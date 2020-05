Zanimljiva vremena: Bajern se žali da nema snage, Unionu će faliti navijači

Mesec i devet dana prošlo je od poslednje pobede Bajerna u Bundesligi protiv Augzburga, pre nego što je takmičenje prekinuto zbog dobro poznate situacije koja se tiče virusa COVID-19. Bio je to prvi put da su se profesionalni fudbaleri susreli sa tako iznenadnim prekidom usred same sezone, ali juče smo videli da to i ne mora u tolikoj meri da utiče na sam kvalitet fudbala. Borusija iz Dortmunda bacila je Bavarcima rukavicu u lice, a sada je vreme da je oni pokupe i krenu u napad.

Trenutno samo jedan bod razdvaja Bajern i Borusiju na tabeli, a da stvar bude izuzetno zanimljiva, Bavarci danas putuju u nemačku prestonicu, gde ih očekuje duel sa Unionom, timom koji je već ranije umeo da šokira velikane na svom stadionu.

Jer evo, kada se stvar stavi u novu perspektivu, videlo bi se da je Union već dva puta ove sezone pobedio timove koji su u tom trenutku bili lideri na tabeli. Prvi put je ekipa iz Berlina to učinila u avgustu upravo protiv Borusije iz Dortmunda (3:1), da bi tri meseca kasnije istu sudbinu doživela Borusija Menhengladbah (2:0). Sada je na Bajernu da prekine ovu prilično neprijatnu seriju vodećih timova.

A kako ističe trener Bajerna, Hansi Flik, ni sam nije siguran na šta će njegov tim izgledati kada bude istrčao na teren danas. Jednostavno, nije jasno da li će fudbaleri biti spremni da izdrže napore nakon dvomesečne pauze.

„Nemam predstavu da li tim može da izdrži čitavih 90 minuta. Dobro smo trenirali, odigrali smo tri meča od po 20 minuta poslednje nedelje. Igralo se u izuzetno visokom ritmu, ali ne znamo na čemu smo. Videćemo, uklopićemo se“, rekao je Flik.

Ipak, može se slobodno reći da je na ovom meču na većem gubitku domaći tim, koji zbog dobro poznatih pravila neće moći da računa na vatrenu podršku publike, a pritom će biti bez svog prvog trenera, Ursa Fišera, koji je prekršio pravila karantina zbog smrti svog očuha. Na njegovo mesto će tokom ove nedelje sesti asistent, Markus Hofman.

„Nemoguće je iznenaditi Bajern sa svim iskustvom koje imaju. Već su sve iskusili. Moraćemo da se koncentrišemo na sebe, da pokušamo da implementiramo sve na utakmici na najbolji mogući način“, ističe Hofman.

Uostalom, same reči Lusijana Favra, trenera Borusije iz Dortmunda nakon jučerašnjeg meča, dovoljno govore o tome koliko je navijačka kultura razvijena i cenjena u Nemačkoj, pre svega od strane fudbalera.

"Nije bilo buke. Šutiraš ka golu, asistiraš, postižeš golove… A ništa se ne dešava! To je jako čudno, navijači su nam stvarno nedostajali“, kaže strateg Milionera.

Što se Bajerna tiče, koliko god bi oni voleli da su konstantno fokusirani na sama dešavanja na terenu, moraće s vremena na vreme da pogled bace i na transfer pijacu, koja će biti pod posebnom prismotrom ovog leta. Došlo je do velikog pada vrednosti igrača, mnogi timovi su izgubili milione i milione evra, a Bavarci svakako ne spadaju u red timova kojima novčanik nije probušen. Zbog toga se sve vreme insistira na završetku sezone, jer bi klubovi u tom slučaju dobili dodatnih 300.000.000 evra na ime televizijskih prava. To svakako nije mala suma, ako govorimo o vremenu u kojem vlada finansijska kriza.

A šuška se da bi Bajern ovog leta mogao da ostane bez Korentana Tolisoa, koji je duže vreme na meti Mančester junajteda, kako piše Dejli Ekspers. Bavarci su ga potpisali 2017. godine za 37.000.000 funti (oko 42.000.000 evra) iz Liona, ali on nije uspeo da ispuni iščekivanja. Mada, mora se reći da je na to umnogome uticala povreda kolena, koja ga je od terena odvojila tokom čitave sezone 2018/19.

Ali biće vremena za transfere, za razmišljanje… Sada je vreme da se Bajern navikne na fudbal.

BUNDESLIGA - 26. KOLO

Subota

Fortuna - Paderborn 0:0 (0:0)

Borusija Dortmund - Šalke 4:0 (2:0)

/Haland 29, Gerero 45, 62, Azar 48/

Lajpcig - Frajburg 1:1(0:1)

/Poulsen 77 - Gulde 34/

Hofenhajm - Herta 0:3 (0:0)

/Akpoguma 59ag, Ibišević 60, Kunja 74/

Augzburg - Volfsburg 1:1 (0:1)

/Jedvaj 54 - Stefen 43/

Ajntraht Frankfurt – Borusija Menhengladbah 1:3 (0:2)

/Silva 81 - Plea 1, Turam 7, Bensebajini 72/

Nedelja

15.30: (1,90) Keln (3,60) Majnc (4,00)

18.00: (10,0) Union Berlin (6,50) Bajern Minhen (1,25)

Ponedeljak

20.30: (4,00) Verder Bremen (3,60) Bajer Leverkuzen (1,90)