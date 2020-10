Ne blista ove sezone Zenit, ne upisuje ubedljive pobede, ali se i dalje nalazi na liderskoj poziciji. Ekipa iz Sankt Peterburga stigla je do sedme pobede u prvenstvu Rusije, pošto je kao domaćin bila bolja od Sočija –3:1. Imao je domaćin velike probleme tokom meča, bilo je više nego jasno da šampionu nedostaju Žirkov i Dzjuba, ali je na kraju zasluženo stigao do tri boda.

I to najviše zahvaljujući uraganu u uvodnoj fazi meča. Bili su to trenuci potpune dominacije Zenita. Mreža Sočija prvi put se zatresla u 16. minutu. Posle centaršuta sa leve strane lopta je došla do Karavajeva, koji se oslobodio čuvara i potom rutinski pogodio mrežu.

Dominirao je Zenit i vrlo brzo stigao do kapitalne prednosti. Opet je to bila lepa akcija. Glavom je Kuzajev spustio loptu ka Erohinu za laganu egzekciju.

Međutim, nemajući više šta da izgube, igrači Sočija su skinuli lance opterećenja sa nogu. Počeli su da igraju znatno bolje. Nagrada je stigla vrlo brzo, početkom drugog poluvremena. Zenit je lepo napadao, ali je akcija kod jedinog gola gostiju bila najlepša sekvenca meča. Pravi tiki-taka ritam. Nekoliko besprekornih dodavanja su izhveli gosti na kraju je Zaika pogodio. Do kraja meča videli smo ravnopravan meč, ali je Zenit zasluženo slavio i uspeo da podeblja trijumf u sudijskoj nadoknadi.

RUSIJA 1 – 11. KOLO

Subota

Zenit - Soči 3:1 (2:0)

/Karavajev 16, Jerohin 24, Santos 90 - Zaika 57/

15.30: (1,87) Krasnodar (3,50) Rubin (4,30)

15.30: (1,67) Lokomotiva M. (3,50) Ufa (5,90)

18.00: (6,50) Himki (3,90) Spartak M. (1,55)

Nedelja

13.00: (2,25) Arsenal Tula (3,20) Ural (3,35)

13.00: (2,50) Rotor (3,45) Tambov (2,50)

15.30: (2,15) CSKA M. (3,10) Dinamo M. (3,80)

18.00: (2,45) Rostov (3,10) Ahmat (3,10)

