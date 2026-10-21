Zalud blistao Lilov novi biser, Galata od 1:2 do 4:2 na krilima Šalajeve 'šmekerice' (VIDEO)

I onda kako to obično biva, ko na pauzu ode kao 'pokisao', takav se i vrati na teren. Lil je krizirao još 10-15 minuta u nastavku, Galatasaraj postigao dva gola i rešio pitanje pobednika.

Nisu se proslavili turski velikani ove jeseni u Ligi šampiona. Fenerbahče uzeo samo dva boda, posebno razočarao u Birmingemu (0:6) i sinoć protiv praške Slavije (2:2), dok je kraj Galatinog imena stajao 'krompirić' usled neuspeha u Lisabonu protiv Sportinga (1:3) i kod kuće u duelu sa Barselonom (1:4). Ovo slavlje Lavova u Lilu možda ne menja zajedničku sliku dramatično nabolje - pre svega imajući u vidu koliko su i jedni i drugi letos uložili i kako zvučne sastave imaju - ali za četu Okana Buruka biće od izuzetnog značaja u nastojanju da ponovi prošlosezonski uspeh i dokopa se druge faze takmičenja.

Galatasaraj tri od naredna četiri meča igra kod kuće protiv timova svog ranga, ili nešto malo iznad (Štutgart, Aston Vila, Fajenord), i jasno je da tu mora da traži ključne bodove za prolaz. Što se preostalih gostovanja tiče uloga favorita sleduje mu u Atini, gde ga čeka okršaj sa AEK-om Marka Nikolića, a nema sumnje da se svi u istanbulskom klubu nadaju da meč sa Pari Sen Žermenom u okviru poslednje runde neće biti rezultatski presudan.

Zvučaće možda pomalo čudno, međutim Lil nije otpisan nakon veoma lošeg starta i tri naređana poraza. Doge je pogledao žreb, tako da će i te kako moći da se vade u predstojećim susretima sa Bode Glimtom, Štutgartom, Slovanom, pa i Romom.