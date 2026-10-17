Zidan i Materaci u malom: Ukrajinac udario glavom štopera Liverpula, bez VAR-a bi se izvukao
Vreme čitanja: 8min | sub. 17.10.26. | 17:24
Sudija u prvi mah nije reagovao, a ni arbitri iz VAR sobe nisu se naročito proslavili brzinom
Sećate se čuvenog finala Mundijala 2006. godine, kada je Zinedin Zidan glavom udario Marka Materacija i crvenim kartonom završio veličanstvenu karijeru? Dve decenije kasnije, na utakmici Brentforda i Liverpula, dobili smo znatno blažu verziju jednog od najpoznatijih incidenata u istoriji fudbala. I to sa zanimljivim pravilom u glavnoj ulozi. Jer, moguće je udariti protivničkog fudbalera u sopstvenom kaznenom prostoru, dobiti direktan crveni karton, a da protivnik ne dobije jedanaesterac.
Naravno, Zidan nije jedini koji je glavom pokušao da razreši nesuglasice na fudbalskom terenu. Još 1998. godine Arijel Ortega je na Mundijalu nasrnuo na Edvina van der Sara, dok je Samjuel Eto 2010. godine u dresu Intera glavom udario Boštjana Cesara, zbog čega je naknadno suspendovan. Godinu dana kasnije Đenaro Gatuzo se na utakmici Milana i Totenhema na sličan način obračunao sa pomoćnim trenerom Džoom Džordanom, a 2014. godine Olivije Žiru je u dresu Arsenala zaradio isključenje zbog udarca glavom u lice Neduma Onuohe. Različite generacije, različita takmičenja, ali očigledno ista, prilično nepromišljena metoda rešavanja sukoba.
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Upravo takva neobična situacija viđena je na stadionu Brentforda, gde je ukrajinski vezista iz redova domaćih Jegor Jarmoljuk izgubio živce u duelu sa defanzivcem Liverpula Žeremijem Žakeom. Sve se dogodilo prilikom pripreme za izvođenje kornera Liverpula... Dok su se fudbaleri dva tima gurali i pokušavali da zauzmu što bolju poziciju u kaznenom prostoru, Jarmoljuk je glavom nasrnuo na Žakea, koji se istog trenutka našao na travi.
Sudija u prvi mah nije reagovao, a ni arbitri iz VAR sobe nisu se naročito proslavili brzinom. Proteklo je poprilično vremena pre nego što je Daren Ingland, zadužen za video-tehnologiju, pozvao glavnog sudiju da pogleda snimak. A na njemu se, uprkos tome što je Žake prilično teatralno doživeo kontakt, moglo videti nedozvoljeno i agresivno pomeranje glave ukrajinskog fudbalera prema protivniku. Odluka je bila jasna - direktan crveni karton zbog nasilničkog ponašanja i Brentford je ostao sa desetoricom.
Međutim, ono što ovu situaciju čini posebno zanimljivom dogodilo se, zapravo, nekoliko trenutaka ranije. Odnosno, nije se dogodilo. Korner još nije bio izveden! Prema Pravilima fudbalske igre, lopta mora biti u igri da bi prekršaj igrača odbrane u sopstvenom kaznenom prostoru mogao da bude kažnjen jedanaestercem. Pošto u trenutku Jarmoljukovog udarca glavom lopta još nije bila uvedena u igru, sudija nije imao osnov da pokaže na belu tačku.
Drugim rečima, nasilničko ponašanje kažnjava se disciplinski bez obzira na to da li je lopta u igri, ali se način nastavka utakmice određuje prema njenom statusu u trenutku incidenta. Zato je Jarmoljuk morao u svlačionicu, dok je Liverpul, umesto poklonjenog penala, dobio samo priliku da izvede korner koji je prethodno i bio dosuđen.
Zanimljivo je da ovo nije nikakva novouvedena odredba, već pravilo koje postoji dugo, ali tek povremeno dospe u centar pažnje zbog ovako nesvakidašnjih incidenata. Razvoj VAR tehnologije učinio je da ovakvi potezi, koji su nekada lako mogli da promaknu sudijama, danas mnogo češće budu otkriveni i sankcionisani.
A da čitava priča bude još zanimljivija, Brentford je u trenutku isključenja imao rezultat koji je želeo da sačuva. Gosti iz Londona poveli su u 44. minutu, kada je Kin Luis Poter udarcem glavom savladao golmana Liverpula i doneo prednost svom timu. Tako je Brentford, uprkos vođstvu na Enfildu, sopstvenom nepromišljenošću dospeo u ozbiljne probleme.