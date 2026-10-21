Zalud blistao Lilov novi biser, Galata od 1:2 do 4:2 na krilima Šalajeve 'šmekerice' (VIDEO)
Vreme čitanja: 15min | sre. 21.10.26. | 20:39
Prva pobeda za turske klubove ove sezone u Ligi šampiona
Napokon Galatasaraj! Napokon jedno dobro izdanje skupocenog turskog šampiona i prva pobeda u Ligi šampiona. Lil je bio dobar samo u prvih 45 minuta, kada je uspeo da anulira rano vođstvo gostiju, da okrene na 2:1 zahvaljujući pogocima svog novog bisera Soribe Dijauna (19), no slaba je to uteha posle bledog drugog dela i petnaestominutne rapsodije gostiju na čijim krilima smo još jedan preokret - od 2:1 do 2:4.
Možda i ključni detalj večeras na Pjer Moroa stadionu zbio se u 44. minutu. Spremali su se fudbaleri Lila ushićeni na pauzu, prezadovoljni što su dva puta matirali Ugurdžana Čakira i poveli, da bi u daleko od njihovog gola, skroz u aut-liniju, Roland Šalai napravio potez utakmice, šmekerski gurno kroz noge Kalvinu Verdonku, pobegao, pa u 'trepavicu' pogodio mladog Rusa Alekseja Batrakova - 2:2.
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I onda kako to obično biva, ko na pauzu ode kao 'pokisao', takav se i vrati na teren. Lil je krizirao još 10-15 minuta u nastavku, Galatasaraj postigao dva gola i rešio pitanje pobednika.
Nisu se proslavili turski velikani ove jeseni u Ligi šampiona. Fenerbahče uzeo samo dva boda, posebno razočarao u Birmingemu (0:6) i sinoć protiv praške Slavije (2:2), dok je kraj Galatinog imena stajao 'krompirić' usled neuspeha u Lisabonu protiv Sportinga (1:3) i kod kuće u duelu sa Barselonom (1:4). Ovo slavlje Lavova u Lilu možda ne menja zajedničku sliku dramatično nabolje - pre svega imajući u vidu koliko su i jedni i drugi letos uložili i kako zvučne sastave imaju - ali za četu Okana Buruka biće od izuzetnog značaja u nastojanju da ponovi prošlosezonski uspeh i dokopa se druge faze takmičenja.
Galatasaraj tri od naredna četiri meča igra kod kuće protiv timova svog ranga, ili nešto malo iznad (Štutgart, Aston Vila, Fajenord), i jasno je da tu mora da traži ključne bodove za prolaz. Što se preostalih gostovanja tiče uloga favorita sleduje mu u Atini, gde ga čeka okršaj sa AEK-om Marka Nikolića, a nema sumnje da se svi u istanbulskom klubu nadaju da meč sa Pari Sen Žermenom u okviru poslednje runde neće biti rezultatski presudan.
Zvučaće možda pomalo čudno, međutim Lil nije otpisan nakon veoma lošeg starta i tri naređana poraza. Doge je pogledao žreb, tako da će i te kako moći da se vade u predstojećim susretima sa Bode Glimtom, Štutgartom, Slovanom, pa i Romom.
Treba zapamtiti ime Soriba Dijaun. Momak rođen u Lilu - od sedme godine u Lilu - postigao je dva gola i čuvao nadu domaćih navijača da francuski predstavnik može do prve pobede posle godinu i po dana. Mada je ove sezone u seniorskom sastavu odigrao samo osam minuta protiv Arsenala i još 25 u duelu sa Brestom proteklog vikenda, na terenu je delovao kao daleko iskusni napadač - i fizički i tehnički. Sve to nagoveštava i kojim će putem dalje i da će kasa Lila u dogledno vreme ponovo da preliva...
Ali o tom-potom.
Turci su večeras ukrali šou i zasluženo slavili. Pored one akcije kod pogotka Batrakova, treba izdvojiti i strašan beg Buraka Jilmaza u 2. minutu, posebno izbacivanje iz igre desnog beka Adegana Gofija, takođe na aut-liniji. Centaršut spoljnom nije bio idealan, međutim na pravom mestu se našao Junus Akgun i lošu intervenciju Alešandra maksimalno iskoristio.
Na 1:1 Viktoru Osimenu poništen je penal i šansa da dođe do gola protiv bivšeg kluba. Doduše, samo na kratko. Golgeter iz Nigerije u 61. minutu rutinski je završio kontru kojom je odlučen pobednik. Pre toga, nije se proslavio Berke Ozer posle kornera Gabrijela Sare. BIo je to nagoveštaj Lilovog potonuća...
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LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
Lil - Galatasaraj 2:4 (2:2)
/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44, Toreira 52, Osimen 61/
Komo - Mančester junajted 4:1 (1:0)
/Paz 2, 57, Duvikas 49, Ramon 76 - Zirkze 90+1/
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama