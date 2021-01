Dijego Simeone je hvalio ponašanje srpskog fudbalera na treninzima, ali u konkurenciji Luisa Suareza, Žoaoa Feliksa, Muse Dembelea, Anhela Korea, pa čak i Markosa Ljorentea u pojedinim trenucima, Ivan Šaponjić jednostavno nije mogao da se nada minutima u Atletiku. I zato je sada pronađeno spasonosno rešenje, prema saznanjima Mozzart Sporta bivši fudbaler Partizana karijeru nastavlja na krajnjem jugu Pirineja, u Kadizu.

U pitanju je pozajmica do kraja sezone, pošto ugovor 23-godišnjeg fudbalera sa Atletikom ističe 2022. godine tako da, ako se i budu rastajali, realnije je da to učine na leto. A da bi se to i desilo Šaponjiću su potrebni minuti kako bi se preporučio novom klubu.

Mada, interesenata je bilo i sada, želela je Šaponjića Saragosa, u Primeri i Valjadolid i Selta, koja je dugo slovila kao favorit za njegov potpis. Sve dok Kadiz nije napravio prostor.

Naime, neko će morati i da ide, pretpostavlja se da će to biti Nano Mesa, mada se spekuliše da bi klub mogli da napuste i Filip Malbašić, Horhe Pombo i Jan Bodiže.

Istina, Šaponjiću ni u Kadizu neće biti garantovani minuti, prednost imaju Alvaro Negredo i Antoni Čolo Lozano, ali svakako ta konkurencija ne može da se meri sa onom iz Atletika i sigurno je da će Ivan odigrati više od 64 minuta koliko je ove sezone sakupio na tri utakmice u dresu Jorgandžija.

