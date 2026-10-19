Zamislite da je kralj fudbalske analitike (po)slušao navijače...
Vreme čitanja: 4min | pon. 19.10.26. | 11:15
Brajton danas ne bi bio u vrhu Premijer lige
Mrze se, evo već 50 godina. Još od sredine sedamdesetih kada su i Brajton i Kristal Palas, u nižim ligama sanjali proboj ka engleskom vrhu. Na klupama im, od sredine do kraja sedamdesetih godina bejahu Alan Maleri (Brajton) i Teri Venejbls (Palas), nekada saigrači u Totenhemu, koji se, da kažemo, nisu naročito mirisali... A netrpeljivost je gradacijski rasla i kulminirala.
Beše sezona 1976/77, dva tima se sudariše na samom startu FA kupa. Tada penali nisu odlučivali. Nerešen ishod podrazumevao je ponavljanje utakmice dok se ne iskristališe pobednik. Posle dva remija, Palas je drugu reprizu dobio sa 1:0. Ne samo da je izgubio, Maleri je dobio i mlaz vrele kafe po svom sakou i nije ostao dužan navijačima Palasa. Izvadio je iz džepa par kovanica, bacio novčiće i dreknuo na neprijatelje "Ovoliko vredite".
Izabrane vesti
Ostalo je, što ono kažu, istorija. Mržnja traje, evo već pola veka, derbi M23 uvek je prilika da se omraženi klub ponizi, te da se mesecima likuje. A Palas je mogao da likuje osmog februara ove godine. Slavio je na Ajmeksu sa minimalnih 1:0, ali je ostavio Brajton na svega jednoj pobedi u 12 utakmica!? Razočarani, besni domaći navijači imali su poruku za svog trenera Fabijana Hircelera: "You're getting sacked in the morning“ i „You don't know what you're doing!“
I u mnogim drugim klubovima, u nekim nezdravim fudbalskim sistemima, uprava bi zaista uručila otkaz čoveku koji je u razmaku od tri meseca dobio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Ali Toni Blum čovek koji gubi racio i dopušta sebi da se izgubi u vrtlogu emocija. To ostavlja navijačima, dok ostaje dosledan planu baziranom na najpedantnijoj fudbalsko-finansijskoj analitici. I šta je uradio? Navijači su tražili otkaz, a Blum stavio mladom Nemcu ruku na rame... I tri meseca kasnije mu produžio ugovor.
“Jedna stvar koja mi uvek daje snagu da nastavim jesu ljudi oko mene – moj stručni štab i igrači, koji su mi uvek velika podrška. Tu su i vlasnik Toni i izvršni direktor Pol (Barber), koji su mi takođe pružili snagu i verovali u mene. Prvo što su mi rekli bilo je: „Samo nastavi, na pravom si putu”. Te stvari su mi zaista pomogle. Nalazim se u pravom okruženju da budem najbolja verzija sebe."
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip "prvo poluvreme 2+" je prolazan
Grеške su, naravno, sastavni deo posla. Ali ako je Blum postavio trenera u svoje fabrike za razvoj i prodaju fudbalera (vlasnik je Brajtona, Union Sen Žiloaza i Hartsa), uradio je to sa dobrim razlogom... Zato što veruje da je plastelin koji će se, vremenom, odlično uklopiti u stabilno postavljeni sistem.
Blum je osnivač kompanije Starlizard koja se bavi sportskom analitikom i procenom verovatnoće ishoda utakmica. Jasno vam je da su u njegovom mozgu brojke dominantan faktor, a računske operacije, svakodnevne. Fudbal gleda kroz statistiku, kroz vrhunske skauting podatke (Brajtonov softver za odabir igrača gotovo najsavršeniji u svetu fudbala), kroz dugoročno razmišljanje i prihvatanje merljivog rizika. Zato Hircelerova loša serija tokom minule zime nije pokolebala Bluma. Njemu su analitički parametri rekli da 33-godišnjak ide pravim putem.
Da nije pogrešio, pokazuje i otvaranje nove sezone u Premijer ligi. Brajton posle sedam rundi gleda u leđa samo Mančester Sitiju i Arsenalu. Razneo je Hircelerov tim šampionski Arsenal (3:0), okrenuo Mančester Junajted u Liga kupu (3:2), pobedio osam od 11 mečeva u svim takmičenjima (izgubio samo od Čelsija), vezao četiri pobede u Premijer ligi bez primljenog gola, zaključno sa sinoćnim demoliranjem, upravo Kristal Palasa (5:0). Mora da su zadovoljni isti oni što su pre osam meseci želeli da vide leđa Nemcu.
Kao i pretprošlog leta, Brajton je i minulog ostajao bez važnih igrača poput Danija Velbeka, Žana Pola van Hekea, Karlosa Balebe, ali se uz adekvatna pojačanja Hirceler postarao da se to ne oseti. Ove sezone promovisao je grčko čudo od deteta i najskuplje prodatog fudbalera u istoriji Balkana Haralamobosa Kostualasa (19) u startera, a tinejdžer mu vratio vrhunskim igrama i učinkom. Pol gol i asistenciju upisao je protiv Arsenala, Koventrija i Kristal Palasa, čijim je navijačima u poluvremenu (bilo 3:0), mahao ispraćajući ih kući.
Hirceler je najmlađi trener u ligi i vodi najmlađu ekipu u engleskoj eliti. To je grupa prosečne starosti 24,7 godina u kojoj su trojica igrača starija od svog trenera - Paskal Gros (35), Luis Dank (34) i Džejson Stele (36). "Izuzetno sam zahvalan što imam ove igrače u svom timu", priznao je Nemac.
Sa bivšim trenerom Sankt Paulija, Brajton je obe sezone završavao u gornjem domu. Pretprošle je bio deveti, a lani takmičenje okončao na osmom mestu. Znamo da je Brajtonu obrt novca i preprodaja igrača primarni cilj, dok rezultati dolaze nakon toga.
A rezultati su trenutno na vrhunskom nivou. U Evropi postoje samo dva tima efikasnija od Brajtona. Njegovih 34 pogodaka u svim takmičenjima nadmašili su samo Barselona i Bajern. Nije to tako loše od trenera kojem su ne tako davno navijači priželjkivali otkaz.