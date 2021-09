Ovog petka odigrano je sedam utakmica petog kola Prve lige Srbije, nakon kojih je došlo do blage promene na vrhu. Inđija više nije "stopostotna" niti usamljena na čelu tabele pošto je na svom terenu remizirala sa Radničkim iz Sremske Mitrovice (1:1), što je iskoristilo Žarkovo i trijumfom nad Javorom (2:1) se bodovno izjednačilo sa Zelenima na prvoj poziciji.

Žarkovo je u sadržajnom meču do četvrtog trijumfa stiglo preokretom, kojem je prethodio crveni karton defanzivca Javora Marka Jevremovića iz 71. minuta. Prošlogodišnji superligaš je do tog trenutka imao prednost stečenu u finišu prvog dela zahvaljujući Marku Momčiloviću, ali se sve promenilo posle Jevremovićevog isključenja. Domaćin je minut kasnije izjednačio iz jedanaesterca, a pet minuta pre kraja stigao do potpunog rezultatskog preokreta golom Mateje Zuvića. Strelac pobedničkog gola isključen je u nadoknadi meča, baš kao i defanzivac gostiju Stefan Vico.

U duelu dva prošlogodišnja superligaša, Mačve i Rada, tim iz Šapca je na svom terenu ubedljivo slavio i ostavio Građevinare da i dalje čekaju na prvu pobedu u sezoni - 4:0.

Još jedno razočaranje u nizu priredio je IMT. Tim sa Novog Beograda koji najavljuje visoke domete ove sezone ostao je bez trijumfa i na četvrtoj od pet dosadašnjih mečeva, pošto je poražen na svom terenu od novog drugoligaša Mladosti - 0:1 (0:1). Novosadski tim je tako nastavio da pozitivno iznenađuje, s obzirom na to da je posle pet rundi na visokom trećem mestu bez ijednom poraza, s gol-razlikom 4:1.

Najveće iznenađenje viđeno je u Zaječaru, gde je Timok deklasirao Budućnost - 5:0. Petardom, koju su zapalila petorica različitih igrača domaćeg tima, Timok je prekinuo niz od tri meča bez trijumfa. Negativnu seriju od četiri poraza prekinuo je Kabel remijem na gostovanju Bačkoj, u duelu dva vojvođanska tima - 0:0.

PRVA LIGA SRBIJE – 5. KOLO

Petak

Inđija - Radnički Sremska Mitrovica 1:1 (1:1)

/Kovačević 24 - Mustafa 42/

IMT - Mladost Novi Sad 0:1 (0:1)

/Dimitrić 40/

Timok - Budućnost Dobanovci 5:0 (3:0)

/Jovanović 2, Davidović 6, Dragićević 18, Mitrović 63, Nikolić 85/

OFK Žarkovo - Javor 2:1 (0:1)

/Dostanić 71pen, Zuvić 85 - Momčilović 42/

Zlatibor - Železničar 2:0 (1:0)

/Ivković 43, Radoman 85/

OFK Bačka - Kabel 0:0

Mačva - Rad 4:0 (2:0)

/Mićanović 28, 32, Pešić 66, Tojčić 82/