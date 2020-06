Zaustavite šampionsko slavlje, Haland je bio Dortmundova fortuna u Dizeldorfu (VIDEO)

Dortmundova sezona je bila spremna da ode u zaborav, a šampionsko slavlje u Minhenu moglo i zvanično da počne, ali je sve to zaustavio neverovatni Erling Haland. Fantastični Norvežanin je postigao pobedonosni pogodak za ekipu Lusijana Favra u petom minutu nadoknade i tako sačuvao teoretske šanse Milionerima da se u poslednja tri kola ipak domognu šampionske titule - 1:0 (0:0).

Haland je na ovom meču prekinuo pravu napadačku agoniju svog tima, nako teledirigovanog centaršuta Dortmund je napadao, ali prilično jalovo. Gostujući sastav je više od 60 posto imao loptu u svom posedu, ali to nije uspeo da pretvori u veliki broj izrazitih šansi pred protivničkim golom. Sa druge strane, domaćin se grčevito branio, ali je koristio svaki trenutak da odgovori i ugrozi mrežu Romana Birkija.

Dortmund je u drugom poluvremenu ipak uspeo da pritisne protivnika. Gosti su do gola stigli u 65. minutu zahvaljujući Rafaelu Gereiru, ali je on poništen zbog igranja rukom. Milioneri su nakon toga ponovo pritisli protivnika, ali je delovalo da neće uspeti da pronađu put do gola Florijana Kastenmjaera. Međutim, Akandži je bio smiren u poslednjem napadu na utakmici, prebacio je loptu sa leve na desnu nogu, a onda poslao loptu u srce peterca. Tamo se za poziciju izborio sjajni Haland i izuzetno preciznim udarcem glavom pogodio nebranjeni deo mreže domaćeg tima.

VERDER PETARDOM GURNUO PADERBORN U PROVALIJU

Verder je bio izuzetno ubedljiv u Paderbornu (5:1), čime je domaćina ostavio u bezizlaznoj situaciju u poslednja tri kola i praktično nedostižnom zaostatku (osam bodova) za mestom koje vodi u baraž za opstanak u elitnom tačmičenju.

Verderu je odgovarao poraz Fortune, pa se sada izjednačio sa sastavom iz Dizeldorfa na deobi 16. mesta. Dvostruki strelac za ekipu iz Bremena bio je Dejvi Klasen, dok su se po jednom u strelce upisali Osako, Egestajn i Fulkrug.

Izuzetno dramatično bilo je u Berlinu, gde je Herta vodila golom Pjonteka, ali je pala u nastavku kada su golove za Ajntraht dali Dost, Andre Silva (dva puta) i Ndika - 1:4.

Marko Grujić je odigrao svih 90 minuta za Hertu, dok je mladi Lazar Samardžić ušao u 34. minutu umesto povređenog Skjelbreda, ali ga je već u 55. minutu zamenio Bruno Labadija i u igru poslao defanzivca Kluntera. Sve to prouzrokovalo je isključenje Dedika Bojate u finišu prvog poluvremena. Sa druge strane Filip Kostić je odigrao čitav meč u dresu Ajntrahta, dok je Mijat Gaćinović na teren ušao u 87. minutu.

Veliki broj golova viđen je u Volfzburgu, gde je domaćin imao prednost od 2:0, a dva gola su mu poništena nakon pregledavanja VAR snimka. Međutim, Frajburg se vratio golovima Helera i Salaja, pa je odneo bod sa Folksvagen Arene.

Union Berlin je konačno prekinuo seriju neuspeha i zabeležio prvu pobedu posle nastavka sezone. Ceh je platio Keln, kojem je ovo bio sedmi uzastopni meč na kojem nije zabeležio slavlje.

BUNDESLIGA - 31. KOLO

Petak

Hofenhajm – Lajpcig 0:2 (0:2)

/Olmo 9, 11/

Subota

Fortuna Diseldorf - Dortmund 0:1 (0:0)

/Haland 90+5/

Herta - Ajntraht 1:4 (1:0)

/Pjatek 24 - Dost 51, Silva 62, 86, Ndika 68/

Keln - Union Berlin 1:2 (0:1)

/Kordoba 90+2 - Fridrih 39, Gentner 67/

Paderborn - Verder 1:5 (1:5)

/Sabiri 66 - Klasen 20, 39, Osako 34, Egeštajn 59, Fulkrug 90+2/

Volfzburg - Frajburg 2:2 (2:1)

/Veghorst 14, 27 - Holer 43, Salaj 46/

18.30: (1,40) Bajern (4,80) Menhengladbah (7,75)

Nedelja

15.30: (2,40) Majnc (3,35) Augzburg (2,95)

18.00: (5,70) Šalke (4,00) Leverkuzen (1,60)

*** kvote su podložne promenama