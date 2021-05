Zinedin Zidan kaže da je lažna infromacija koja kaže da je već rekao igračima u svlačionici da odlazi iz kluba i poručuje da to nikada ne bi učinio u ovoj situaciji, kada se vode ključne bitke za šampionsku titulu španskom prvenstvu.

Real je večeras u jednom trenutku, usled drame na Vandi Metropolitano, bio čak i na liderskom mestu Primere, ali su se Jorgandžije vratile neverovatnom završnicom.

"Kako bih mogao sada da kažem igračima da odlazim? Dajemo sve za titulu i samo usput kažem - odlazim. Ljudi van kluba mogu da pričaju šta žele, ali ja to nikada ne bih rekao svojim igračima. Na kraju sezone ćemo videti šta će se dogoditi, ali trenutno smo fokusirani na našu poslednju utakmicu. Ne možemo samo da pričamo o budućnosti. Poslednja utakmica u sezoni je mnogo važnija od toga", rekao je Zidan.

Predstavnici medija su ipak insistirali na tome da pojasni šta se to pričalo unutar svlačionice Madriđana.

"To je laž, fokusiran sam na ovu sezonu, stalo mi je do njenog kraja i onoga što igramo. Uprkos mnogim komplikacijama, mi ćemo se boriti do poslednjeg minuta".

Pretposlednje kolo je dostiglo vrhunac drame, pa ostaje da se vidi da li će tako biti i u poslednjem. Zidan uverava da nije osluškivao šta se dešava na Vandi Metropolitano.

"Bio sam svestan samo našeg meča, a onaj drugi nije zavisio od nas. Na kraju smo razgovarali o tome šta se dešavalo. Ova liga će se igrati do poslednjeg minuta, moramo da nastavimo da igramo kao danas. Srećan sam zbog svojih igrača jer veruju da mogu do šampionske titule", dodao je Zidan.