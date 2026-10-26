Zašto Zvezda igra bolje u Evropi nego u Mozzart Bet Superligi?

Pod vođstvom Alberta Rijere Crvena zvezda je odigrala deset utakmica, uz jedan remi na gostovanju Radniku iz Surdulice. A opet utisak je da se srpski šampion previše muči i da u svojevrsnoj tranziciji sistema i igre ne daje povod navijačima za optimizam. Uostalom, samo na debiju protiv Čukaričkog, kao i u sudaru sa Lučanima, crveno-beli su delovali dominantno. Ostalo je bilo, onako, ne baš reprezentativno.

Zaključno sa utakmicom protiv OFK Beograda kada je domaćin u finišu propustio dve kolosalne šanse da dođe do zasluženog remija. Crveno-beli su pošteno patili u Kragujevcu 45 minuta, bili inferiorni u drugom poluvremenu susreta sa Železničarom.

Tačno je da je španski stručnjak bio pošten prema većem delu igračkog kadra i da je domaće mečeve gledao kao na idealno polje za regrutaciju kadrova za budućnost. Crvena zvezda u domaćim mečevima deluje kao tim bez ozbiljnog zahteva, sa vrlo problematičnim presingom i igrom u poslednjoj trećini terena. Uvek može da se postavi pitanje motiva, fizičke i emotivne istrošenosti. Ali očigledno je da Albert Rijera još nije našao balans... Moguće je da će tokom zimskog prelaznog roka Albert Rijera skratiti kadar, dovesti profile igrača koje mu nedostaju. A do tada će morati da se fokusira na rezultat. Pre svega na evropskoj sceni.