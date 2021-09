Željo pred imperativom protiv Leotara, derbi u Mostaru

U Premijer ligi Bosne i Hercegovine danas će biti okončana prva trećina prvenstva, pošto se odigraju preostala tri susreta 11. runde, u Posušju, Sarajevu i Mostaru.

15.00: (4,00) Posušje (3,05) Široki Brijeg (2,00)

Nedeljni program otvara hercegovački derbi. Domaći su trenutno na poslednjem mestu sa sedam osvojenih bodova, koliko ima i pretposlednji Radnik. Ne može se Posušje pohvaliti dobrom formom, s obzirom na to da su upisali svega jednu pobedu do sada, a od tog trenutka dva puta su poraženi, a četiri puta bilo je nerešeno. Promena trenera i nije baš preterano urodila plodom, ali već danas novi šef struke Posušja Stipe Balajić ima priliku da opravda ukazano poverenje i upiše nove važne bodove.

Gosti se nalaze na sredini tabele sa 12 osvojenih bodova, a nakon dužeg vremena, u prošlom kolu uspeli su da upišu pobedu i to protiv vodeće Tuzle Siti kojoj je to bio prvi poraz ove sezone. Bila je to pobeda koja je sigurno ulila optimizam u tabor tima sa Pecare, pa će u današnji susret ući u znatno boljoj atmosferi. Zanimljivo, Širokobriježani su u četiri ovosezonska gostovanja upisali tri remija i jedan poraz, ali u svakom je to bilo poprilično tvrda utakmica, o čemu govori i ukupna gol razlika Širokog (6:5), pa je i danas za očekivati sličan scenario.

17.00: (1,50) Željezničar (3,70) Leotar (7,00)

Iako bi se na prvi pogled reklo da je ovo duel favorita i autsajdera, po stanju na tabeli, čini se da je potpuno suprotno. Naime, i jedni i drugi imaju po 11 bodova i nalaze se u borbi za opstanak. Za Leotar ništa neočekivano, ali za domaće sigurno jeste. Iako je u početku Željo uspevao da skuplja bodove, u poslednje vreme i ta početna euforija je splasnula, a tim Tomislava Ivkovića počeo sve slabije da igra. Četiri remija i jedan poraz, bilans su domaćih u poslednjih pet utakmica pa nije ni čudo što su se doveli u ovakvu poziciju. Mediji u BiH već su počeli da stavljaju "mač nad glavom" treneru Željezničara, pa će sigurno i to biti dodatni pritisak mladom timu sa Grbavice. Računajući i prijateljski meč sa Takovom, Željo je u poslednjih šest mečeva postigao svega jedan gol, pa ukoliko žele da upišu zlata vredne bodove, moraće pod hitno da krenu sa atacima na gol protivnika. U suprotnom, Željo bi mogao da dođe u opasnu zonu, a Tomislav Ivković da postane bivši.

-------------------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

-------------------------------

Kada je reč o Leotaru, tim iz Trebinja je sigurno pre nekog vremena figurirao kao jedan od glavnih kandidata za ispadanje, međutim, u međuvremenu, novajlija u Premijer ligi se dobrano trznuo i počeo sa dobrim igrama. Katastrofalna forma, od svega jednog boda u šest utakmica, prekinuta je na Koševu, kada je Leotar iznenađujuće trijumfovao protiv Sarajeva. Nakon toga, usledio je domaći trijumf protiv direktnog rivala za opstanak, prijedorskog Rudara, koji je Leotara opet doveo u bezbednu zonu i u poziciju da ih ostali rivali gledaju malo drugačijim očima. Gostima ide na ruku i što Željo ne igra baš onako kako se od njega očekuje, pa će sigurno sa optimizma istrčati na Grbavicu, kako bi priredili još jedno iznenađenje i napravili dobar rezultat.

21.00: (1,50) Zrinjski (3,70) Sloboda (7,00)

Posle sjajne serije rezultata, mostarski Zrinjski je doživio i prvi ovosezonski poraz. I to iznenađujući. Bolji je bio Radnik (1:0), iako su Plemići u tom meču dominirali od prve do poslednje minute. Sigurno to nije ono čemu su se nadali u taboru Mostaraca, ali je trener Zrinjskog Sergej Jakirović najavio povratak na pobednički kolosek. Motiv više, domaći imaju i u činjenici da je njihov najveći rival u ovom trenutku, Tuzla Siti, juče upisao trijumf pa ukoliko žele da vode bitku za titulu, danas imaju imperativ osvajanja tri boda. Zrinjski sigurno ima kvalitet, ali i iskustvo za ovakve utakmice, što ih stavlja u ulogu favorita, ali daleko od toga da će imati lagan posao.

Sloboda je fantastično otvorila sezonu. Bili su najprijatnije iznenađenje, ali je onda usledio pad. Međutim, ekipa Mladena Žižovića se i dalje nalazi na visokom četvrtom mestu i sa bodom manje od Sarajeva, pa se ne može reći da se nalaze u velikom podređenom položaju. Sloboda sigurno ima kvalitet. Disciplinovan i borben kolektiv kojim raspolaže Mladen Žižović probaće da što skuplje proda kožu, a eventualni bod ili tri za njih bi bila odlična, jer bi se zadržali u vrhu tabele, što sigurno nisu očekivali pred sam start nove sezone Premijer lige.

IZBOR UREDNIKA

BIH 1 - 11. KOLO

Subota

Rudar Prijedor - Radnik 2:0 (1:0)

/Mandić 20, Ristanović 58ag/

Tuzla Siti - Velež 2:1 (2:1)

/Mehanovič 3pen, Mišić 8 - Zajmović 42/

Borac - Sarajevo 1:0 (0:0)

/Vranješ 47/

Nedelja

15.00: (4,00) Posušje (3,05) Široki Brijeg (2,00)

17.00: (1,50) Željezničar (3,70) Leotar (7,00)

21.00: (1,50) Zrinjski (3,70) Sloboda (7,00)

*** kvote su podložne promenama