Španski novinari, uglavnom madridski, svako malo su mu uručivali otkaz, ali je Zinedin Zidan, za četiri i po godine, koliko je sa prekidima proveo u Real Madridu vrlo uspešno uspevao da se izbori sa vetrenjačama i klubu dovede pregršt trofeja. Međutim, ovoga puta je sam presekao i doneo odluku – na kraju sezone francuski stručnjak će napustiti Kraljevski klub.

Vest je u etar pustila madridska radio stanica Onda Sero, da bi nedugo zatim informaciju potvrdila i ugledna Marka, dobro obaveštena u dešavanja na Santijago Bernabeuu. Kako piše pomenuti list, Zidan je obavestio svlačionicu da o odluci da napusti klub na kraju sezone, kako god se ona završila.

Kako Marka dalje navodi, Zidan je svoju odluku timu saopštio nakon eliminacije od Čelsija u polufinalu Lige šampiona, posle treninga dan uoči prvenstvene utakmice sa Seviljom, zbog čega je konferencija za štampu počela kasnije nego što je to obično slučaj.

Odluka je, kako je Zidan navodno istakao, promišljena i čvrstva. Francuski stručnjak je uvideo da je njegov ciklus u Madridu završen i da je vreme da istupi sa mesta glavnog trenera Reala, što je jednom već uradio na kraju sezone 2017/18.

Mada, ovoga puta Zidanova odluka nije toliko iznenađujuća. U prethodnih nekoliko meseci Francuz je bio poprilično tajanstven po pitanju ostanka u Madridu, da bi na jučerašnjoj konferenciji pred meč sa Atletik Bilbaoom indirektno pokazao da bi mogao da napusti klub.

"Istina je da su ostale još dve utakmice. Ne znam šta će se dalje dogoditi. Svašta može da se dogodi, to je Real Madrid. Ljudi misle da odlazim jer ne želim da preuzmem odgovornost kada se stvari zakomplikuju, ali nije tako. Radim ono što radim i to radim do samog kraja. Dođe tako trenutak kada je vreme za promenu, jer je tako najbolje za sve. Postoje trenuci kada morate da budete tu i drugi kada morate da odete za dobrobit svih", rekao je Zidan.

U slučaju da je i definitivno doneo odluku, Zidan ima još osam dana i dve utakmice pred sobom, u kojima će pokušati da osvoji svoju treću Primeru, odnosno 12. trofej sa Realom. Bilo kako bilo, Madrid će napustiti kao jedan od najznačajnijih trenera u istoriji kluba. Po broju osvojenih trofeja drugi najuspešniji, iza Migela Munjoza, koji ih ima 14.

Što se Zidanove zamene tiče, Fabricio Romano ističe da Real ima trojicu kandidata za mesto novog trenera. Jedan od njih je Maks Alegri, kojeg je predsednik Kraljevskog kluba Florentino Perez kontaktirao još pre tri godine, ali je Italijan odbio ponudu, jer je već dogovorio ostanak u Juventusu.

Alegri je u međuvremenu ostao bez posla, kontakti su nedavno ponovo uspostavljeni i kako Romano tvrdi, bivši trener torinskog kluba bi prihvatio ponudu. Drugo ime na Realovoj listi je legenda Blankosa Raul, dok identitet trećeg kandidata za sada nije poznat.