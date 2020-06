Žestoka konkurencija za Zlatnog dečka: Srba više nego Nemaca i Belgijanaca zajedno! Tu su i Haland, Sančo, Vinisijus, Hadson-Odoi...

Bilo je igrača koji su mnogo obećavali i malo toga na terenu isporučivali. Jer talenat bez rada ne znači mnogo. I baš zato je Tutosportova nagrada “Zlatni dečko“ dobila na značaju. Laureati torinskog dnevnog lista uglavnom su pravili manje ili više uspešne karijere, pa čak i najsporniji među njima Anderson – nekadašnji as Porta i Mančester junajteda – iza sebe ima dve titule sa Portom i još četiri sa Mančester junajtedom, a kad na to dodamo i pehar Lige šampiona ne možemo baš da kažemo da je to bila uzaludna karijera.

Tutosportov izbor dakle funkcioniše, glasaju tu novinari najuticajnijih sportskih listova Evrope poput L'Ekipa, Marke, Mundo Deportiva, Tajmsa, A Bole i ostalih, a ove sezone među nominovanima i četvorica srpskih fudbalera. Istina, bez prevelikih šansi da se i domognu nagradu, ali i samo ime na spisku od 100 kandidata prilično je velika star.

Strahinja Pavlović ga je „kupio“ odličnim igrama u Partizanu i 10.000.000 evra teškim transferom u Monako. Dušan Vlahović je iskoristio Fjorentinin deficit sa napadačima i postigao šest golova u Seriji A, Željko Gavrić se probio do prvog tima Crvene zvezde kad to niko nije očekivao, a pomalo iznenađuje ime Svetozara Markovića, samo zbog toga što je ove sezone u dresu Olimpijakosa odigrao svega 141 minut u prvenstvu Grčke. Ali Markoviću je već neko vreme prisutan u svim stručnim pričama o najtalentovanijim igračima Evrope.

Sigurno je ipak da niko od Srba neće dobiti prestižno priznanje, jer su apsolutni favoriti igrači već dokazani u najjačim ligama Evrope, a takvih je ove sezone zaista mnogo. Počevši od Borusijinog tandema Erling Haland – Džejdon Sančo, Bajernovog Alfonsa Dejvisa, već sada je on ozbiljan bek, pa Renovog Eduarda Kamavinge za koga Real navodno nudi 60.000.000 evra. Kad već pomenusmo Kraljevski klub tu je i njegov brazilski trio Vinisijus Žunior – Rodrigo – Rejnijer, Barselonu predstavlja Ansu Fati, iz Premijer lige nam dolaze Čelsijev Kalum Hadson Odoi i Džejson Grinvud iz Mančester junajteda, iz Serije A Dejan Kuluševski i Sandro Tonali... I da ne nabrajamo dalje, zaista opaka konkurencija.

Nas u Srbiji bi ipak trebalo da raduje to što na listi imamo četvoricu predstavnika, čak i jedna Belgija, poslednjih sezona jedan od najvećih rasadnika talenata, dala je samo jednog – Anderlehtovog Jarija Vesaerena – a Nemačka dva: Salcburgovog Karima Adejemija i Bajernovog Leona Dajakua.

Engleska ih zato ima čak 16, Francuska 13!

