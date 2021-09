Nema sumnje da je konkurencija u MLS ligi slabija nego u Evropi. S tim što američka liga iz godine u godinu napreduje. Ipak, kada na 100 nastupa postignete 85 golova, onda je jasno da u sebi nosite nešto posebno. Upravo to je večeras pošlo za rukom reprezentativcu Venecuele Hosefu Martinezu u dresu Atlanta junajteda. Sjajni napadač tako je i zvanično postao igrač sa najviše golova na prvih 100 nastupa u elitnom rangu fudbala u SAD. Fudbaleri Sinsinatiju su ga nemoćno ispratili u istoriju - 4:1.

Što se tiče same utakmice, ubrzo je postalo jasno da da se gosti neće lepo provesti u Džordžiji. Pet minuta je trebalo Atlanti da stigne do prednosti, gol je postigao novajlija Luis Arauho. I to kakav. Solo prodor za TV špice bivšeg napadača Lila, koji je početkom avgusta stigao u Ameriku. Povukao je loptu gotovo sa centra, sjajno prošao pored trojice čuvara i potom se kao brzi voz sjurio ka golu Sinsinatija. Kao šlag na tortu došla je sjajna egzekucija levom nogom, golman gostujućeg sastava je bio potpuno nemoćan. Konačno je Martinez dobio pravog partnera u napadu, konstatuju američki mediji.

Bila je to sjajna uvertira u istorijsku utakmicu, a onda je Venecuelanac uzeo stvari u svoje ruke. Prvo je posle akrobatskog pasa Franka zatresao mrežu rivala sa par metara u 40. minutu i golom obeležio svoj jubilarni 100. meč u regularnom delu sezone MLS-a. A onda je bacio magiju. U stilu najboljih golgetera provukao je šut lukavo pored čuvara i sa ivice kaznenog prostora još jednom matirao bivšeg golmana PSV-a, Štutgarta i Deportiva Pšemislava Titona posle 10 minuta igre u nastavku. Tačku na ubedljiv trijumf Junajteda je u 86. minutu stavio Ezekijel Barko, efektnim pogotkom iz slobodnog udarca.

Posle još jedne blistave partije i nastupa za anale američkog fudbal, postavlja se pitanje - kako to da Hosef Martinez ne brani boje nekog evropskog kluba?

Nije da se nije okušao na Starom kontinentu. Proveo je pet godina nastupajući za Jang Bojs, Tun i Torino. Umeo je da zablista, ali čini se da nije bio spreman za nivo fudbala u Evropi. Posle neuspešne sezone u Švajcarskoj - mada je u dresu Tuna pružao solidne partije (osam golova na 18 nastupa) - stigao je u Italiju. Potpisao je za Torino, ali posle neubedljive prve sezone pojela ga je konkurencija. Za kratko vreme u prvu zvezdu Bikova izrastao je Petao - Andrea Beloti. Ostao je u senci italijanskog reprezentativca naredne dve godine i potom se odlučio za iznenađujuć potez. Sa 25 godina je otišao u MLS ligu. Već na drugom nastupu postigao je het trik. Podvig koji navijači Atlante dotad nisu videli. Bilo je jasno da se u Džordžiji rađa velika zvezda američkog fudbala.

Sazreo je tokom godina i ponovo privukao pažnju fudbalske elite. Evropa ga je htela nazad. Pričalo se i o interesovanju timova iz Premijer lige, ali je Martinez ostao u Americi. Istakao je da uživa u dresu Atlante i da ne namerava da se vrati na Stari kontinent. Čini se da bi prava ponuda mogla da mu promeni mišljenje.

Potpuno je igrački sazreo. Činjenica da teroriše mreže u Sjedinjenim Američkim Državama svakako je jedan od dokaza njegovog kvaliteta. Jasno, pokazali su mnogi da je u MLS ligi daleko jednostavnije i lakše postizati golove. Timovi su slabije taktički potkovani, akcenat je na spektaklu, atraktivnim potezima i golovima, pa otuda i zapanjujuće brojke. Ipak, nije mala stvar postići 85 golova na 100 nastupa. Statistika koje se ne bi postideli ni najveći svetski golgeteri. Pa makar ona bila satkana u ligi koja donedavno nije shvatana ozbiljno.

Stvari su promenile, MLS privlači sve veću pažnju, a Amerika iz godine u godinu stvara sve više talentovanih fudbalera koji polako osvajaju Evropu. Primera je puno. Od Kristijana Pulišića (Čelsi), Vestona Mekenija (Juventus), Tajlera Adamsa (Lajpcig), Džona Bruksa (Volfsburg), Seržinja Desta (Barselona), Zeka Stefena (Mančester Siti) do talentovanih Konrada De La Fuentea (Marselj), Đovanija Rejne (Dortmund), Krisa Ričardsa (Bajern, na pozajmici u Hofenhajmu)... Iz elitnog ranga američkog fudbala u najkvalitetnije evropske lige stigli su i igrači poput Alfonsa Dejvisa (Bajern) i Migela Almirona (Njukasl), a samo tokom minulog leta na Stari kontinent je stiglo devet mladih nada, od kojih se izdvajaju Džozef Skali (Menhengladbah), Brajan Rejnolds (Roma) i Đanluka Busio (Venecija).

Utisak je da bi najbolji igrači iz američke lige bez problema mogli da dođu do ozbiljnih uloga u Evropi. Pa bi tako Hosef Martinez nesumnjivo, u pravoj sredini, golgetrske sposobnosti mogao veoma uspešno da primeni i u najboljim ligama Starog kontinenta.