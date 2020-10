Minuli letnji prelazni rok je bio skromniji od onog pre godinu dana što je i razumljivo s obzirom koliko je situacija sa korona virusom finansijski pogodila svetski fudbal.

Nijedan transfer ovog leta nije bio jači od 80.000.000 evra, samo osam ih je prešlo granicu od 50.000.000 evra. Govorimo o fiksnim sumama bez bonusa. Zbog ekonomske krize, mnogi klubovi su maksimalno koristili opcije pozajmica, bonusa i procenata od daljih prodaja. Primera radi, pretprošlog leta su tri transfera bila jača od 100.000.000 evra, a čak 15 iznad 50.000.000.

Iako se korona krizi ne nazire kraj, procene su da će sledeće leto ipak biti stabilnije na svetskom fudbalskom tržištu koje bi trebalo donekle da se oporavi.

A neki veliki transferi se več pripremaju.

Iz Madrida stižu vesti da će Real Madrid napokon krenuti u ostvarenje dugogodišnjeg Perezovog i Zidanovog sna. Kraljevski klub će krenuti na Kilijana Mbapea. Ciljano su Madriđani čekali leto 2021. godine i nadali se da niko neće pre toga da im preotme francusku zvezdu. Razlog je Mbapeov ugovor u Pari Sen Žermenu koji ističe 2022. godine. To znači da će Sveci biti pronuđeni da ga prodaju sledećeg leta kako bi zaradili obeštećenje, ali neće baš moći da diktiraju uslove u pregovorima kao što su ranije odbijali konkurenciji astronomskim ciframa za obeštećenje.

Sve u mnogome podseća na situaciju sa Edenom Azarom. Belgijanac je dugo godina bio Realova i Zidanove meta ali Čelsi nije želeo da ga proda i odbijao je Real zahtevima od 200.000.000 evra. Kada su Madriđani “ušli u glavu” Belgijancu i nagovorili ga da ne produži ugovor, sačekali su da uđe u poslednju godinu saradnje sa Plavcima i krenuli po njega. Nadali se se tada da će platiti oko 80.000.000 evra i da će da dovedu Čelsi pred svršen čin, ali je “čelična lejdi” Marina Granovskaja na kraju čak izboksovala sjajno obeštećenje od 115.000.000 evra plus bonuse što je sjajan posao za igrača u poslednjoj godini ugovora koji ima 28 godina. E sad, to što Azar u Madrid kasnije nije opravdao uložen novac, to je druga priča… Ali u tom trenutku je vredeo tih para kao jedan od najboljih igrača Evrope.

Sada je slična strategija spremna i za Mbapea. Čiringito javlja da će Real već u junu početi da steže obruč oko Pari Sen Žermena pošto će do tada već imati pakt sa igračem. Sveci će pokušati da izvuku maksimum za obeštećenje, neće to biti jeftina kupovina, ali će biti po nekoj realnoj ceni. Čak i 150.000.000 evra će tada biti isplativa opcija. Upravo iz tog razloga Real ovog leta nije kupio nijedno pojačanje jer je punio budžet za Mbapeovu kupovinu sledeće godine.

Ni PSŽ neće nespreman dočekati tu situaciju. Čiringito javlja da će Sveci pokušati da Mbapea zamene ni manje, ni više nego – Leom Mesijem! Posve svega što se dešavalo ovog leta, Mesi je ostao u Barseloni, ali mu ugovor ističe na kraju sezone i biće slobodan u izboru kluba. Kakva je situacija u Barseloni i kakva je budućnost čeka, malo je verovatno da će Mesi da produži ugovor. A samo dva kluba na svetu imaju kapacitet da sledećeg leta da uđu u pregovore sa Mesijem.

Prvi je Mančester Siti čiji je adut Pep Gvardiola, a drugi je PSŽ čiji kec u rukavu je Nejmar koji će odigrati ulogu posrednika i pozvati Mesija da sklope savezništvo i krenu na evropski tron.

Mesijeva bruto plata u Barseloni na godišnjem nivou iznosi blizu 100.000.000 evra što je ubedljivo najveći ugovor u svetu fudbala. Verovatno će Argentinac pristati i na nešto manju sumu jer nije više u najboljim godinama, ali to je dalje ogromna suma koju većina klubova ni teoretski ne može da obezbedi. PSŽ bi mogao. Mbape u Parizu zarađuje preko 20.000.000 evra godišnje bruto. To je otprilike četvrtina što bi Mesi zarađivao u Parizu. Ali ostatak bi mogao da se nadoknadi od obeštećenja Realu koje sigurno neće biti manje od 150.000.000 evra.

Na kraju, koliko god u Barseloni želeli da zadrže ikonu kluba, njegov silazak sa platne liste bi omogućio klubu da finansijski prodiše i da zaista krene u novu eru koja je neminovna i za koju se znalo da će doći jednog dana.

A jedan od najvećih gubitnika cele priče bi na kraju mogao da bude Pol Pogba. Ničim izazvan, Francuz je juče na konefernciji za medije tokom reprezentativne akcije pričao kako je san svakog igrača da igra u Realu i praktično se otvoreno nudio Madriđanima koji su ga ranije želeli. U tri navrata je Pogba bio meta Reala i Zidanova želja, ali Florentino Perez nikada nije bio zagrejan za tu ideju. Sada pogtovo nije i sve karte će baciti na dovođenje Pogbinog mlađeg zemljaka iz Pariza.