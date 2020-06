Zašto se u Srbiji svira toliko penala? Nikad nismo imali toliko sudija koji sude po zadatku

Crvena zvezda na prvom, Radnički iz Niša na sedmom, a Partizan na desetom mestu evropske liste klubova kojima je ove sezone svirano najviše penala. I dok će večiti rivali sa Topčiderskog brda ovaj podatak instituta CIES iskoristiti za prepucavanje na temu ko ima veću sudijsku podršku neutralni ljubitelji fudbala primetiće da nije baš normalno da Superliga – najblaže rečeno ne baš najatraktivnije takmičenje Evrope – ima tri predstavnika u TOP 10, pa se postavlja i pitanje sudijskog kriterijuma u Srbiji. Iskusni sudijski ekspert Radivoje Raka Đurović zato je decidiran u intervjuu za Večernje novosti: “Ova statistika pokazala je da sudije u Srbiji sude po direktivama”.

“To pokazuje koliko mi klizimo nizbrdo što se tiče statusa, jer se do te mere favorizuju neki klubovi, da to nema smisla. Bojim se da fudbal nema smisla da se igra na ovakav način”, otvoreno će Đurović u intervjuu za Novosti.

Podsetimo, Crvenoj zvezdi su na 102 odigrane od početka sezone 2017/2018 svirana 44 penala. Radnički je sedmi sa 32 jedanaesterca na 101 meču, Partizan deseti sa 31 penalom na 102 utakmice.

“Nikad nismo imali ovoliko sudija koji sude po zadatku kao sad. Uvek su se favorizovali veliki klubovi širom Evrope, ali kod nas je skandalozno na koji način se to radi. Na našoj sudijskoj listi imate 50 odsto arbitara koji su tu po zadatku došli, posle nekih obavljenih zasluga, koje nemaju veze sa njihovim kvalitetom. Takve forsiraju još u mlađim kategorijama, kasnije se priklanjaju onome ko ima veći uticaj. Žalosno je to što ovaj model napredovanja podržava FS Srbije… Ova statistika pokazala je da sudije u Srbiji sude po direktivama”, decidiran je Đurović.

Uz napomenu: nisu samo večiti problem.

“Radnički je prethodne dve sezone bio favorizovan do te mere da je bilo skandalozno kakvih je bilo utakmica odsuđenih u njegovu korist. Ove godine se to nije desilo, nije bio u milosti”, završava Đurović intervju za Večernje novosti.

