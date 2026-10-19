Zamislite da je kralj fudbalske analitike (po)slušao navijače...

Ostalo je, što ono kažu, istorija. Mržnja traje, evo već pola veka, derbi M23 uvek je prilika da se omraženi klub ponizi, te da se mesecima likuje. A Palas je mogao da likuje osmog februara ove godine. Slavio je na Ajmeksu sa minimalnih 1:0, ali je ostavio Brajton na svega jednoj pobedi u 12 utakmica!? Razočarani, besni domaći navijači imali su poruku za svog trenera Fabijana Hircelera: "You're getting sacked in the morning“ i „You don't know what you're doing!“

I u mnogim drugim klubovima, u nekim nezdravim fudbalskim sistemima, uprava bi zaista uručila otkaz čoveku koji je u razmaku od tri meseca dobio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Ali Toni Blum čovek koji gubi racio i dopušta sebi da se izgubi u vrtlogu emocija. To ostavlja navijačima, dok ostaje dosledan planu baziranom na najpedantnijoj fudbalsko-finansijskoj analitici. I šta je uradio? Navijači su tražili otkaz, a Blum stavio mladom Nemcu ruku na rame... I tri meseca kasnije mu produžio ugovor.

“Jedna stvar koja mi uvek daje snagu da nastavim jesu ljudi oko mene – moj stručni štab i igrači, koji su mi uvek velika podrška. Tu su i vlasnik Toni i izvršni direktor Pol (Barber), koji su mi takođe pružili snagu i verovali u mene. Prvo što su mi rekli bilo je: „Samo nastavi, na pravom si putu”. Te stvari su mi zaista pomogle. Nalazim se u pravom okruženju da budem najbolja verzija sebe."

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Grеške su, naravno, sastavni deo posla. Ali ako je Blum postavio trenera u svoje fabrike za razvoj i prodaju fudbalera (vlasnik je Brajtona, Union Sen Žiloaza i Hartsa), uradio je to sa dobrim razlogom... Zato što veruje da je plastelin koji će se, vremenom, odlično uklopiti u stabilno postavljeni sistem.

Blum je osnivač kompanije Starlizard koja se bavi sportskom analitikom i procenom verovatnoće ishoda utakmica. Jasno vam je da su u njegovom mozgu brojke dominantan faktor, a računske operacije, svakodnevne. Fudbal gleda kroz statistiku, kroz vrhunske skauting podatke (Brajtonov softver za odabir igrača gotovo najsavršeniji u svetu fudbala), kroz dugoročno razmišljanje i prihvatanje merljivog rizika. Zato Hircelerova loša serija tokom minule zime nije pokolebala Bluma. Njemu su analitički parametri rekli da 33-godišnjak ide pravim putem.

Da nije pogrešio, pokazuje i otvaranje nove sezone u Premijer ligi. Brajton posle sedam rundi gleda u leđa samo Mančester Sitiju i Arsenalu. Razneo je Hircelerov tim šampionski Arsenal (3:0), okrenuo Mančester Junajted u Liga kupu (3:2), pobedio osam od 11 mečeva u svim takmičenjima (izgubio samo od Čelsija), vezao četiri pobede u Premijer ligi bez primljenog gola, zaključno sa sinoćnim demoliranjem, upravo Kristal Palasa (5:0). Mora da su zadovoljni isti oni što su pre osam meseci želeli da vide leđa Nemcu.

Kao i pretprošlog leta, Brajton je i minulog ostajao bez važnih igrača poput Danija Velbeka, Žana Pola van Hekea, Karlosa Balebe, ali se uz adekvatna pojačanja Hirceler postarao da se to ne oseti. Ove sezone promovisao je grčko čudo od deteta i najskuplje prodatog fudbalera u istoriji Balkana Haralamobosa Kostualasa (19) u startera, a tinejdžer mu vratio vrhunskim igrama i učinkom. Pol gol i asistenciju upisao je protiv Arsenala, Koventrija i Kristal Palasa, čijim je navijačima u poluvremenu (bilo 3:0), mahao ispraćajući ih kući.