obaveštenje da navijači sa srpskim pasošem nisu mogli da dođu do ulaznica. Situcija je bila napeta, ali trener Lugana se smirio posle pitanja vezanih za Rijeri.

"On je odliačn trener, ali ne priznajem sreću. Pobedio nas je dva puta. Jednom na penale, drugi put u 90. minutu, Skupili smo snagu da igrao u drugom poluvremenu bolje. Imamo strašan respekt prema Crvenoj zvezdi. Oni su bili prvaci Evrope, stalno igraju u Ligi Evrope i Ligi šampiona".