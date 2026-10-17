Zidan i Materaci u malom: Ukrajinac udario glavom štopera Liverpula, bez VAR-a bi se izvukao

Sećate se čuvenog finala Mundijala 2006. godine, kada je Zinedin Zidan glavom udario Marka Materacija i crvenim kartonom završio veličanstvenu karijeru? Dve decenije kasnije, na utakmici Brentforda i Liverpula, dobili smo znatno blažu verziju jednog od najpoznatijih incidenata u istoriji fudbala. I to sa zanimljivim pravilom u glavnoj ulozi. Jer, moguće je udariti protivničkog fudbalera u sopstvenom kaznenom prostoru, dobiti direktan crveni karton, a da protivnik ne dobije jedanaesterac.

Naravno, Zidan nije jedini koji je glavom pokušao da razreši nesuglasice na fudbalskom terenu. Još 1998. godine Arijel Ortega je na Mundijalu nasrnuo na Edvina van der Sara, dok je Samjuel Eto 2010. godine u dresu Intera glavom udario Boštjana Cesara, zbog čega je naknadno suspendovan. Godinu dana kasnije Đenaro Gatuzo se na utakmici Milana i Totenhema na sličan način obračunao sa pomoćnim trenerom Džoom Džordanom, a 2014. godine Olivije Žiru je u dresu Arsenala zaradio isključenje zbog udarca glavom u lice Neduma Onuohe. Različite generacije, različita takmičenja, ali očigledno ista, prilično nepromišljena metoda rešavanja sukoba.