LISTA 100 KANDIDATA ZA NAGRADU ZLATNI DEČKO

Maks Arons (Engleska) – Norič

Abel Ruiz (Španija) – Braga

Karim Adejemi (Nemačka) – Red Bul Salcburg

Jasin Adli (Francuska) – Bordo

Lusijan Agume (Francuska) – Inter

Marli Ake (Francuska) – Marselj

Faustino Andžorin (Engleska) – Čelsi

Itan Ampadu (Vels) – RB Lajpcig

Anhel Gomeš (Engleska) – Mančester Junajted

Adil Aušiš (Francuska) – PSŽ

Benoa Badijašil (Francuska) – Monako

Majron Boadu (Holandija) – AZ Alkmar

Eduardo Kamavinga (Francuska) – Ren

Rajan Šerki (Francuska) – Lion

Fakundo Kolidio (Argentina) – Sent Tron

David Čolina (Hrvatska) – Hajduk

Tre Kojl (Engleska) – Arsenal

Leon Dajaku (Nemačka) – Bajern

Džonatan Dejvid (Kanada) – Gent

Alfonso Dejvis (Kanada) – Bajern

Karamoko Dembele (Engleska) – Seltik

Seržinjo Dest (SAD) – Ajaks

Tijago Đalo (Portugalija) – Lil

Sebastijano Espozito (Italija) – Inter

Danijel Fabio Silva (Portugalija) – Porto

Ansu Fati (Španija) – Barselona

Fil Foden (Engleska) – Mančester Siti

Lajl Foster (Južna Afrika) – Serkl Briž

Erik Garsija (Španija) – Mančester Siti

Džejms Garner (Engleska) – Mančester Junajted

Željko Gavrić (Srbija) – Crvena zvezda

Lutsharel Gerturda (Holandija) – Fajenord

Viljem Gebels (Francuska) – Monako

Morgan Gibs Vajt (Engleska) – Vulverhempton

Brajan Hil (Španija) – Leganes

Bili Gilmor (Engleska) – Čelsi

Klaudio Gomes (Francuska) – PSV Ajndhoven

Matijas Ramos (Portugalija) – Benfika

Lorenco Gonzales (Švajcarska) – Sent Galen

Amin Guri (Francuska) – Lion

Rajan Gravenberh (Holandija) – Ajaks

Mejson Grinvud (Engleska) – Mančester Junajted

Erling Haland (Norveška) – Borusija Dortmund

Kalum Hadson Odoi (Engleska) – Čelsi

Mohamed Ihataren (Holandija) – PSV Ajndhoven

Kertis Džons (Engleska) – Liverpul

Ozan Kabak (Turska) – Šalke

Mamadu Sene (Senegal) – Juventus

Takefuso Kubo (Japan) – Majorka

Dejan Kuluševski (Švedska) – Parma

Dijego Lainez (Meksiko) – Betis

Jaser Laruki (Alžir) – Liverpul

Kang In Li (Južna Koreja) – Valensija

Danijel Maldini (Italija) – Milan

Feliks Mambimbi (Švajcarska) - Jang Bojs

Antonio Marin (Hrvatska) – Dinamo Zagreb

Svetozar Marković (Srbija) – Olimpijakos

Alehandro Markez (Španija) – Juventus

Gabrijel Martineli (Brazil) – Arsenal

Loik Mbe So (Francuska) – PSŽ

Huan Miranda (Španija) – Šalke

Nehuen Perez (Argentina) – Famalikao

Žan Klod Ntenda (Francuska) – Juventus

Majk Obafemi (Irska) – Sautempton

Strahinja Pavlović (Srbija) – Partizan

Pedro Neto (Portugalija) – Vulverhempton

Eduardo Kvarežma (Portugalija) – Sporting Lisabon

Rafael Kamačo (Portugalija) – Sporting Lisabon

Rejnijer (Brazil) – Real Madrid

Đovani Rejna (SAD) – Borusija Dortmund

Alesio Rikardi (Italija) – Roma

Rodrigo (Brazil) – Real Madrid

Romario Baro (Portugalija) – Porto

Jonuc Kasijan Rus (Rumunija) – Kluž

Tomas Zabicer (Austrija) – LASK

Bukajo Saka (Engleska) – Arsenal

Vilijam Saliba (Francuska) – Sent Etjen

Džejdon Sančo (Engleska) – Borusija Dortmund

Rajan Sesenjon (Engleska) – Totenhem

Serhio Gomez (Španija) – Borusija Dortmund

Vilijam Skip (Engleska) – Totenhem

Matijas Sule (Argentina) – Juventus

Jukinari Sugavara (Japan) – AZ Alkmar

Dominik Soboslaj (Mađarska) – Red Bul Salcburg

Tomas Tavares (Portugalija) – Benfika

Tete (Brazil) – Šahtjor

Tijago Lopeš (Portugalija) – Porto

Sandro Tonali (Italija) – Breša

Feran Tores (Španija) – Valensija

Amad Traore (Obala Slonovače) – Atalanta

Hamed Traore (Obala Slonovače) – Sasuolo

Lasina Traore (Burkina Faso) – Ajaks

Georgij Čitaišvili (Ukrajina) – Dinamo Kijev

Sep van den Berg (Holandija) – Liverpul

Jari Vesaeren (Belgija) – Anderleht

Vinisijus Žunior (Brazil) – Real Madrid

Dušan Vlahović (Srbija) – Fiorentina

DOSADAŠNJI POBEDNICI

2003. Rafael Van der Vart (Ajaks)

2004. Vejn Runi (Everton/Mančester junajted)

2005. Lionel Mesi (Barselona)

2006. Sesk Fabregas (Arsenal)

2007. Serhio Aguero (Atletiko Madrid)

2008. Anderson (Mančester junajted)

2009. Alešandre Pato (Milan)

2010. Mario Baloteli (Inter/Mančester siti)

2011. Mario Gece (Borusija Dortmund)

2012. Isko (Malaga)

2013. Pol Pogba (Juventus)

2014. Rahim Sterling (Liverpul)

2015. Antoni Marsijal (Monako/Mančester junajted)

2016. Renato Sančez (Benfika/Bajern)

2017. Kilijan Mbape (Monako/Pari sen Žermen)

2018. Matijs De Liht (Ajaks)

2019. Žoao Feliks (Benfika/Atletiko Madrid)