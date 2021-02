Navikao je Zinedin Zidan na teret koji sa sobom nosi Real Madrid. I kao igrač i kao trener. Jer pored glamura i najsjajnijih reflektora koje sa sobom nosi, Kraljevski klub ima i onu drugu, tamniju stranu. Na Santijago Bernabeu se ni najblaži pad forme ne prašta. A Real je sa francuskim stručnjakom sredinom januara ponovo upao u seriju loših rezultata.

Od 9. januara pa sve do kraja meseca, Kraljevići su na pet utakmica u svim takmičenjima slavili samo jednom. Pride su u Kupu Kralja eliminisani od trećeligaša Alkojana, pa se na konferenciji za štampu uoči sutrašnjeg meča sa Ueskom ponovo poteglo pitanje Zidanove budućnosti u Madridu. Po ko zna koji put. Do sada je bio miran, staložen, ali je danas, baš kao u finalu Svetskog prvenstva protiv Italije 2006, odreagovao na sebi nesvojstven način.

"Nije mi drago kada me ispituju svaki put kada odigramo lošu utakmicu. Ne zaslužujem ovaj tretman novinara. Osvojili smo La Ligu prošle godine, očekujem malo poštovanja. Ako ne uspemo da je odbranimo, prvi ću preuzeti odgovornost. Malo sam ljut, bio sam dve nedelje zaključan u kavezu i želim da izađem i pokažem da ću se boriti do kraja", ljutito je odgovorio Zidan.

Time što je podsetio da je Real i dalje aktuelni šampion, Zidan je dao povoda jednom od španskih novinara da ga upita da li na taj način želi da se opravda za slabije rezultate u sledećoj sezoni, što je razbesnelo trenera madridskog kluba.

"Da li to ozbiljno misliš? Svakog dana sam “otpušten“. Prošle godine smo ligu osvojili mi, Real Madrid. Imamo pravo da se za nju borimo ove sezone. Sledeće godine ćemo morati da uradimo neke stvari, da nešto promenimo. Ove godine? Pustite nas da se boirmo, nas koji smo je osvojili prošle godine. Ne pre deset godina, već prošle. Samo malo poštovanja, to je sve što tražim. Govorite mnogo stvari, a mi moramo da ih tumačimo. Na kraju krajeva to je vaš posao. Ali istina je da sam jednog dana smenjen, drugog sam tu, onda ponovo remiziramo ili izgubimo i ponovo sam bivši. Ali morate u lice da mi kažete ono što želite. Ako hoćete da me smenite, recite mi to u lice, a ne iza leđa. Vi radite svoj posao i ja to poštujem, ali i mi imamo svoj. Jedino što tražim je poštovanje."

Za kraj nešto mirnijim tonom. Atletiko ima deset bodova prednosti i meč manje od Reala, ali još uvek nije sve izgubljeno.

"Verujem svojim igračima. Imamo dva takmičenja, još 54 bodova je u igri do kraja prvenstva. Imamo šest utakmica pre mečeva u Ligi šampona. Borićemo se do kraja u oba takmičenja", uverava Zidan.