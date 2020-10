Delovalo je da se aktivirao trend iz završnice minule sezone. Dve mršave pobede – ali ipak pobede – bez primljenog gola trebalo je da posvedoče kako Real hvata zalet, ali... Došao je Kadiz na „Alfredo di Stefano“ i slavio. Video je to Šahtjor iz Donjecka, napao u Madridu i demonstrirao moć (3:2).

Odavno se nije desilo da kraljevski klub veže dva poraza na svom terenu. Bride obrazi, kako zbog rezultata, tako i traljave igre, posebno u prvom poluvremenu kad je ukrajinski predstavnik u Ligi šampiona postigao tri gola.

„Težak trenutak. Nije toliko do igrača. Njihovo je da se pojave na terenu i – trče. Problem je što nisam video ekipu kakvu sam očekivao, a kad se to desi uvek je odgovornost trenera najveća. Reagovali smo u drugom poluvremenu, momci ne zaslužuju da gube na ovaj način, oni su šampioni i to me nervira“, priznaje Zinedin Zidan.

Trener Reala želi da zaštiti igrače, kaže da, ako već lete otrovne strele, neka padnu na njegove grudi.

„Ja sam odgovoran. I ja sam taj koji mora da pronađe rešenja zašto ne igramo kako se od nas očekuje. Pokušaću to da uradim. A igrači moraju da mi pomognu kad istrče na teren“, poziva Zidan.

Sad je sve na igračima. U drugom poluvremenu pokazali su naznake onoga kako bi prvak Španije trebalo da deluje. Posebno u nedelji koja se završava gostovanjem Barseloni.

„Uopšte nismo dobru počeli takmičenje. Jesmo se popravili u drugom poluvremenu, ali nedovoljno. Nedostajalo nam je samopouzdanja. Moramo da se poboljšamo, da budemo prisniji. Težak poraz smo pretrpeli. Srećom pa je sledeći meč El Klasiko. Idemo u Kataloniju da pokažemo da nismo zaboravili da igramo fudbal“, dodao je Luka Modrić, strelac prvog gola za Madriđane protiv Šahtjora.